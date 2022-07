Vous l’avez vu en tête de notre comparatif des meilleurs robots-multicuiseurs du marché : le Thermomix TM6 est à ce jour un des produits phares de la marque de Vorwerk. Malgré un prix élevé et un lancement difficile en 2019, la crise sanitaire est passée par là, et les apprentis cuistots se sont multipliés.

Les robots multicuiseurs sont donc de plus en plus prisés, qui favorisent notamment la pratique du batch cooking, mais la concurrence n’en est que plus rude, avec des modèles aux prix très attractifs et trouvables de plus en plus facilement. Il est donc légitime de se demander ce qu’il adviendra du futur remplaçant du TM6, j’ai nommé le Thermomix TM7 ! Quelle est la date prévue pour sa sortie ? Quelles itérations est-on en droit d’espérer ? Quel tarif et quelle stratégie de communication ? Dans cet article, on vous confie tout ce qu’on sait sur le prochain bijou de Vorwerk !

Défi du Thermomix TM7 : un marché à reconquérir

Après des débuts difficiles en France selon le PDG Thierry Le Roy, le dernier né de la firme a tout de même pu faire grimper ses ventes à partir de 2020, malgré une communication quasi inexistante au moment de sa sortie en 2019. En effet, Vorwerk avait laissé les clients de la dernière heure commander un TM5 quelques semaines à peine avant que ne soit lancé le TM6. Une fois ce dernier mis sur le marché, une vague d’indignation s’était alors fait entendre de la part de celles et ceux qui venaient d’investir dans le modèle précédent.

Dans le même temps ont fleuri nombre d’appareils aux prix agressifs, tels que le Cookeo + ou le M. Cuisine Smart de Lidl, sans parler du Cookit de Bosch. À côté d’eux, les presque 1360 € du TM6 finissent pas souffrir de leur effet dissuasif, difficilement compensé par l’image de marque, dont le SAV inclut pourtant pièces de rechanges et main d’œuvre de réparation sur 2 ans. La question qui demeure est donc : comment faire tenir l’argument du haut-de-gamme face à 3 ou 4 fois moins cher ?

Thermomix TM7 : quelle sera la prochaine recette de Vorwerk ?

L’excellence, l’excellence, toujours l’excellence ! Puisque les prix affichés par la firme sont totalement assumés, autant utiliser ces tarifs comme une marge de manœuvre autorisant toutes les ambitions. Et parmi elles figure une priorité : revoir les imperfections que les utilisateurs ont relevées lors de ces trois dernières années.

Les défauts du TM6 qu’on espère ne plus voir sur le Thermomix TM7

Aujourd,hui, on s’attend à un travail de correction qui se résume en quelques points relativement simples. À noter que, pour la plupart, ils ont déjà été solutionnés par les tous derniers modèles de robots multicuiseurs, ce qui rendrait tout manquement difficilement pardonnable à cet endroit !

Une cuve de 2,2 L : doublez la mise !

On l’avait effectivement pointé du doigt dans notre propre comparatif : les 2,2 L du multicuiseur ne nous permettent pas de cuisiner au-delà de 4 portions, à moins d’un appétit de moineau. Une famille de 5 ou 6 personnes et en voilà déjà qui doivent se commander une pizza !

À titre de comparaison, les I-Companion Touch XL et HF900110 embarquent tous les deux une cuve de 4,5 L. Et le second est plus de deux fois moins cher que le TM6 ! Ajoutons qu’un tel volume n’affecte en rien la qualité de cuisson. Autant dire que le TM7 est attendu au tournant sur ce terrain-là, plus important, à mon sens, que tous les autres axes de correction !

Entre 53 et 84 dB : moins de gaz SVP !

Malgré de légères améliorations depuis le TM5, le TM6 reste encore relativement bruyant, et se situe facile dans la fourchette haute des appareils de cuisine, avec 84 dB à puissance maximale. C’est :

– 10 dB de plus que le Magimix Cook Expert ;

– 15 dB de plus que les I-Companion ;

– 17 dB de plus que le Multi Smart de Kenwood.

