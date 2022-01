Le Steamdeck ne tiendrait qu’entre 2 et 5 heures de jeu

L’autonomie du Valve Steamdeck était encore une grande question. Un développeur a dévoilé que la machine tient entre 2 et 5 heures de jeu, en prime d’autres informations.

Valve est vraiment une entreprise qui fait plus ou moins ce qu’elle veut dans le milieu des jeux vidéo. Quand on lui réclame un troisième épisode d’une quelconque série ? Non ! Mais pour ce qui est de créer son propre casque de réalité virtuelle, pas de souci. Sa dernière lubie ? Créer une console portable qui permet de jouer à l’intégralité de sa bibliothèque Steam : c’est le Steamdeck. Si on attend toujours que l’appareil sorte enfin sur le marché, lui dont la sortie a été repoussée au début de l’année, de nouvelles informations nous parviennent.

L’autonomie du Steamdeck se dévoile

C’est le site Boiling Steam qui a pu interviewer sous couvert d’anonymat un développeur indépendant ayant reçu un kit dev du Steamdeck. Et si certaines informations ne peuvent être dévoilées faute d’un NDA assez agressif, il a pu tout de même nous aiguiller sur l’autonomie de la machine. Le Steamdeck tiendrait entre 2 et 5 heures de jeu en continu, « selon l’usage de l’APU ». Il offrira donc plus ou moins la même autonomie qu’une Nintendo Switch, qui tient environ 2 heures sur un The Legend of Zelda Breath of the Wild et 5 à 6 heures sur un jeu indépendant en 2D. Rien d’étonnant, voire même plutôt impressionnant compte tenu du fait que le SoC intégré au Steamdeck est largement supérieur à celui de Nvidia pour Nintendo.

Un autre point un brin inquiétant est cependant soulevé par le développeur interviewé : l’état de SteamOS 3.0. Selon lui, l’OS n’est pas encore tout à fait prêt pour une sortie au mois de février, et devrait bénéficier d’un peu de temps de développement en plus. Il faut dire qu’il pointe du doigt quelques fonctionnalités importantes, mais absentes : il n’est pas possible de mettre en veille un jeu ou encore de voir dans l’interface quel jeu utilise Proton (la couche de compatibilité Windows/Linux) ou est joué en natif.

Ceci étant, difficile de penser que ce point sera très dérangeant pour les premiers acheteurs. Nous sommes après tout à la naissance d’un nouveau format d’ordinateur, qui rend surtout curieux les early adopters à l’aise avec l’idée de contourner certaines limites ou d’attendre des mises à jour majeures. Le développeur a également déjà dévoilé que les émulateurs tournaient très bien sur la machine, sans pouvoir en dire plus. En prime, le Steamdeck semble vraiment convaincre les studios de développer leur jeu pour Linux nativement. Au bout, Valve n’a rien à y perdre, puisque c’est sur la vente des jeux qu’il trouvera son compte.