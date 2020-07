C’est une annonce qui devrait ravir de nombreux amateurs de photographie. Un zoom photo ultra-grand angle à grande ouverture vient étoffer le catalogue de Sony. On vous donne les détails de cet objectif photo.

Les amateurs d’équipements de la marque Sony sont plutôt dans l’attente du prochain boîtier Sony Alpha de la gamme A7S. Cependant, en attendant, ils vont pouvoir mettre la main sur un joli joujou qui vient tout simplement se placer sur un marché inédit, un zoom photo ultra-grand angle.

Sony présente le plus large zoom photo dans ce registre

De quoi s’agit-il exactement ici ? Sony vient de dévoiler le FE 12-24 mm f/2,8 GM (SEL1224GM). Ce zoom photo s’inscrit dans la collection G Master qui se limitait jusque-là de 16 à 200 mm. Vous l’aurez compris, c’est donc un renfort de poids. Mieux encore, Sony innove vraiment avec ce matériel puisque ce zoom est tout simplement le plus large à ouverture constante f/2,8 pour un hybride plein format. Une perspective qui a de quoi ravir de nombreux amateurs de photographie. La gamme de zooms pour la photo de Sony s’étend désormais de 12 à 200 mm. La courte focale permettra d’amplifier les distances dans l’image et de produire d’incroyables perspectives dynamiques.

Une gamme qui s’étend

Pour rappel, jusque-là, dans la gamme des zooms G Master, en plus des focales fixes, on trouvait les modèles suivants :

FE 16-35 mm f/2,8 GM

FE 24-70 mm f/2,8 GM

FE 70-200 mm f/2,8 GM

Or, il s’agit du nec plus ultra de ce que propose Sony d’un point de vue de la résolution et du bokeh, et même de la marque en général. Un signe ne trompe pas, ils sont entièrement conçus et produits directement par Sony.

Un zoom photo pour qui ?

Pour qui est destiné ce nouveau zoom de Sony ? Au vu de ses caractéristiques, on aurait surtout tendance à dire qu’il correspond à des photographes spécialisés : architecture, sport ou encore astrophotographie. À la fois compact et léger, il affiche des dimensions plutôt passe-partout : 137 mm de long, 97,6 mm de diamètre et seulement 847 grammes. Un véritable poids-plume comparé à beaucoup de ses concurrents.

Quel prix pour le nouveau zoom de Sony

A noter que l’objectif photo est aussi résistant à la poussière et à l’humidité et qu’il bénéficie aussi d’un traitement au fluor qui devrait vous simplifier considérablement le nettoyage. Son « point noir », c’est bien entendu le prix, mais c’est logique vu ses caractéristiques. Il faudra en effet compter 3.300 euros pour l’acheter à partir du mois d’août prochain.