On rappelle que 3 dB, ça revient à doubler le niveau sonore. Vous voyez un peu la choucroute ? Maintenant, imaginez ça en cuisine ouverte. Pendant un confinement. Pour 3 personnes et demie à tout casser. Argh.

Une myriade de fonctionnalités auxquelles manquent encore la trancheuse, la râpeuse et le départ différé

Aujourd’hui, même des appareils à moins de 500 € comme le Robicook ont dans leurs cordes des tâches telles trancher et râper des aliments. On s’attend donc à ce que le TM7 ajoute à la liste de ses 12 fonctionnalités culinaires une trancheuse et une râpeuse.

Idem s’agissant du départ différé encore inexistant, ce qui a déjà dissuadé certains prospects de s’offrir le TM6. Eh oui… Le consommateur est un ingrat !

Design du TM7 : on aimerait le moins de plastique possible…

Sur le Thermomix TM6, seules les lames et la cuve sont en inox. Les autres accessoires sont quasiment tous en plastique, ce qui a pour défauts d’être plus fragile, moins écologique et nocif pour la santé (googlisez “bisphénol” ou “phtalate” si vous êtes curieux !). Des questions plus que jamais en vogue à l’heure actuelle !

Une balance intégrée, mais sans les pannes !

C’est un des gros arguments du haut-de-gamme : la balance précise au gramme près. Seulement, le TM6 a souffert de quelques signalements concernant un problème dans les valeurs affichées. On attribue cette contre-performance à un capteur mal soudé. Certes, cette malfaçon n’a été observée que sur une minorité de robots-cuiseurs vendus, mais pour plus de 1300 € l’unité, ça vaut le coup de remédier à ces désagréments.

Faire chauffer le moteur plus vite

Autre reproche assez récurrent adressé à l’encontre du TM6 : une température qui peine à monter. Des utilisateurs rapportent même, entre lui et son aîné le TM5, un écart de 7 minutes pour arriver à 40°C… en faveur du plus ancien ! 4 minutes pour le grand frère contre 11 minutes pour le benjamin de la marque. Évidemment, ce dernier souffre également de la comparaison avec la concurrence, dont le CookEasy + de Kenwood. Difficile d’invoquer l’excuse d’un souci de précision dans la cuisson, le tout étant de ne pas surchauffer et surtout de s’arrêter à temps pour prévenir la surcuisson.

Une distribution plus accessible au grand public ?

On va être honnête : vu les tarifs appliqués à ces produits, on comprend que Vorwerk adopte une stratégie de distribution chirurgicale sur un réseau relativement restreint. En effet, en quelques décennies, les produits tels que Thermomix se sont fait un nom à travers une vieille technique de vente, consistant à proposer des démonstrations en direct et à domicile. Aujourd’hui, la France compte 7 boutiques Vorwerk, un vrai progrès puisque notre pays n’en comptait guère que 2 il n’y a pas si longtemps.

Les ventes en ligne ont également permis aux cuistots en herbe de succomber à la tentation. Attention néanmoins à la visibilité que prend la concurrence, aussi bien sur des grands sites d’e-commerce que dans les supermarchés… Heureusement qu’il y a des comparatifs comme les nôtres pour sauver la mise, j’ai envie de dire !

Après le TM6 : ce qu’il ne faut surtout pas changer pour le Thermomix TM7 !

Bon, maintenant qu’on s’est bien amusé à taper sur le leader du marché des robots multicuiseurs, il est temps de rendre à César ce qui appartient à César. En effet, il convient de rappeler que le TM6 offre :

une utilisation très intuitive ;

très intuitive ; des consignes de préparations claires et précises ;

claires et précises ; une dalle numérique de 6,8 pouces très intéressante en termes de lecture et de navigation pour notre vue qui a tendance à baisser avec les années ;

très intéressante en termes de lecture et de navigation pour notre vue qui a tendance à baisser avec les années ; 40 000 recettes via l’abonnement Cookidoo . Vous ne les ferez jamais toutes… ;

. Vous ne les ferez jamais toutes… ; et de loin le plus important : des plats très réussis !

Bref, on attend que tous ces avantages soient a minima reconduits dans la version à suivre.

