5 sous-marins touristiques dignes de Jules Verne pour explorer les océans (ou le Titanic)

Les fonds marins sont aussi méconnus que les confins de l’espace et quoi de mieux pour les visiter qu’un sous-marin personnel ? Parmi les modèles existants, on vous en a sélectionné 5 qui ont retenu notre attention.

Tel James Cameron, vous êtes passionné par les fonds marins et souhaitez explorer les abysses ? Ces quelques sous-marins pourraient vous permettre d’accomplir votre rêve. Attention spoiler : il vous faudra un compte en banque bien rempli pour espérer plonger dans un de ces appareils hors du commun – certains auraient d’ailleurs pu intégrer notre liste des objets les plus chers du monde.

ATTENTION



La plongée sous-marine – y compris dans des appareils très sécurisés – reste dangereuse. Même des expéditions menées par des professionnels comportent des risques et les sauvetages en eau profonde sont parfois compliqués.

EGO Compact Semi Submarine : 53 000$

Il s’agit là du sous-marin le moins cher de la sélection (c’est dire le prix des prochains !). Ce modèle 100% électrique est idéal pour les débutants, car il permet de rester sous l’eau, à la limite de la surface grâce à des plateformes flottantes situées au-dessus de l’habitacle.

Simple d’utilisation, ce sous-marin est parfaitement adapté pour observer les poissons durant vos vacances.

Seabreacher Z Model : 250 000$

Petite entorse à l’exploration pour se focaliser sur un véhicule axé sur la vitesse. Sous-marin ? Bateau ? Les deux à la fois ? Le Seabreacher Z Model est un véhicule qui vous permettra de filer sur l’eau à toute allure (55 mp/h soit 88 km/h) et d’effectuer des courtes plongées sous la surface.

Le Triton 1650/3 LP : 3 000 000$

On arrive sur le véritable premier sous-marin traditionnel. Le Triton 1650/3 peut plonger jusqu’à 500 mètres de profondeur et peut rester sous l’eau pendant 12 heures ! De plus, ce petit sous-marin jaune est équipé d’un cockpit offrant une visibilité à 360 degrés : idéale pour une exploration des fonds marins.

SEAmagine Aurora 6 : 3 700 000$

Le SEAmagine Aurora 6 est également un sous-marin avec un cockpit vitré de tous les côtés. Les différences avec le Triton ? Il peut plonger bien plus profondément sous l’eau (entre 300 et 1000 mètres selon les modèles) et peut accueillir jusqu’à 5 passagers.

Ce véhicule est donc parfait pour observer la faune et la flore sous-marine. Son seul véritable défaut : le prix…

U-Boat Worx Nautilus : +25 millions d’euros

On arrive sur le sous-marin de luxe ! D’extérieur, il ressemble à un yacht « classique » mais ne vous y trompez pas, il s’agit bel et bien d’un sous-marin qui peut plonger jusqu’à 150 mètres de profondeurs durant 4 jours consécutifs. Mais le Nautilus ne dévoile vraiment son plein potentiel qu’à l’intérieur.

Bar, jacuzzi, long canapé et lit face à un hublot géant : les 37 mètres de longueurs du Nautilus sont entièrement dédiés au luxe et au confort : encore heureux pour 25 millions de dollars.