iPhone 14 : les SOS d’urgence par satellite sont maintenant disponibles en France !

Déjà disponible depuis le 14 novembre aux États-Unis et Canada, le SOS d’urgence par satellite sur iPhone 14 est désormais possible en France depuis ce mardi 13 décembre, 11h. Une fonctionnalité qui permet d’envoyer un SMS aux urgences dans les zones sans couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi. Une avancée disponible uniquement sur les iPhone 14 dotés d’iOS 16.1.

Plus de panique, il est dorénavant possible de faire une randonnée dans une zone reculée sans que tout votre entourage s’inquiète ! Enfin, seulement si vous possédez un iPhone 14… La firme de Cupertino a annoncé aujourd’hui que le service de SOS d’urgence par satellite est disponible en France, mais également dans 3 autres pays d’Europe : Royaume-Uni, Allemagne et Irlande. Toute la gamme d’iPhone 14 est concernée (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max). Vous pouvez aussi partager votre position via satellite grâce à l’application Localiser.

Appeler les secours sans couverture réseau cellulaire, ni Wi-Fi depuis votre iPhone

Cette fonctionnalité permet de contacter les secours, seulement en cas d’urgence, lorsque vous vous situez en zone blanche. Lorsque vous souhaiterez appeler les secours, si vous ne disposez pas de réseau, votre iPhone vous proposera, à la place, d’envoyer un message satellitaire aux secours. Vous devrez pointer votre iPhone en direction du satellite le plus proche en suivant les instructions sur l’écran. Un questionnaire d’urgence vous est alors adressé afin de mesurer le degré d’urgence, avec les questions suivantes :

Quelle est l’urgence ? Problème de voiture ; Malaise ou blessure ; Infraction ; Perdu ou enfermé ; Maladie

Qui a besoin d’aide ? Moi ; Quelqu’un d’autre ; Plusieurs personnes

Est-ce que quelqu’un est blessé ? Oui ou Non

Qu’est-ce qui décrit le mieux l’urgence ? Coincé ; Enfermé ; Perdu ; Autre

L’une de ces caractéristiques s’applique-t-elle ? Terrain escarpé ; Eau ; Grotte ; Aucune

Une fois que votre iPhone est localisé, le message est envoyé vers un centre de secours. Le questionnaire ainsi que votre position et votre fiche médicale (si vous l’aviez remplie préalablement). Un opérateur entrera en contact avec vous pour vous demander plus d’informations tout en ayant prévenu les secours. Un système qui a déjà porté ses fruits aux États-Unis, où quelques personnes ont pu être sauvées.

La marque à la pomme a conçu des logiciels spéciaux, qui permettent à l’iPhone 14 de se connecter aux fréquences uniques des satellites. Apple et Globalstar, un réseau satellitaire américain, se sont associés pour offrir cette toute nouvelle fonction, le SOS d’urgence par satellite. Ces logiciels comprennent un algorithme de compression de texte qui réduit la taille moyenne des messages de 300 % pour accélérer au maximum l’envoi du SOS. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages en 15 secondes seulement si les conditions sont favorables ; la qualité de la connexion et les temps de réponse varient en fonction du lieu, de la configuration du site et d’autres facteurs.

Bien-sûr, tout ne peut pas être parfait avec Apple. L’entreprise américaine a annoncé que cette fonctionnalité serait gratuite uniquement pendant 2 ans. À la fin de cette période, les appels et messages satellitaires seront alors facturés. Aucun prix n’a été divulgué pour le moment.