Apple Watch Series 8 : faut-il acheter cette nouvelle montre connectée ?

Comme chaque année, la sortie de la nouvelle Apple Watch est un véritable évènement. Cette année, Apple a misé sur la continuité en proposant de rares mais nécessaires évolutions. Et l’arrivée d’un nouveau modèle pourrait bien bouleverser le marché. On vous en dit plus.

Star du marché des montres connectées, l’Apple Watch semble rester sur ses acquis tant les listes des nouveautés paraissent courtes. Et pourtant, les évolutions annoncées ne sont pas si anodines sur un modèle déjà proche de la perfection. Pour finir, après de longues années de rumeurs et de bruits de couloir, une déclinaison sportive de l’Apple Watch a enfin été dévoilée. Ce modèle appelé Ultra pourrait bien provoquer des remous dans le cercle des smartwatch de sport haut de gamme.

Apple Watch Series 8, en quête de perfection

Force est de constater que les nouveautés concernant cette Apple Watch Series 8 sont finalement minimes. Il s’agit là d’une évolution plutôt que d’un nouveau modèle. Dans les entrailles de cette nouvelle Apple Watch, on note l’arrivée du nouveau processeur S8 qui devrait aider la montre à gagner en fluidité, et améliorer le multi-tasking.

On remarque également l’apparition d’un capteur de température. Ce dernier devrait permettre aux femmes d’améliorer le suivi de leur cycle menstruel et d’en savoir plus sur leur fertilité.

Si l’écran ne change pas de dimension, il sera en revanche doté du always-on-display. Cette fonctionnalité longtemps attendue permettra d’afficher l’heure en permanence tout en préservant la batterie.

De nouvelles fonctionnalités au programme

L’Apple Watch Series 8 bénéficiera de la dernière mise à jour du système d’exploitation pour montre connectée d’Apple : WatchOS 9 que nous avions évoqué au mois de juin. Cette nouvelle version de WatchOS mettra le sport à l’honneur avec une amélioration de l’application Exercice et permettra d’en savoir plus sur vos différentes phases de sommeil grâce à une application dédiée.

Concernant la santé, une application réservée au suivi des prescriptions médicales sera incluse dans WatchOS 9 et vous aurez accès à un historique de votre fibrillation auriculaire. Pour l’aspect esthétique, WatchOS fera bénéficier votre Apple Watch de nouveaux cadrans aux styles différents.

Une autonomie toujours aussi limitée

On regrette cependant l’absence d’évolution en termes d’autonomie, puisqu’il s’agit là du plus gros défaut de l’Apple Watch. Si le fabricant a évoqué la mise en place d’un mode économie d’énergie, on doute que cela marque une véritable amélioration.

Un tarif en hausse pour l’Apple Watch Series 8

Inflation oblige, l’Apple Watch Series 8 voit son prix augmenter et atteindre 499€ pour la version la plus basique. Il faudra compter au minimum 619€ pour la version 4G.

L’Apple Watch Ultra, la véritable nouveauté

C’était elle, la star de la keynote du 6 septembre 2022. Apple a enfin dévoilé un modèle destiné à affronter les meilleures marques de montres connectées de sport comme Garmin.

Au programme, un boitier plus grand et en titane, un écran ultra lumineux (2000 nits, du jamais vu sur une montre connectée) et surtout une autonomie doublée.

Un modèle destiné aux environnements extrêmes

Apple indique que le modèle a été conçu pour des usages extrêmes comme la plongée, l’alpinisme, ou encore les ultra-trails. Dans cette optique, la firme de Cupertino a augmenté son étanchéité à 100m et l’a dotée d’un bouton action facilement accessible même avec des gants.

En termes d’ergonomie, la montre connectée dispose de cadrans spécifiques affichants des informations particulières en fonction de l’activité choisie.

Un tarif extrême, lui aussi

Pour mettre la main sur cette Apple Watch Ultra, il faudra tout de même débourser 999€. Une somme conséquente mais qui est proche de ses rivales directes comme la Garmin fenix 7 Solar Edition.

L’Apple Watch SE reçoit de discrètes améliorations La montre d’entrée de gamme d’Apple reçoit une évolution plutôt légère. Elle est notamment équipée du nouveau processeur S8. Question tarif, l’Apple Watch SE est disponible au prix de 299€.