Thermomix TM7 : un champ d’innovations à portée de louche

À présent, on va s’accorder le droit de fantasmer sur les améliorations plus poussées qui pourraient apparaître sur un engin de ce calibre. Les voici classées de la plus modeste à la plus ambitieuse !

Des couleurs personnalisables

L’idée vient de la récente sortie du TM6 noir édition, laquelle a évidemment fait réagir les foules. Si Vorwerk persiste dans le choix d’un revêtement plastique, on a envie de dire “pourquoi pas”.

Sachant que ce petit caprice n’est pas vraiment compatible avec les velléités écologiques que j’ai évoquées plus haut et qui, à mon sens, priment.

Un écran et une connectivité améliorés

D’abord, on espère une qualité d’écran encore rehaussée par un fort degré d’étanchéité, à la fois contre l’humidité et les risques de rayures. En effet, dans une cuisine, un tel vœu n’est pas difficile à justifier !

Ensuite, partout où il y a des écrans, on entre dans les considérations touchant à l’internet des objets. Et dans cet esprit, ce qui vient tout de suite à l’idée, c’est d’accéder à un navigateur web directement depuis l’écran du multicuiseur.

Des recettes adaptées au nombre de personnes

40 000 recettes, c’est excellent. Mais si les doses pouvaient être calculées automatiquement en fonction du nombre d’invités, ce serait tout bonnement génial !

Un mode Gesture quand on a les mains sales

Une des améliorations les plus dingues serait un mode Gesture : des capteurs reconnaissant vos mimiques vous donneraient le contrôle à distance de l’appareil. Hyper pratique quand on a les mains pleines de jus de tomate !

Faire du Thermomix TM7 une station domotique

Là on se dirige un peu vers l’infini et au-delà, mais l’idée n’est pas complètement irréaliste. Associée au four, aux plaques de cuisson et à d’autres appareils possiblement connectés trouvables en cuisine, on pourrait finir par automatiser pas mal de tâches, juste à la voix grâce à Google Assistant, Alexa ou Siri. Et sans aller jusque là, le robot cuiseur et son appli Cookidoo pourraient apprendre à calculer les valeurs caloriques et nutritionnelles que vous avez consommées.

À mettre en relation avec les calories brûlées qu’a enregistrées votre montre connectée ! Et dans ce cas, pourquoi pas la possibilité de programmer ses semaines en fonction de nos âges, poids et taille ? Le top pour tous les sportifs amateurs qui ont besoin de reconstituer les fibres cassées durant leur entraînement ! Bref, je divague…

Sortie du Thermomix TM7 : nos estimations

Revenons-en à du plus concret si vous le voulez bien ! En moyenne, un nouveau modèle de Thermomix sort tous les six ans, mais avec des irrégularités allant de 2 ans (pour le TM3000 de 1980 à 1982) à 14 ans (pour le TM 3300). Quoi qu’il en soit, puisque le TM6 est sorti en 2019 et qu’il a mis du temps à se vendre, difficile d’imaginer son successeur arriver dans les boutiques avant une période d’environ 4 ou 5 ans d’intervalle. En effet, il faut un lot d’innovations assez important pour justifier une nouvelle sortie. Ce qui nous conduirait directement en 2023 ou 2024 pour la 11ème génération, soit plus de 60 ans après le tout premier modèle baptisé VKM 5.

D’ici là, la marque devrait avoir ouvert une quinzaine de magasins dans les plus grandes villes de France. En revanche, selon les rumeurs, le fabricant continuerait de bouder les grandes surfaces.

On espère une meilleure communication pour le TM7 !

Quoi qu’il en soit, pour une entrée réussie sur le marché, le TM7 devra profiter d’une toute autre stratégie de communication que celle qu’a subi le TM6, du moins en France. Pour un démarrage au quart de tour, nous nous tenons bien sûr au courant des prochaines news et vous rapporterons aussi vite que possible les annonces lancées par l’enseigne Vorwerk au sujet du Thermomix TM7. Peut-être ferons-nous partie des joyeux testeurs à essayer la dernière version en avant première, auquel cas nous vous partagerons le lien de vente numérique pour son lancement !

