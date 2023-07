À quoi sert la géante sphère LED à 2,3 milliards de dollars en plein cœur de Las Vegas ?

La ville de Las Vegas a présenté une sphère géante entièrement composée de LED. Cet écran démesurément grand et cher servait à célébrer l’Independance Day mais aura également bien d’autres usages.

2,3 milliards de dollars, c’est le prix total de la sphère de 110 mètres de haut qui trône à Las Vegas ! Il faut dire que ce n’est pas une boule lumineuse lambda, car elle est composée de 1,2 million de LED permettant à la sphère d’afficher à peu près tout et n’importe quoi.

Si cette structure pose de nombreuses questions (environnementales notamment), elle pourrait bien avoir de nombreux intérêts pour la ville de Las Vegas. On vous explique tout ici.

« The Shere » un écran LED géant en forme de boule au cœur de Vegas

Extérieurement, « The Sphere » pourra afficher tout ce qui peut servir à la ville sur les 54 000 m² d’écran, que ce soit pour afficher la Terre, un œil géant, une citrouille d’Halloween ou le feu d’artifice du 4 juillet. Le compte Twitter Las Vegas Issues a publié différentes vidéos montrant l’étendue des performances de la fameuse sphère.

Déjà présente dans la ville, la sphère devrait être mise à l’honneur en novembre prochain lors du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas dont le tracé devrait passer autour de la structure.

So the sphere thing turned on last night… pic.twitter.com/fVPcy4w5Cc — Las Vegas Issues (@VegasIssues) July 5, 2023

Bien plus qu’une simple sphère

Si l’intérêt s’était limité à l’extérieur de la sphère, on vous l’accorde : ça aurait été un vaste gâchis d’argent, de temps et de ressources. Mais fort heureusement, il sera possible d’entrer dedans pour des spectacles, des concerts et des événements sportifs : *spoiler* l’intérieur est tout aussi fou que l’extérieur.

« Nous aurons le vent qui vous soufflera dans les cheveux et des températures qui vous feront croire que vous êtes dans une vallée humide. » Lucas Watson, MSG President – la société derrière cette sphère

Le reviewjournal rapporte que la salle sera équipée de 10 000 sièges haptiques (+ 8000 classiques) et de 164 000 enceintes. Le but ? Pouvoir organiser des spectacles immersifs et permettre l’installation de plusieurs ambiances différentes dans la même salle.

Ainsi avec toutes ces enceintes, vous pourriez définir qu’un coin de la salle soit dédié à de l’audio français et un autre en espagnol.

Enfin, cette salle a surtout été conçue pour son acoustique : un véritable avantage aux États-Unis où les artistes musicaux se produisent souvent dans des lieux peu adaptés à la musique comme des stades ou des salles de théâtres.

U2 sera d’ailleurs le premier groupe à utiliser la sphère pour 5 concerts : si vous êtes intéressé, sachez que les places commencent à 501$ et montent jusqu’à 1495$ (et oui, il faut la rembourser maintenant cette salle).