Steam Deck : la liste de compatibilité officielle commence à se dévoiler

Le PC/console portable de Valve, le Steam Deck, commence à dévoiler la liste de compatibilité officielle des jeux de sa plateforme. Juste à temps pour sa sortie prévue le mois prochain.

Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle catégorie de produit ? Alors que Microsoft fait des vagues en rachetant Activision Blizzard, et qu’on attend toujours la réponse de Sony sur ce terrain, Valve fait son petit bout de chemin dans son coin. L’acteur de l’univers PC a décidé de créer sa propre console portable, ou plutôt un PC en forme de console, avec le Steam Deck. Alors qu’on attend ce dernier le mois prochain, les premiers jeux officiellement compatibles commencent à apparaître.

Les jeux compatibles avec le Steam Deck

Car oui, gardez-le bien en tête si vous n’en avez pas encore conscience : le Steam Deck tourne sous SteamOS 3.0, une version modifiée de Linux. Aussi, la compatibilité n’est pas parfaitement garantie, et les développeurs ont passé les derniers mois à tester leurs jeux pour garantir la meilleure stabilité et créer une base de données à afficher sur Steam. Elle est désormais partiellement accessible, comme s’en sont rendus compte des utilisateurs de Reddit. Pour les voir, il faut par contre passer par SteamDB, les listings n’étant pas encore véritablement affichés sur Steam directement.

Pour le moment, on compte 67 jeux analysés par les services de Valve. Parmi ces derniers, 39 ont reçu le statut « Vérifié », qui sous-entend qu’il n’y a absolument aucun problème pour y jouer. 23 ont été marqués comme « Jouable », sous-entendant que quelques petits problèmes peuvent être rencontrés. Enfin, 3 sont vus comme « Non supporté », ce qui veut dire qu’ils ne sont pas officiellement jouables sur la plateforme pour le moment.

Voici la liste précise :

Vérifié

Aliens: Fireteam Elite

Ape Out

Castle Crashers

Celeste

Circuit Superstar

Cuphead

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Dark Souls III

Death Stranding

Death’s Door

Dishonored

Final Fantasy

Guacamelee! 2

Gunfire Reborn

Hollow Knight

Hot Wheels Unleashed

Into the Breach

Mad Max

Manifold Garden

Mark of the Ninja: Remastered

NieR:Automata

Noita

Portal 2

Psychonauts 2

RAD

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Remnant: From the Ashes

Risk of Rain

Rogue Legacy

Sable

Scarlet Nexus

Sekiro: Shadows Die Twice

Super Mega Baseball 3

Tetris Effect: Connected

The Binding of Isaac: Rebirth

The Messenger

Total War: Warhammer II

Tunche

Webbed

Jouable

Among Trees

Black Skylands

Bravely Default II

Cats in Time

Cookie Clicker

Crypt of the NecroDancer

Dyson Sphere Program

Factorio

Farming Simulator 19

Inscryption

Plants vs. Zombies: Game of the Year

RimWorld

Rise of the Tomb Raider

Season of Mystery : The Cherry Blossom Murders

Slay the Spire

Stormworks: Build and Rescue

Subnautica

Swords of Legends Online

The Witcher 3: Wild Hunt

Tomb Raider

Tribes of Midgard 2

Valheim

War Thunder

Non supporté

Arizona Sunshine

Budget Cuts

Job Simulator

Persona 4 Golden

theBlu

Bien sûr, il ne s’agit ici que d’une liste préliminaire et la compatibilité est amenée à évoluer avec le temps. Deux éléments peuvent tout faire changer au cours de la vie du Steam Deck : l’adaptation des développeurs à l’existence du produit sur le marché, et bien sûr les mises à jour de la couche de traduction Proton sur laquelle se repose SteamOS pour lancer la majorité des jeux. Notez que Linux oblige, la communauté pourrait très rapidement trouver des moyens de jouer à ces jeux aujourd’hui non supportés. Du moins avons-nous espoir de cela.