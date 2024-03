Vous n’aurez pas plus de stockage sur votre iPhone : 128 Go c’est bien assez pour Apple

Apple a diffusé une publicité sur YouTube pour vanter le mérite de son stockage de 128 Go, mais est-ce vraiment un avantage ?

Aujourd’hui vendu avec 128 Go, les derniers modèles d’iPhone offrent la possibilité de télécharger de nombreuses vidéos, musiques ou de prendre des photos en haute définition, mais encore faut-il pouvoir les stocker convenablement…

En effet, si vous passez du temps sur votre iPhone, vous êtes probablement déjà arrivé au bout de sa capacité de stockage et avez dû supprimer des photos de vacances ou des vidéos… Et si vous espériez qu’Apple comprenne le problème : vous vous trompiez puisque la firme de Cupertino estime non seulement que le problème n’existe pas, mais qu’en plus, disposer de 128 Go serait un véritable argument de vente…

A lire aussi Votre iPhone bientôt inutilisable en vacances à cause de la dernière MAJ Apple ?

Une publicité complètement déconnectée

Dans cette publicité Apple, on découvre un homme qui fait le ménage dans ses photos… Quand soudain, les visages s’animent et lui chantent « Don’t let me go » (ne me laisse pas partir ou en l’occurrence ne me supprime pas).

L’homme finit par se raviser et prendre des photos de son chien derrière le slogan :

Beaucoup de stockage, pour beaucoup de photos. Relax, c’est un iPhone 15.

Une publicité attractive, certes, mais qui n’en devient pas vraie pour autant…

128 Go de stockage : c’est vraiment beaucoup ? Spoiler : non !

Nous ne vivons plus en 2010 et avec les usages contemporains : 128 Go n’est plus une forte capacité de stockage… En effet, les utilisateurs de smartphone ne s’en servent plus exclusivement pour prendre des photos, mais aussi pour :

Filmer des moments de vie en 4K,

Prendre des photos animées,

Télécharger de la musique,

Télécharger des jeux vidéo (indépendant ou de grosses licences),

Télécharger des films et des séries pour les regarder hors connexion.

A lire aussi Bientot un iPhone pliable ? Apple tente de rattraper son retard sur Samsung

Toutes ses utilisations font aujourd’hui partie du quotidien de nombreux utilisateurs et viennent rapidement saturer l’espace de stockage. Le petit plus ? Derrière le slogan « Relax, it’s an iPhone 15 », Apple vante le mérite d’un tel stockage et en tire un avantage concurrentiel alors que :

Le Samsung Galaxy S24 (mais depuis le S20),

Le Google Pixel 8,

Le Xperia 5 V,

Et grosso modo tous les derniers smartphones,

Ont des espaces de stockage démarrant à 128 Go… Il ne s’agit donc pas d’un avantage propre à l’iPhone, mais bien du strict minimum à proposer lorsque l’on sort un smartphone en 2024. Un choix de publicité curieux, surtout quand les qualités à mettre en avant de l’iPhone 15 ne manquent pas.