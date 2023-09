Pourquoi Spotify prive certains utilisateurs des paroles en direct ?

Vous aimiez chanter les paroles de vos morceaux préférés à tue-tête, sans dépenser un sou grâce à Spotify ? Ce sera bientôt de l’histoire ancienne, hélas.

L’affichage des paroles en direct a longtemps fait partie des grandes forces de la version gratuite de Spotify. Mais la plateforme de streaming suédoise pourrait bientôt la rendre payante, histoire de nous pousser à investir dans un forfait Premium. On vous explique tout.

L’affichage des paroles sur le point de devenir payant pour tout le monde ?

Jusqu’ici, on était tous très heureux de pouvoir profiter de l’affichage des paroles en direct façon « karaoké » sur la version gratuite de Spotify. D’autant plus que cette option est relativement récente, puisqu’elle n’a été introduite qu’en 2021. Un an avant l’intégration de l’activité des amis dans son application mobile.

Mais malheureusement, il va bientôt falloir sortir le chéquier pour pouvoir retrouver les rimes de nos morceaux préférés s’afficher en direct. Une nouvelle preuve que Spotify cherche par tous les moyens à nous démotiver de sa version de base pour passer à l’abonnement Premium, facturé 10,99 € par mois (plus rentable que le financement via les publicités).

Et ce n’est pas la première fois que le service de streaming suédois s’en prend à ses utilisateurs les moins dépensiers. En effet, on se souvient notamment qu’il avait appliqué diverses restrictions telles que le « zap » limité des morceaux et la lecture aléatoire imposée sur mobile. Bien que cela n’empêchait pas certains utilisateurs de passer outre, avec une dizaine d’euros d’économies tous les mois.

Mais Spotify n’a pas dit son dernier mot, et espère bien faire craquer les derniers irréductibles de l’abonnement gratuit en les privant de la fonctionnalité « Paroles » sur les morceaux qui le proposaient. Désormais, au lieu d’avoir accès à ce fameux affichage qui plait tant aux mélomanes, certains utilisateurs ont donc eu droit à un message qui leur propose « d’apprécier les paroles sur Premium ».

Nous menons régulièrement un certain nombre de tests, dont certains finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à tirer des enseignements importants. CJ Stanley (co-responsable des communications mondiales de Spotify) pour The Verge

D’après les premiers échos, cette expérimentation de Spotify ne concernait donc qu’une faible poignée d’utilisateurs, afin d’observer leur attrait pour le forfait Premium. Et à partir de là, le géant du streaming se réserve le droit de l’étendre (ou non) à l’ensemble de ses auditeurs. On croise donc les doigts pour que les quelques concernés tiennent bon…

Spotify lutte pour conserver sa place de leader

Il y a quelques années, la plateforme Spotify trônait confortablement en tête de la hiérarchie des géants du streaming. Mais les temps ont changé, et le service de musique suédois doit désormais composer avec de solides concurrents tels qu’Apple Music, qui profite du prestige et de l’écosystème de sa marque-mère pour attirer de nouveaux utilisateurs, mais aussi YouTube Music qui offre une ribambelle de fonctionnalités alléchantes avec son forfait Premium.

Les applis YouTube Music et Deezer proposent toutes deux l’affichage des paroles

Dans le même temps, bon nombre de ses rivaux ont récemment inclus une option d’affichage des paroles sur leur version Premium, à l’image de Deezer et de YouTube Music. Raison de plus pour que Spotify franchisse le pas…

Il faut aussi rappeler que la situation économique de ce géant du streaming devient plus que préoccupante, et que ses investissements massifs dans le secteur des podcasts (contrats d’exclusivité avec des célébrités, promotion XXL…) tardent à porter leurs fruits.

Spotify va donc devoir innover et changer son fusil d’épaule pour devenir à nouveau rentable. Mais malheureusement, ce sont les utilisateurs qui vont en faire les frais avec de moins en moins de fonctionnalités sur la version gratuite.