Spotify lancerait (enfin) l’offre premium tant attendue par les audiophiles

Annoncée depuis 2020, la HiFi pourrait faire son apparition sur Spotify pour ravir les plus férus de musique. Cette amélioration de qualité sonore ne serait pas gratuite et il faudrait souscrire à un abonnement premium : on vous explique tout.

Cela fait maintenant presque 3 ans que Spotify évoque une potentielle amélioration de la qualité sonore pour ses abonnés. Initialement, la plateforme suédoise devait s’aligner sur ses concurrents Apple Music et Amazon Music – qui proposent déjà un son lossless sans surcoût – mais s’était finalement rétracté… C’est à travers le média Bloomberg que la rumeur reprend de l’ampleur et que l’on apprend que Spotify songerait non seulement à proposer un HiFi mais aussi à vous faire payer pour l’avoir.

C’est quoi un son HiFi ?

Un son HiFi est un son Haute Fidélité (High Fidelity), c’est-à-dire que le son que vous entendez est le même que le fichier issu de l’enregistrement – ou du moins très proche.

Si vous ne le saviez pas : Spotify ne propose pas la meilleure qualité son du marché. Est-ce que cela se ressent ? Pas nécessairement. Évidemment, les plus audiophiles pourront ressentir une différence liée à la perte d’informations lors de la compression des données et privilégieront des formats FLAC, ALAC, DSD et autres DxD. Mais, pour l’immense majorité des utilisateurs, il y a de fortes chances que vous n’y voyez que du feu.

La raison ? À moins d’avoir l’ouïe particulièrement fine ou de jouer votre musique sur un système son imposant (type enceinte), les nuances ne seraient que très fines. Il est important de comprendre qu’un son lossless (sans perte) n’offre pas plus de basses ou des meilleures aiguës mais une meilleure présence.

Compressé, le son est juste « moins présent » qu’un son lossless…

L’intérêt du nouvel abonnement Spotify

Le prix de l’abonnement n’a pas encore été révélé, mais l’offre qui se fait appeler en interne « Supremium » pourrait inclure :

Un son de meilleure qualité.

Un accès aux livres audio.

Un prix bien supérieur.

L’année dernière, Spotify aurait envoyé des sondages à certains abonnés. Le but était alors de savoir à quelles offres ils seraient susceptible de souscrire avec parmi elles : une offre « Platinium » à 19,99$ comprenant entre autres le son HiFi.

Cet abonnement plus cher que les autres permettrait à la plateforme d’accomplir deux objectifs :