Les sports évoluent avec le temps et les innovations technologiques participent activement à leurs transformations. Ces outils d’un nouveau genre bénéficient autant aux spectateurs qu’aux entraineurs. Quelles sont ces nouvelles technologies qui modifient le sport ?

Les innovations pour le spectateur

De nombreuses technologies ont émergé ces dernières années pour constamment améliorer l’expérience du spectateur. En voici quelques exemples…

L’assistance vidéo : de l’impartialité à la compréhension

L’assistance vidéo n’a fait son apparition officielle au football qu’en 2016 alors qu’elle existait depuis 2007 en NBA ou même depuis 1986 dans le football américain… La goal line technology ou “Système Hawk Eye” est également apparu dans le football en 2016 alors que cette même technologie existait depuis 2001 pour le tennis.



Ces ajouts de technologies permettent à la fois d’éviter les erreurs d’arbitrages dans tous les sports mais également de faciliter la compréhension du jeu. Par l’ajout de ralenti et de micro sur les arbitres, le spectateur peut comprendre plus facilement le déroulement du match.

Arbitres vidéo durant la coupe du monde 2018.

L’assistance sonore : une aide de plus en plus précise

Le cricket est un des pionniers dans les innovations technologiques. Dès 2001, le cricket proposait le « Système Hawkeye » et utilise depuis 1990 le « snickometer« . Le principe ? Les arbitres disposent d’un oscilloscope et de micros très sensibles pour percevoir les ondes du choc entre la batte et la balle. Grâce aux évolutions de leurs outils, le « Snickometer » est devenu de plus en plus précis.

Le « snicko » se combine aujourd’hui à la « Ultra Edge technology« . Cet outil additionnel permet de différencier le son de la balle sur sol ou sur la batte dans les rares cas où les deux impacts seraient quasiment simultanés.

Des nouvelles salles omnisport innovantes

Le Santiago Bernabeu (stade du Real Madrid) a évolué pour se transformer en palais omnisport. La rénovation du stade permet désormais de ranger des pans entiers de pelouse sous le stade pour réduire sa taille et installer un court de basket ou de tennis. L’objectif est de faciliter l’installation de différents événements et de simplifier la vie du spectateur qui peut retrouver toutes ses activités au même endroit.

La réalisation télé au plus près de l’action

La Liga Santander (ligue de football espagnole) a mis des drones à disposition des réalisateurs. Ainsi, les téléspectateurs profitent d’angles de caméras inaccessibles auparavant pour suivre de plus près les actions.

Avec ces nouveaux plans aériens, le championnat espagnol affirme son avance technologique sur ses concurrents européens. La Liga était déjà pionnière sur les intégrations de statistiques en 3D permettant aux téléspectateurs de savoir où un joueur tirait le plus souvent ses coup-francs, corners ou penaltys.

Exemple de plan permis par les drones de la Liga Santander

Le métaverse : du stade à la VR

Cette année, entre juillet et novembre, Meta a invité les spectateurs de la coupe du monde de rugby 2023 à expérimenter le métaverse dans le cadre de son France 2023 Rugby Tour. Concrètement, la maison mère de Facebook était présente dans les gares de France pour proposer l’essai de leurs casques. L’utilisateur pouvait se retrouver au milieu d’un stade avec d’autres utilisateurs durant les hymnes nationaux. Un premier pas vers la retransmission des matchs dans le métaverse ?

Les innovations bénéfiques pour la sécurité des sportifs

Les innovations technologiques ne s’arrêtent pas au confort du spectateur. Certaines nouveautés permettent d’améliorer la sécurité des sportifs.

Le tracking : surveillance de santé ultime

Julian Nagelsmann (actuel coach du Bayern Munich) utilise le tracking depuis 2016 mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’il se démocratise dans les plus grands clubs d’Europe.

Longtemps catalogué comme “laptop manager”, l’entraineur allemand a conçu une méthode approfondie des statistiques qui ressemble en tous points à celle expérimentée en 2002 par l’équipe de baseball des Athletics d’Oakland (cf. Le Stratège).

Cette étude des statistiques est de plus en plus facilitée par les équipementiers :

La puce iBall traque le ballon : sa vitesse, son effet, etc.

Les maillots pucés Kinexon : pour analyser en temps réel les déplacements, la vitesse, les kilomètres parcourus, etc.

Ballon connecté et maillot pucé de Kinexon

L’avantage de cette analyse statistique permet de prévenir les risques de blessures physiques et ainsi préserver la santé des sportifs.

SALTED : la chaussure connectée anti-lumbagos

SALTED est une start-up rachetée par Samsung qui fabrique des chaussures connectées. Contrairement à ses concurrents, la marque SALTED ne se contente pas d’une simple analyse de performance. Son application scrute vos mouvements et votre rythme pour vous aider à améliorer votre posture de course. Cette fonctionnalité est aussi utile pour prévenir les incidents chroniques comme les lumbagos.

La sécurité : une priorité pour la Formule 1

La Formule 1 accroit régulièrement la sécurité de ses pilotes et c’est bien du côté de l’innovation qu’elle puise son inspiration. Dernier ajout en date : le halo, un arceau de titane (Grade 5) placé au-dessus des pilotes afin de les protéger en cas de carambolages ou de tonneaux.

