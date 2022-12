On vous a peut être déjà reproché de ne pas avoir de « personnalité musicale », sans trop savoir ce que cela signifiait exactement… Suivre les modes, sans jamais les remettre en question ? Quoi qu’il en soit, grâce au Spotify Wrapped 2022, vous pouvez enfin répondre à vos détracteurs ! Coup d’oeil sur cette rétrospective annuelle, avec ses fameuses couleurs flashy et ses remarques flatteuses à souhait…

Spotify Wrapped, le rendez-vous annuel des mélomanes de tous horizons, est enfin de retour ! L’occasion idéale pour se remémorer les souvenirs de 2022 en musique, tout en partageant ses coups de coeur – plus ou moins avouables – avec ses amis !

Comme à son habitude, le Spotify Wrapped 2022 s’habille de mille couleurs, dans un esprit très « 70s » auquel la plateforme nous a habitué depuis ses débuts. Il faut dire que cette rétrospective de la plateforme suédoise a quelque peu ouvert la marche pour ses principaux concurrents, Apple Music et Deezer…

Spotify Wrapped, pionnier des rétrospectives annuelles

On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Et bien le milieu du streaming musical ne fait pas exception : chacun y va de ses propres idées pour chouchouter les auditeurs. Les choyer dans un cocon à 10 euros par mois…

Ainsi, tous les moyens sont bons pour cerner les attentes de l’auditoire. Playlists personnalisées, mix journaliers : les algorithmes vous fliquent jusqu’au bout, pour tout connaître de vos goûts et de votre intimité musicale.

Et s’il fallait désigner un précurseur à cette tendance, il s’agirait sûrement de Spotify. Lancé en 2008, ce service de streaming a vite décelé le potentiel d’une telle fonctionnalité. A l’image de YouTube, son grand concurrent historique, la firme suédoise a donc lancé divers services qui s’adaptent aux utilisateurs.

Pour sa 7e édition consécutive, Spotify Wrapped 2022 a mis en exergue la « personnalité musicale » des auditeurs.

Vous souhaitez écouter les dernières nouveautés de vos artistes favoris ? Le radar des sorties vous fait les yeux doux ! Vous désirez étendre votre éventail musical ? Les découvertes de la semaine sont à votre disposition. Spotify prend donc les devants, il offre des réponses aux questions que vous ne vous posez pas encore… De quoi allonger votre durée d’écoute, vous qui êtes confortablement installés avec vos AirPods !

Partant de ce constat, il était donc facile de prédire l’apparition d’une « personnalité musicale » dans le Spotify Wrapped. Voire même de se demander, pourquoi attendre si longtemps pour l’introduire ? Et cela témoigne bien de l’avance que semble avoir pris la plateforme Spotify sur ses concurrents, du moins dans l’imaginaire collectif…

Chaque année c’est donc le même son de cloche. Les rétrospectives Wrapped envahissent la Toile, de Twitter à Instagram, offrant une immense publicité gratuite au service suédois. Chacun veut faire le beau, en présentant les artistes qu’il aurait supposément découverts avant tout le monde. Et pendant ce temps, la concurrence se partage les miettes…

Quel bilan sur Spotify en 2022 ?

Au-delà de la simple diffusion de morceaux, Spotify est une vitrine exceptionnelle pour les artistes, qu’ils soient mainstream ou émergents. Et nul doute que l’ego est flatté, lorsque vous voyez votre nom apparaître dans le top annuel !

En 2022, c’est le chanteur portoricain Bad Bunny qui a attiré toute l’attention. Il termine l’année avec plus de 15 milliards de streams au compteur, un record absolu sur la plateforme. L’artiste de 28 ans ne semble d’ailleurs pas prêt de rendre sa couronne, après trois années consécutives sur le toit de Spotify.

Bad Bunny peut frimer : il est de nouveau l’artiste le plus écouté sur Spotify, en 2022. (© Bad Bunny)

Parmi les artistes phares aux Etats-Unis, on retrouve une fois de plus le canadien Drake, presque sans surprise après ses deux albums magistraux. Taylor Swift et Bad Bunny l’accompagnent quant à eux sur le podium.

