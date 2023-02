Elon Musk va-t-il mettre fin aux forfaits mobiles terrestres grâce à ses satellites Starlink ?

Pendant que l’offre payante pour Twitter et les baisses de prix de Tesla font couler de l’encre, Elon Musk semble occupé par un plus grand projet : celui d’offrir un réseau mobile mondial directement connecté à sa flotte de satellites en orbite. Plus récemment, sa filiale Starlink a annoncé le lancement prochain d’un abonnement à 200 dollars par mois, de quoi faire grincer des dents les opérateurs télécoms existants.

Peut-on encore affirmer qu’Elon Musk a la tête dans les étoiles ? Ce dernier serait en mesure de proposer prochainement un service Internet par satellites moyennant un abonnement de 200 dollars par mois. Une promesse que le multimilliardaire affirme pouvoir tenir depuis que sa filiale dédiée à l’astronautique du multimilliardaire SpaceX a obtenu l’autorisation par la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) de déployer 7 500 satellites Starlink nouvelle génération.

Avec plus de 3000 satellites en orbite terrestre, Starlink poursuit le déploiement de sa ‘mégaconstellation” et la perspective d’une percée de cet acteur d’un nouveau genre dans le marché des télécoms semble de plus en plus probable. Mais à quel point Elon Musk pourra-t-il disrupter ce secteur historique ? Cela signe-t-il la fin des forfaits mobiles ?

Une offre internet et mobile partout dans le monde

Il faut savoir que Starlink était déjà disponible depuis 2021 dans une trentaine de pays à travers le monde, comme aux États-Unis, en Australie et dans une bonne partie de l’Europe. Mais de nombreuses régions du monde sont encore exclues, à l’image de l’Amérique du Sud, l’Afrique et une grande partie de l’Asie. Et à cela s’ajoute un bon nombre de zones blanches, y compris dans les régions déjà couvertes.

NEWS: Starlink is testing a new "Global Roaming Service" for $200/mo, plus the standard $599 for Hardware. Will they offer this as an add-on for $65/mo like portability? @RealTeslaNorth @MarcusTuck3 https://t.co/c2vQhtOUL8 pic.twitter.com/kiLMsMkhDY — Nathan Owens (@VirtuallyNathan) February 17, 2023

Selon l’ingénieur Nathan Owens, Starlink serait en train de tester le système “Starlink Global Roaming” qui permettrait justement de régler ce souci et offrir un accès internet partout dans le monde. Enfin presque : à la différence du réseau transmis via câbles sous-marins, l’internet par satellites possède de nombreux aléas qui peuvent grandement faire varier la connectivité (le risque de latence étant le problème le plus cité).

Il va falloir attendre qu’un satellite passe Madame…

Les antennes quittent la Terre

Les antennes-relais, intermédiaires indispensables pour se connecter au réseau mobile, sont aujourd’hui largement réservées aux opérateurs mobiles. Mais cela pourrait être de l’histoire ancienne, car SpaceX vient de demander à la FCC le droit d’équiper ses prochains satellites d’une technologie “direct-to-cellular”. Concrètement, cela consisterait à installer une parabole directement sur ses engins spatiaux qui s’occuperaient d’établir une connexion directe avec les smartphones sur Terre.

SpaceX a d’ailleurs noué un partenariat T-Mobile pour connecter ses satellites les antennes-relais de l’opérateur mobile américain. Pour l’heure, il est précisé que cette antenne serait capable d’offrir “de la voix, des messages et de la navigation internet basique avec des débits théoriques descendants jusqu’à 4.4 Mbps ou 18.3Mbps”. Un débit grosso modo équivalent à la 4G…

En attendant… il vous faudra débourser près de 600 dollars en plus pour vous munir d’un kit de réception satellite signé Starlink. Un coût à prendre en compte avant de souscrire à l’abonnement de 200 dollars par mois.

Cela signerait la fin de la galère des antennes terrestres (en théorie)

Les opérateurs mobiles en sueur ?

Ainsi, l’irruption de SpaceX sur le terrain des télécoms est imminent, mais Orange, SFR, Free Mobile ou encore Bouygues n’ont pour l’instant pas de grandes craintes à avoir, car les précisions données sur la connectivité de Starlink restent encore purement théoriques. En revanche, rien n’est dit que la connexion via satellite ne sera pas devenue chose commune une fois que SpaceX aura lancé suffisamment de satellites en orbite pour couvrir la Terre entière.

Certains préparent d’ailleurs déjà le coup : Apple a déposé un brevet pour intégrer la connectivité satellite sur ses iPhone, Orange veut lancer son offre satellitaire cette année par le biais de sa filiale Nordnet, et même l’Union européenne a annoncé en novembre dernier vouloir déployer sa propre constellation de satellites pour concurrencer celle de Starlink. Mais il est vrai qu’encore une fois, Elon Musk sait se créer un coup d’avance…