Il y a quelque temps, on vous avait raconté notre test de l’étonnant Dyson V15 Detect Absolute, qui avait la spécificité d’afficher les statistiques des particules aspirées par ordre de grandeur. Ça vous a plu ? Vous en demandez encore ? Dyson lance (très bientôt) sa nouvelle génération d’aspirateur balai, baptisée Gen5 detect !

Décidément, la firme de M. James Dyson assume pleinement son rôle de leader sur le marché des aspirateurs-balais. Non contents d’avoir placé des capteurs Piezo sur son petit dernier, afin de combiner puissance, légèreté et analyse de vos séances de nettoyage, les ingénieurs de la marque ont décidé de surenchérir en améliorant à peu près toutes les caractéristiques de leur aspirateur-balai phare. Sans surprise, le prix va également augmenter, mais le résultat risque de mettre la barre très haut pour la concurrence des aspirateurs sans fil haut-de-gamme. Alors, l’attaque de la cinquième génération Dyson sera-t-elle réellement dévastatrice ?

Quelle force d’aspiration embarque le nouvel aspirateur-balai de Dyson ?

La première chose qu’on attend d’un aspirateur… C’est qu’il aspire bien ! À ce titre, la cinquième génération des aspirateurs sans fil Dyson se voit affublée d’un moteur surpuissant capable de faire du 135 000 tours à la minute – 9 fois un moteur de Formule 1 ! C’est, par ailleurs, 10 000 tr/min de plus que ses prédécesseurs V15 et V11.

Baptisé Hyperdymium, il aspirera plus en profondeur sur toutes les surfaces…

Nota Bene : s’il n’est pas le plus puissant du marché, il surpasse tout de même toute la gamme Dyson, avec ses 262 AW contre 240 AW pour le V15 Detect !

Un système de filtration plus performant !

… sans relâcher d’air sale ! Si vous possédez un aspirateur-balai depuis longtemps, il se peut que vous qu’une forte odeur de vieux grenier émane de votre appareil. C’est dû à un manque d’étanchéité, et signe que des micro-particules se dispersent dans l’atmosphère. Pour éviter ça, le système de filtration HEPA capture des particules inférieures à 0,1 micron, autrement dit la taille d’un virus !

Pour ainsi piéger 99,99% des particules, Dyson utilise près de 2 mètres de papier filtrant, plié plusieurs fois de sorte à n’expulser dans votre maison – ou appartement – que de l’air propre. Et ce n’est pas tout, car les 14 cyclones sont conçus pour séparer le plus possible la poussière de l’air afin de ne pas perdre en capacité d’aspiration.

Un nettoyage plus éclairé avec la tête Fluffy Optic !

Au cours de ses études, l’équipe de R&D de Dyson a découvert quelque chose sur nos habitudes d’utilisateurs : si on ne voit pas la poussière, on ne s’attarde pas sur les surfaces, voire on néglige de passer l’aspirateur. Dans notre test V15 Detect Absolute, on a vu qu’il arrivait à endiguer partiellement le phénomène grâce à un laser vert assez puissant situé au niveau de la brosse de nettoyage.

Aujourd’hui, le Gen5detect met les bouchées doubles avec la tête Fluffy Optic, dont le faisceau lumineux, plus puissant et mieux positionné, permet de révéler jusqu’à deux fois plus de particules de saleté, sur une portée bien supérieure. Un excellent moyen de vous débarrasser des poussières invisibles à l’œil nu, parfois promptes à déclencher des allergies ou à transmettre des maladies.

Votre assistant d’inspection de nettoyage sur écran LCD fonctionne désormais en temps réel !

Dans notre dernier test Dyson, nous avions pris note de l’intégration des capteurs piézoélectriques permettant de donner sur écran LCD les types de particules aspirées après une séance de ménage, classées entre 10 et 500 microns. Nous avions néanmoins interrogé l’impact réel de cette innovation sur le nettoyage…

C’était sans compter que les équipes d’ingénieurs penseraient à passer cette fonctionnalité en temps réel ! Ainsi, dorénavant, lorsque les barres digitales cessent de se remplir, c’est que vous n’avez tout bonnement plus rien à aspirer. Voilà ! Ça, ça nous cause !

Va-t-on perdre en maniabilité avec le Dyson Gen5 detect ?

Oui parce qu’avec toutes les améliorations, il va forcément y avoir des retombées sur la manipulation de l’appareil, non ? Même pas en rêve ! Le nouveau moteur, bien que plus puissant, a été conçu pour être plus compact, notamment grâce à un axe plus court et une réduction du nombre de pièces. Résultat : 3,5 kg, ce qui, vu la technologie embarquée, reste tout à fait raisonnable.

D’ailleurs, pour vous éviter des tendinites, le Gen5detect se débarrasse de la gâchette et la substitue par un bouton qui, une fois activé, vous permet de changer plus facilement de main !

Nota Bene : à titre informatif, le V15 pèse 3,1 kg, et le Outsize 3,5 kg également !

Dyson Gen5detect : davantage d’endurance pour une bien meilleure rentabilité !

Pour finir, on sait de sources sûres que l’autonomie max de l’appareil est passé à 70 minutes. Elle est associée à un bac assez confort de 0,77 L. On dirait que le chiffre porte-bonheur est à l’honneur chez Dyson !

Nota Bene : le V15 Detect était déjà à 0,77 L, mais son autonomie max ne dépassait pas les 60 minutes.

Des économies d’énergie sont à prévoir

Puisque les capteurs Piezo sont si performants, autant en profiter pour leur demander d’indiquer à l’aspirateur sans fil d’aspirer moins fort quand il n’y a presque plus de poussières au sol, n’est-ce pas ? Tant qu’à faire. Dyson l’a donc fait, mais uniquement sur le mode Auto. Dans la même veine, son mode veille profonde permet de baisser sa consommation d’électricité lorsqu’il est en charge !

Alors, ce Dyson Gen5detect c’est pour quand ?

La surprise finale est là : la sortie de cet aspirateur-balai surpuissant est imminente ! En France, elle est prévue pour le 17 mai 2023, et son tarif plafonnera de justesse à 999 €. Let’s go dans les magasins Dyson Demo Store et sur le site Dyson.fr si votre aspirateur actuel vous a lâché ou que vous voulez passer (enfin !) au sans fil.