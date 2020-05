Sony ZV-1, un appareil photo compact pensé pour les YouTubeurs et les vlogeurs

Sony vient tout juste d’annoncer son nouveau modèle d’appareil photo numérique compact baptisé ZV-1. Conçu avec les créateurs de vlog et les YouTubeurs en tête, il souffre tout de même de quelques défauts.

Un appareil photo numérique compact peut-il correspondre aux besoins qu’ont ceux qui font de la photo et de la vidéo ? C’est le défi auquel s’attaque Sony en lançant son nouveau modèle, qui va chercher son inspiration du côté du RX100. On fait les présentations, d’un appareil qui mérite sans doute plus qu’un rapide coup d’œil surtout si vous êtes YouTubeur ou vlogeur.

De nouvelles fonctions pour cet appareil compact

Disons-le clairement, si vous ne faites pas de vidéos, le Sony ZV-1 n’est pas fait pour vous. Avec ce modèle, Sony veut rendre la qualité et la technologie accessible rapidement au plus grand nombre. Plutôt léger (294 grammes sur la balance avec batterie et carte mémoire), il compte sur un écran LCD de 3 pouces totalement orientable destiné à faciliter notamment les prises de vue en verticale.

Le Sony ZV-1 est équipé d’un capteur CMOS Exmor RS de 20,1 Mpx avec puce DRAM intégré qui fait fortement penser à ce que propose le RX100 VII. Il est couplé à un objectif Zeiss Vario-Sonnar T, qui correspond à un 24 – 70 mm. Côté ouverture, Sony régale avec une option large de f/1,8-2,8 qui ravira ceux qui aiment faire des images dans des cadres peu éclairés. On note aussi que Sony a mis l’emphase sur la fonctionnalité bokeh, particulièrement appréciée pour les selfies.

La vidéo est filmée en 4K / UHD 3840 x 2160 px à 30 images par seconde. Pour les 60 images par seconde, la configuration proposée est Full HD 1920 x 1080 px. Des modes de ralenti, HDR ou encore un timelapse sont eux aussi de la partie. Côté son, un micro directionnel avec trois capsules est disponible au-dessus du Sony ZV-1 avec bonnette anti-vent (le pompon qui apparaît sur le dessus de la caméra). Pour les puristes, le recours à un micro externe est aussi une option.

Faut-il acheter le Sony ZV-1 ?

Si cet appareil vous tente, il faudra, vous vous en doutez, accepter de mettre la main à la poche pour en faire l’acquisition. Si son prix de 800 euros est plutôt intéressant si on le compare aux autres produits Sony, il souffre tout de même de quelques défauts comme l’absence de viseur électronique ou de bague personnalisable autour de l’objectif. À vous de voir s’il vous intéresse … Son lancement est prévu en Europe à partir du mois de juin 2020, mais vous pouvez déjà le précommander.

