Spotify et TikTok dévoilent enfin cette fonctionnalité qui facilite le partage de contenu

Apple Music et Spotify viennent de trouver un accord pour faciliter le partage de musique sur TikTok. L’objectif de la plateforme de streaming vidéo est simple : devenir un incontournable de la découverte musicale.

L’année dernière, TikTok avait fait fort en dévoilant la fonctionnalité Ajouter la musique, qui permet aux utilisateurs de TikTok d’accéder à une chanson récemment découverte, directement dans leur plateforme de streaming musicale préférée.

Il y a quelques jours, le géant de la vidéo verticale vient, en quelque sorte, de présenter la fonctionnalité inverse, qui devrait se montrer tout aussi pratique.

Encourager la découverte musicale

TikTok vient donc de présenter la fonction Partager sur TikTok, disponible sur les plateformes de streaming musical Spotify et Apple Music. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront partager une musique, un podcast ou un livre audio sur TikTok par le biais d’un simple bouton contextuel disponible sur Spotify et Apple Music.

Le partage pourra se faire de plusieurs manières. Il sera possible de l’intégrer au flux TikTok en FYP ou en Stories. Vous pourrez, au choix, choisir de partager un titre, un album, ou même une playlist. Il sera même possible d’envoyer de simple le titre via un message privé.

Ce partage permettra aux lecteurs de retrouver le contenu original grâce à un lien qui mène vers la plateforme de streaming d’origine.

Partager les chansons que vous découvrez au quotidien va devenir plus facile que jamais !

TikTok se construit une place de choix dans le monde de la musique

Derrière cette nouveauté, qui paraîtra anodine pour certains, se cache en réalité une volonté toujours plus forte de TikTok de prendre part au monde de la musique. Si sa plateforme de streaming TikTok Music n’a pas eu le succès escompté, l’entreprise veut se rattraper en devenant un lieu incontournable de la découverte musicale.

Néanmoins, établir ce positionnement n’est pas un long fleuve tranquille. L’entreprise mène de nombreuses batailles pour y parvenir, notamment en termes de licences de diffusion et de droits d’auteurs. Plus tôt dans l’année, TikTok et Universal Music Group ont trouvé un accord après des mois d’âpres négociations. En effet, les deux sociétés ne parvenaient pas à trouver un accord sur des sujets comme la rémunération des artistes, la sécurité en ligne des utilisateurs ou encore les possibles effets de l’intelligence artificielle.

Ce n’est pas tout, ces contentieux viennent s’ajouter aux problèmes déjà récurrents que TikTok face à différentes institutions juridiques, comme aux USA, où l’application est souvent menacée d’interdiction.