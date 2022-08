Personne ne souhaite voir son vélo électrique partir entre les mains d’un inconnu. Pourtant, le vol de vélos en France est un fléau qui ne décroit pas malgré des protections toujours plus sophistiquées. Avec plus de 400 000 vols par an dans l’hexagone, les chiffres et statistiques sur le vol de vélos électriques peuvent faire peur. Tour d’horizon.

Le vol de vélos en France, principal frein à l’achat

En France, le vol de vélo touche en moyenne plus de 400 000 vélos par an. Selon Globometer, nous en sommes déjà à 250 000 vélos volés depuis le début de l’année, ce qui représente 2% du nombre total de vélos en France. Ce fléau ne fait qu’augmenter d’année en année et se place comme le principal frein à l’achat d’un nouveau 2 roues malgré leur engouement croissant dans les grandes villes notamment.

Ces chiffres sont néanmoins à prendre avec des pincettes, puisqu’on estime que 50% des victimes de vols ne portent pas plainte à la police, pensant que leur vélo ne pourra jamais être retrouvé. Ainsi, les statistiques concernant le vol de vélos pourraient en théorie être multipliées par deux.

Si on regarde de plus près la raison des vols de vélos en France — qui sont majoritairement commis dans les grandes villes –, une étude sur le vol des bicyclettes nous montre qu’ils sont majoritairement dus à un antivol de mauvaise qualité utilisé (90% des cyclistes ne protègent pas bien leurs vélos), et aussi au fait que le vélo volé ne soit pas attaché à un point fixe (chez 30% des cyclistes).

Un triste bilan d’une enquête de l’Ifres montre que la moitié des cyclistes français ont déjà été victimes de vol de leur vélo. Parmi eux, 20% renoncent d’ailleurs à retrouver leur vélo sans entamer aucune démarche.

Les vélos électriques ne sont pas épargnés par le vol

Concernant les vélos électriques, le calcul du nombre de vols est assez complexe à calculer pour plusieurs raisons. La première est qu’ils sont encore assez récents sur le marché et les études statistiques sont trop peu nombreuses. L’autre est le fait que les études réalisées sur le vol ne font pas encore de distinction entre les types de vélos, du moins en France.

Cependant, une étude aux Pays-Bas a révélé que les vélos électriques sont trois fois plus susceptibles d’être volés que les vélos ordinaires. Ce qui signifierait que le taux de vol de vélo électrique en France pourrait représenter jusqu’à 6% des vélos électriques chaque année. Un chiffre qui tend même à augmenter avec la pénurie actuelle des composants augmentant la valeur de votre vélo et donc la probabilité de vol.

Pourquoi mon vélo électrique a plus de chance d’être volé ?

La principale raison du nombre plus important de vols de vélos électriques concerne les batteries de ces véhicules. Le prix d’une batterie commence à 500€ et peut atteindre 1000€, de quoi en faire baver plus d’un. Ainsi, si votre batterie est laissée par mégarde sur votre vélo, les chances de vol sont multipliées par 5. Et ce, même si la batterie est verrouillée sur votre vélo électrique.

On vous conseille donc d’enlever la batterie de votre batterie. Sans elle, le vélo électrique ne vaut plus grand-chose, car c’est l’élément qui vaut le plus sur votre VAE.

Une technique très utilisée par les voleurs de vélo : voler ou endommager une partie de votre vélo pendant la journée (prendre la selle ou crever un pneu) permet de le rendre inutilisable et de devoir opter pour un autre mode de transport en laissant sur place le vélo. C’est l’occasion rêvée pour ensuite avoir tout le loisir de voler le vélo entièrement.