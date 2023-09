Spotify Supremium : le nouvel abonnement à 20$ a-t-il des nouveautés intéressantes ?

Annoncé il y a maintenant deux ans, Spotify HiFi devrait arriver d’ici quelques semaines tout au plus. Il s’agit d’une formule d’abonnement censé proposer des fonctionnalités de haute volée aux utilisateurs de la plateforme musicale.

Depuis un peu plus de deux ans, l’entreprise suédoise parle et reparle de Spotify HiFi. À plusieurs reprises, elle a tenté d’annoncer son arrivée, mais celle-ci a toujours été repoussée. Toutefois, la plateforme a constamment affirmé qu’elle continuait de travailler dessus afin d’améliorer l’offre qu’elle souhaite proposer et son arrivée semble bien se profiler…

L’arrivée du son HiFi sur Spotify !

Concrètement, à quoi s’attendre avec Spotify HiFi ? En réalité, HiFi veut dire High Fidelity, comprendre Haute Fidélité en anglais. Cela signifie que le son entendu dans vos écouteurs, votre casque ou vos basses est très proche, très fidèle, à celui du fichier dont est issu l’enregistrement audio de la chanson.

Et oui, si vous ne saviez pas, Spotify ne propose pas la meilleure qualité de son du marché. Les titres proposés n’ont pas un son de qualité optimale, contrairement à ce que certains peuvent croire en étant abonné à la version classique de l’application. Plusieurs autres plateformes proposent une qualité audio haute définition, à l’instar de Deezer, pour quelques (dizaines) d’euros en plus par mois.

Néanmoins, l’offre prochainement proposée par Spotify pourrait bien ne pas être utile pour les particuliers. À moins d’être un audiophile capable de ressentir une différence liée à la perte d’information lors de la compression des données d’un fichier audio : très peu de personnes sont capables de ressentir les nuances entre un son lossless et une bonne compression.

Elle pourrait toutefois faire plaisir aux habitués du son qui bénéficieront d’un son de qualité CD sans perte sur leurs appareils, ce qui est beaucoup mieux que l’offre actuelle de 320 kbps proposé par Spotify.

Afin de proposer 70 millions de titres à ses utilisateurs en utilisant un minimum d’espace de stockage, Spotify a fait le choix de compresser ses pistes audio.

Quelles autres fonctionnalités dans l’abonnement Supremium de Spotify ?

Outre le son haute-fidélité, la nouvelle offre Supremium de la plateforme va inclure un accès élargi au catalogue d’audiobooks de la plateforme. Ils pourront profiter d’un accès gratuit à une sélection de titres tous les mois, ou bien d’une durée d’écoute incluse dans leur abonnement. Apparemment, les utilisateurs pourront bénéficier de 30 heures d’écoute d’audiobooks par mois.

L’intelligence artificielle pourrait bien faire partie de l’offre Spotify HiFi pour permettre aux utilisateurs de concevoir des playlists. Cette technologie pourrait même être utile pour filtrer sa bibliothèque en fonction de son humeur, de l’activité pratiquée, ou du genre musical que l’on souhaite écouter. En somme : un algorithme de recommandation plus poussé.

Enfin, si Amazon Music et Apple Music proposent leur catalogue musical en Dolby Atmos, ce n’est pas le cas sur Spotify. Peut-être que la société l’a envisagé et l’inclurait dans son nouvel abonnement.

Pour pouvoir écouter du son en Dolby Atmos, il vous faut un appareil compatible, comme la barre de son HW-Q990B de Samsung.

Spotify Supremium : oui, mais à quel prix ?

Pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités, Spotify pourrait proposer un prix d’appel à 19,99 dollars par mois. Toutefois, cette information vient d’un internaute, Hypixely, qui a réussi à analyser le code source de l’application, et qui a remarqué que ce prix avait été mis dans le code. Il se peut qu’il ait été mis par défaut par l’entreprise pour configurer l’abonnement Spotify HiFi et qu’il ne soit pas le prix final.

Le code source en question a permis de mettre en lumière certaines des prochaines fonctionnalités de l’abonnement Spotify HiFi.

Pour l’heure, le prix de l’abonnement Premium classique est à 10,99 euros par mois, depuis maintenant plusieurs semaines puisque Spotify a décidé d’augmenter le prix de celui-ci, alors qu’il était resté le même depuis près de dix ans.