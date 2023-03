Constructeur emblématique de motos, Harley-Davindson est entré sur le marché de l’électrique en 2019 avec le lancement d’une moto électrique surpuissante : LiveWire. Mais, trois ans après la commercialisation de ce modèle, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pour se relancer, la marque a donc annoncé en 2022 deux nouveaux modèles plus abordables, dont le premier vient d’arriver en France.

Avec moins de 3 000 ventes depuis sa création, la moto électrique LiveWire – devenue une marque à part entière – fait grise mine. La faute à un produit trop couteux qui n’attire pas ! Pour se relancer, deux nouveaux modèles ont été annoncés en 2022. Le premier, LiveWire One, remplace la moto originale de la marque, en étant une version « light », moins puissante, mais bien plus abordable. Après de premières ventes réalisées aux États-Unis, cette nouvelle moto est arrivée sur le sol européen début mars. Le deuxième modèle, le S2 Del Mar, encore moins cher, a fait un carton aux États-Unis avec 100 précommandes d’une « édition spéciale » partie en 18 minutes top chrono ! En revanche, cette moto électrique est encore indisponible en Europe.

La LiveWire est morte, vive la LiveWire One !

Concrètement, quelle est la différence entre l’ancien modèle de LiveWire et le nouveau qui vient d’arriver en Europe ? Principalement, le prix. En France, la LiveWire coutait la bagatelle de 33 900€, en faisant l’une des motos électriques les plus chères du marché. Avec la version « One », le prix descend à 25 290€ en France.

Malgré cette baisse du prix, la marque n’a fait que de très légères concessions sur les performances de la moto. En effet, la puissance est quasiment la même avec ses 100 chevaux (74 kW) et 84 Nm de couple (contre 78kW et 116 Nm pour l’ancien modèle) permettant un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Au niveau de l’autonomie, la batterie ne change pas avec ses 15.5 kWh de capacité pour une moyenne comprise entre 110 et 250 km en fonction de l’utilisation.

Une baisse de 9 000€ : un choix judicieux… mais suffisant ?

Finalement, le choix fait par la filiale d’Harley-Davidson en introduisant la LiveWire One est logique au vu de l’échec du premier modèle. Mais, à 25 000€, la moto électrique reste un produit très haut de gamme dans un marché récent, avec des consommateurs encore frileux — et préférant des modèles à petit prix. La baisse du tarif de la moto était nécessaire pour que la marque se relance, mais est-ce assez pour conquérir un marché encore en pleine mutation ?

Face aux réticences des consommateurs à acheter cette gamme de motos, la marque devrait également lancer cette année un autre modèle : le S2 Del Mar. Actuellement en précommande, cette moto présente des caractéristiques très intéressantes et un look original pour 16 999$ — sa sortie concerne pour l’instant uniquement le marché américain. C’est peut-être là le vrai point d’entrée d’Harley-Davidson sur le marché de l’électrique !