Dans le même temps, n’oublions pas nos chers amis podcasteurs. Eux qui commencent peu à peu à s’imposer sur les plateformes musicales. Pour cette année 2022, on retrouve une grande majorité de podcasts sponsorisés par Spotify : The Joe Rogan Experience domine le top, devant Call Her Daddy et Anything Goes with Emma Chamberlain.

Et enfin côté hexagone, c’est le retour de têtes bien connues avec Jul, Ninho et Gazo dans le top 3. Les podcasts L’Heure du Monde, Le Billet de Paul Mirabel et Canapé Six Places ont eux aussi, entre autres, accompagné de nombreux français au quotidien.

Spotify Wrapped : une recette gagnante pour la plateforme

Ce n’est un secret pour personne. Derrière cette rétrospective annuelle, se cache un réel intérêt commercial pour le service suédois Spotify. Flatter pour fidéliser : telle est la méthode gagnante pour faire recette !

Ainsi, le Spotify Wrapped 2022 conserve tous les ingrédients qui font sa force depuis 2016. Une animation scénarisée, pensée comme un voyage dans vos souvenirs, accompagnée d’un texte (plus ou moins) personnalisé. Tout est pensé pour toucher votre corde sensible !

Mais cette année, les nouveautés sont plus nombreuses que prévu. En effet, on retrouve notamment les messages d’artistes qui vous expriment leur gratitude. Ils n’étaient que 100 à s’être prêtés au jeu en 2021, ils sont désormais plus de 40 000 ! Une nouvelle preuve, donc, de l’intérêt croissant qu’accordent auditeurs et chanteurs envers Spotify Wrapped chaque année.

Par ailleurs, les utilisateurs de la plateforme ont aussi pu découvrir Audio Day, une sorte de synthèse des habitudes musicales allant du matin au soir. Vous pourrez ainsi vous remémorer vos soirées festives ou vos longs moments d’introspection dans le métro, munis de vos meilleurs écouteurs antibruit.

Nomades, aventuriers ou fanclubbers, les auditeurs de Spotify ont tous eu droit à leur Wrapped personnalisé !

Une fonctionnalité s’est toutefois démarquée. Vous l’aurez sans doute deviné, il s’agit de la fameuse « personnalité d’écoute », sorte d’adaptation du test Myers-Briggs dans le domaine musical.

On vous rassure tout de suite : Spotify reste très bienveillant dans ses bilans. Vous n’avez donc aucune chance de découvrir que vous êtes un serial killer en puissance !

En effet, les « personnalités musicales » du Wrapped sont disons… plus abstraites ! Fanclubber, Nomade, Deep Diver, on vous laissera juger… Mais malgré tout, le succès de la fonctionnalité semble bien réel. Entre amis, il est toujours amusant de comparer ses rétros Spotify !

Et côté créateurs, ça donne quoi ?

Si vous ne le saviez pas encore, les artistes ont eux aussi droit à leur rétrospective personnalisée. Un prétexte parfait pour promouvoir leurs titres sur la plateforme, tout en remerciant leurs fans au passage.

Ainsi, les créateurs ont accès à diverses statistiques, parfois plus ou moins intéressantes, mais qui leur permettent de mieux cerner ce public « invisible ». Une aide précieuse pour gérer leur branding de la meilleure des manières.

Qu’est ce que le « branding » d’un artiste ? Dans le milieu musical, le « branding » concerne les différents moyens utilisés par un artiste pour exprimer sa vision, son identité propre. Cela inclut par exemple son style vestimentaire, sa manière de chanter, sa charte graphique…

Tout au long de la rétrospective, ils peuvent donc découvrir la nationalité de leurs auditeurs, les personnalités musicales dominantes, mais aussi la durée d’écoute de leurs titres phares. Enfin, le Spotify Wrapped s’achève sur un affichage des statistiques annuelles, à partager sur les réseaux sociaux. Le grand concours de frime entre artistes peut alors débuter !

Quoi qu’il en soit, vous pouvez retrouver votre Spotify Wrapped directement sur l’application mobile. Et si jamais vous loupiez le rendez-vous, aucune crainte à avoir ! Les archives de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 sont facilement accessibles.