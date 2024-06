Stockez jusqu’à 154 To de données grâce à cet accessoire surpuissant

QNAP vient de lancer une offre d’un NAS avec huit emplacements différents de disques durs et un switch pour stocker et transférer une quantité astronomique de données de manière sécurisée.

Vous cherchez à accroître votre espace de stockage et trouver une solution pour transférer des fichiers volumineux avec les personnes qui partagent votre réseau ? Que ce soit pour une entreprise ou pour vos besoins personnels : les NAS peuvent être la solution !

Parmi les marques présentent sur le marché, QNAP est un incontournable et vient de lancer l’offre NAS ultime pour stocker à peu près tout et n’importe quoi sans se prendre la tête à supprimer des données tous les quatre matins.

Le NAS TS-873A + le switch pour un stockage quasi illimité

QNAP a en effet sorti une offre comprenant le NAS TS-873A et le switch QSW-1105-5T pour un coût total de 1 179,95€ au lieu de 1 249,96€. L’avantage de ce pack est que vous pourrez stocker jusqu’à 154 To de donnée sur le NAS et bien plus encore si vous possédez d’autre NAS compatibles (2,5G).

Au-delà de pouvoir accumuler une quantité gargantuesque de données, le NAS vous offrira la possibilité de facilement les transférer au sein d’un réseau.

Par exemple, en entreprise, vous n’aurez pas besoin de passer par des compresseurs (qui limitent fréquemment le poids des envois à 2 Go) pour partager des fichiers volumineux et pourrez simplement placer votre dossier quel que soit son poids sur le NAS et prévenir vos collaborateurs de son emplacement pour qu’ils aillent le chercher à la source.

QNAP : une marque experte dans les espaces de stockage partagés

Existant depuis 2004, QNAP s’est fait une place de choix parmi les marques proposant des solutions de stockage partagé. Bien sûr, des solutions aussi conséquentes que le NAS TS-873A s’adressent en priorité à des usages professionnels (on pense notamment aux métiers de la post-production audiovisuelle et autres secteurs nécessitant d’échanger des fichiers volumineux).

Mais si vous désirez acquérir un de ces objets pour votre domicile, vous pourriez vous tourner vers un appareil plus modeste comme le TS-233 – que nous avions pu tester — et qui permet tout de même de stocker plusieurs tera octets sur deux disques durs.

