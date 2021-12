Stalker 2 : vous avez gagné, les développeurs renoncent aux NFT

Pour Stalker 2, GSC Game World avait annoncé l’inclusion de NFT et d’un « Stalker Metaverse » le 15 décembre dernier. Une quarantaine d’heures plus tard, les développeurs postent un tweet sonnant l’annulation de cette initiative. Provoquer un tollé auprès des joueurs n’était pas au programme.

Prévu pour le 28 avril 2022, le jeu Stalker 2 Heart of Tchernobyl est un projet de longue date. Avant lui, le studio ukrainien GSC Game World avait déjà développé et commercialisé une dizaine de jeux et trois opus de cette licence. Le dernier, Stalker Call of Pripyat, précède une traversée du désert pour le studio de 2009 à 2016 qui s’achève avec la sortie de Cossacks 3. Après quoi Stalker 2 est à nouveau sur les rails après une annulation en 2012. Comme les autres épisodes, il s’agit d’un jeu de tir à la première personne prenant place dans la zone d’exclusion de Tchernobyl après une seconde explosion.

Stalker 2 va être l’un des premiers jeux à utiliser le moteur graphique Unreal Engine 5.

Les joueurs parlent et les développeurs écoutent

Les NFT étant dans l’air du temps y compris pour les jeux vidéo avec Ubisoft et sa nouvelle plateforme Quartz et le projet de Peter Molyneux, pourquoi ne pas s’y intéresser ? Si plus de 100 000 personnes se sont inscrites dans l’espoir d’obtenir un de ces jetons non fongibles, d’autres se sont massivement insurgés sur Twitter et Reddit entre autres. On a pu y lire des critiques à propos de l’impact environnemental de la blockchain, mais surtout des interrogations sur l’intérêt de la démarche. Il est vrai que la question se pose. A-t-on besoin des NFT pour vendre des cosmétiques dans les jeux ? Est-ce une nouvelle manière à la mode de tirer encore plus d’argent de la part des consommateurs ou un ajout anecdotique pour faire parler du jeu ? Il semble que les joueurs ne voient le « Stalker Metaverse » que comme un mirage marketing.

GSC Game World devait notamment mettre aux enchères trois modèles 3D vierges en NFT. Les heureux possesseurs les ayant obtenus devaient alors se rendre aux locaux du studio pour être modélisés dans le jeu. Le but étant de jouer avec un personnage à l’apparence unique, en l’occurrence la vôtre.

Trailer du gameplay de Stalker 2 dévoil à l’E3 2021

Le studio a donc rapidement annoncé qu’il se rétractait et explique dans un communiqué que « l’intérêt de nos fans et celui des joueurs est la top priorité de l’équipe. Nous faisons ce jeu pour que vous l’appréciez — quel qu’en soit le coût. Si vous vous en souciez, nous aussi ». Alors que les joueurs s’agacent depuis longtemps de la présence grandissante des micro-transactions dans l’industrie, l’intégration des NFT ne risque pas d’améliorer les choses. En effet, certains craignent l’arrivée d’une perspective du jeu vidéo moins basée sur le loisir que sur la génération de monnaies sonnante et trébuchante grâce à la spéculation.