Le saviez-vous ? La F1 accélère également dans le développement de biocarburant. Vivement critiquées pour leur pollution, les monoplaces verront leurs carburants évoluer progressivement jusqu’en 2026 où ils devraient être 100% durable. Ce biocarburant ne rejetterait pas de CO2 et permettrait d’afficher un bilan carbone neutre. Nul de doute que les innovations technologiques serviront au développement de ce type projet.

La technologie au service de la performance

Les nouvelles technologies ont un rôle crucial dans le sport moderne. Que cela soit pour une utilisation professionnelle ou amateure, certains outils offrent la possibilité de progresser rapidement.

Les vestes connectées : une aide à la communication

La sélection espagnole de football a expérimenté des vestes de sports connectées durant son entraînement en vue des matchs tests de la coupe du monde 2022.



Cet habit offre la possibilité de traquer les joueurs sur le terrain et confère également un avantage tactique. Chaque vêtement contient un système de son permettant à l’entraîneur de parler directement au joueur comme s’il était à côté de lui. Pour le moment, ce dispositif reste exclusif aux entraînements car la veste reste encombrante.

La Roja avait déjà expérimenté des nouvelles technologies en préambule d’un mondial. En 2014, les joueurs espagnols s’entrainaient avec des Google Glass pour permettre aux spectateurs de revivre un entrainement à travers leur regard.

La caméra autonome : la captation vidéo pour tous

Pix4team est une caméra qui permet de traquer automatiquement le ballon et de filmer l’intégralité de l’entrainement en se passant d’un caméraman. La prise de vue étant facilitée, Pix4team offre à un plus grand nombre de formations le moyen d’analyser leurs entrainements.

Les technologies d’aide à la progression

La collecte de données est une clé essentielle du sport moderne et toutes les disciplines sont concernées. Le maillot Kinexon incarne une des innovations les plus présentes dans les sports collectifs (basketball, football et rugby) mais d’autres équipements viennent compléter la panoplie du sportif moderne.

Le Footbar : cet outil prend deux formes, il peut soit être un protège-tibia, soit être un brassard que le sportif place sur son tibia. Dans les deux cas, le Footbar permet de mesurer la vitesse, la force dans les frappes, le nombre de tirs, la distance parcourue, etc. Le but ? Cibler rapidement ses lacunes pour progresser plus rapidement.

Les ballons connectés : l’équipe de France de rugby s’est équipé de ballons connectés à 400 euros pour préparer le mondial de 2023. Ce ballon nouvelle génération permet d’analyser l’effet, la trajectoire, la rotation, la distance parcourue en vol, etc. Ce même genre de ballon existe également au football (le Smartball d’Adidas) et au basketball (le Wilson X Connected).

Club de golf connecté : Le SmartGolf club est un club de golf connecté. Grâce à une application liée à l’accessoire, le golfeur peut analyser la qualité de son swing, sa force, son rythme ou encore l’effet appliqué sur la balle.

Les raquettes connectées : Babolat commercialise depuis 2014 la raquette connectée Aeropro Drive Play. Comme les clubs de golf connectés ou le iBall, cette raquette collecte et analyse les performances de son utilisateur. Rafael Nadal avait d’ailleurs utilisé l’Aeropro Drive Play durant le tournoi de Roland-Garros en 2014. Le tennisman espagnol est donc devenu le premier joueur professionnel à remporter un tournoi avec une raquette connectée.

Des robots pour s’entraîner aux coups-francs ?

Grâce à sa nouvelle innovation technologique, les joueurs du Real Madrid vont pouvoir s’entraîner au coup franc dans les meilleures conditions.



Les avantages ? En connaissant son prochain adversaire, un club peut deviner les joueurs qui se placeront dans le mur et adapter au centimètre près son mur d’entraînement (chaque mannequin étant réglable indépendamment des autres).



De plus, le mur de mannequin robot saute en temps réel pour tenter de contrer le ballon. Cet ajout d’animation rentre également en ligne de compte dans la performance des joueurs car bien souvent le mur saute avant que le joueur ne tire ce qui peut créer une perturbation visuelle. Les joueurs peuvent donc s’entraîner à tirer les coups francs dans des conditions proches du réel.

Premier coup d’envoi pour le hors-jeu semi-automatisé

La Coupe du monde 2022 inaugurera le hors-jeu semi-automatisé. Le principe ? 12 caméras seront placées sur le toit du stade et contrôleront 29 points de données par joueur (bras, épaule, jambes, pieds, têtes, etc.).

Si ce système n’a pas été mis en place plus tôt, c’est avant tout à cause d’un problème de framerate, autrement dit un manque d’images par seconde qui ne permet pas aux arbitres de justifier clairement un hors-jeu.



Cette fois-ci, la Coupe du monde devrait rectifier le tir : le ballon officiel baptisé « Ai Rihla » sera capable d’envoyer des données 500 fois par seconde afin de déterminer avec exactitude le moment où une passe en profondeur se déclenche. Ainsi, les hommes en noir ne devraient plus passer de longues minutes à attendre l’analyse vidéo et les hors-jeux pourraient être détectés en quelques secondes.



Cette aide à la décision des arbitres n’a pas fini d’alimenter le débat entre supporters et certains estiment qu’elle ne pourra jamais remplacer la supervision humaine pour interpréter le règlement. Un joueur qui frôle le ballon avec son poignet a-t-il réellement l’intention de faire main ? Un attaquant hors-jeu de 2cm gagne-t-il réellement un avantage sur le défenseur ?

L’apport de la technologie pour le sport est indéniable, à condition que cela ne nuise pas à l’esprit du jeu.