Ce speedbike est le plus cher du monde : le cyclomoteur à +12 000 € vaut-il le coût ?

Le Stromer ST7 est le speedbike le plus cher du monde. Coûtant plus de 12 000 euros, ce vélo électrique est surtout un concentré de technologies.

Les speedbikes sont une catégorie à part de vélo. Selon l’UE, pour qu’un vélo électrique soit considéré comme un vélo, il ne doit pas dépasser les 25km/h et avoir une batterie de 250 watts maximum. Les speedbikes sont donc les appareils qui dépassent au moins l’une des deux catégories – souvent les deux – et c’est ce qui nous amène au ST7 Stromer : le speedbike de la marque suisse et accessoirement, le plus cher du monde.

À titre d’exemple, nous avions pu tester le Fiido T1 (un speedbike cargo)

Un système de vitesse inédit et rapide

La technologie permettant au ST7 Stromer de changer les vitesses rapidement s’appelle : le Pinion Smart Shift. Concrètement, cette transmission électrique permet de passer d’une vitesse à une autre rapidement et automatiquement.

Par exemple, vous pourriez être en vitesse 11 pour rouler et là… feu rouge. Vous vous arrêtez, mais après, il sera compliqué de redémarrer en 11ᵉ vitesse. Certains vélos permettent déjà de changer les vitesses à l’arrêt, mais le ST7 Stromer va un cran plus loin en automatisant le processus.

En effet, vous pouvez configurer à l’avance, qu’une fois à l’arrêt : vous désirez que la vitesse de démarrage soit la 5ᵉ, ou celle de votre choix.

Le Pinion Smart Shift vous indique également les moments opportuns pour changer de vitesse sans casser votre rythme.

Un speedbike rapide et furieux

Le couple moteur de 52 Nm peut sembler un peu classique, mais ne vous trompez pas le moteur SYNO Sport II offre une puissance de 940 W ! Un moteur puissant donc et endurant qui plus est puisque la marque vend à peu près 260 km d’autonomie.

Le moteur se situe dans la roue arrière et la batterie – de 7 kilos – dans le cadre.

Avec une telle puissance, on s’expose à des excès de vitesse en ville, c’est pourquoi Stromer a eu la bonne idée d’intégrer un limitateur de vitesse. Mais, si vous êtes en campagne, vous pourrez réellement utiliser ce speedbike à son plein potentiel. Vous pourrez bénéficier d’une assistance électrique jusqu’à 45 km/h et devrez évidemment être équipé en conséquence (casque, gants, plaque d’immatriculation, etc.).

À ce prix-là : il faudra faire tester le vélo à toute la famille.

Des freins aussi puissants que la vitesse (et heureusement)

Premier bon point des freins hydrauliques qui équipent ce speedbike : ils ont une fonction régénérative. Concrètement, il s’agit d’un frein moteur et lorsque vous l’utilisez, votre batterie se recharge légèrement.

Mais ce n’est pas tout, le ST7 Stromer possède l’ABS ou Antiblockiersystem. Déjà présent sur quasiment toutes les voitures, ce système permet de ne pas bloquer les roues lors d’un freinage brusque.

À vélo, ce type de freinage peut soit :

Vous faire soulever la roue arrière si vous bloquez la roue avant,

Vous faire glisser/chasser/drifter la roue arrière si vous freinez sur la roue arrière.

Dans les deux cas, un freinage brusque peut vous faire perdre le contrôle de votre vélo, mais grâce à l’ABS ce problème n’en est plus un. Le système analyse votre freinage, comprend l’urgence et rééquilibre automatiquement la charge de freinage entre les deux roues pour maintenir un équilibre parfait.

Un prix exorbitant

Au total, pour acheter ce vélo (speedbike), il faudra débourser 12 140 €. En plus des fonctionnalités présentées ci-dessus, vous pourrez choisir entre deux couleurs : noir ou or (pour bien correspondre au prix du speedbike).

La marque a également une application sur laquelle vous pourrez notamment configurer votre limiteur de vitesse et un endroit dédié sur guidon pour accrocher votre smartphone.

Alors effectivement 12 000 €, c’est cher… mais le ST7 Stromer innove et n’a pas vraiment de concurrent proposant un appareil similaire.