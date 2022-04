Sony WH-1000XM5 : une fuite révèle le nouveau casque audio de Sony

Une fuite a révélé le nouveau casque audio WH-1000XM5 de Sony. Très attendu, celui-ci présente un nouveau design et de nombreuses mises à jour techniques.

Sony lancera bientôt le WH-1000XM5. Digne successeur de l’excellent WH-1000XM4, ce nouveau casque audio dont les premières images ont été dévoilées par le média TechnikNews, semble offrir un nouveau design et de nouvelles mises à jour.

Sony WH-1000XM5 : un design plus épuré

Alors que le Sony WH-1000XM4 s’inscrivait dans la continuité esthétique de son prédécesseur et ne présentait pas d’évolution importante à cet égard, le WH-1000XM5 semble s’écarter du design connu des modèles précédents.

Sony WH-1000XM5 en couleur blanc crème © TechnikNews

En effet, cette nouvelle génération de casque adopte un design bien plus épuré. Tout semble fait d’une seule pièce, offrant un rendu moderne et léger. On devine sur les images un arceau plus fin et des coussinets plus larges, laissant présager un gain de confort sur la version 2022. En revanche la structure ne sera pas pliable comme c’était le cas dans les précédents modèles.

Sony WH-1000XM5 – un bouton d’allumage présentant la mention NC/AMB © TechnikNews

Le bouton d’allumage et d’extinction a été remplacé par un curseur glissant, alors que le réglage physique de la réduction active du bruit (ANC) serait toujours confié à une touche dédiée, présentant la mention « NC/AMB » plutôt que « Custom ».

Au niveau des couleurs il n’y a pas d’extravagance, on retrouve comme pour les modèles précédents deux coloris proposés : le classique noir et le blanc crème très caractéristique de la firme japonaise. Les boîtiers sont assez imposants et partageront les mêmes couleurs que les casques.

Les deux boîtiers du Sony WH-1000XM5 s’ajusteront avec la couleur des casques © TechnikNews

Des améliorations techniques prometteuses

Il n’y a pas que le design du nouveau Sony WH-1000XM5 qui aurait été divulgué, quelques spécifications techniques ont aussi fuité. Parmi elles, et c’est le point fort de cette nouvelle génération de casque : l’autonomie. La batterie serait capable d’offrir jusqu’à 40 heures d’autonomie avec l’ANC activé, une performance plus que satisfaisante lorsque l’on sait que le précédent modèle était limité à 30 heures. Notons toutefois qu’il faudra compter 3 heures et 30 minutes pour une charge complète du casque, soit 30 minutes de plus que pour le WH-1000XM4 pour 10h d’autonomie en plus.

Une autre information nous indique que le Sony WH-1000XM5 devrait en parallèle s’améliorer sur ses capacités d’ANC (déjà très satisfaisantes) grâce à deux puces dédiées à la tâche. L’ANC qui, rappelons le, est un système anti-bruit (Active-Noise-Cancelling) dont sont équipés les casques haut de gamme de Sony et dont la firme japonaise est le leader du secteur. Cette technologie offre un son de haute qualité et s’adapte aux technologies les plus récentes comme l’audio 3D ou la détection intelligente des mouvements de tête. Au niveau des connectivités, le casque prendra en charge la norme Bluetooth 5.2 pour le sans-fil et disposera de connecteurs jack 3,5 mm et USB-C pour une utilisation filaire.

Pour ce qui est de la disponibilité du produit, tout tend à penser la sortie devrait être imminente, il serait fort probable que ce nouveau modèle soit commercialisé d’ici cet été. En ce qui concerne le prix, aucune information n’a été divulguée à ce jour, on imagine cependant que ce modèle sera un peu plus cher que la version antérieure et devrait donc tourner autour des 300 euros.

Pour en savoir plus il faudra donc faire preuve de patience, les audiophiles et les fans de la marque quant à eux ne seront pas déçus pour ce nouveau casque qui s’annonce encore plus performant que son prédécesseur.