Sony travaille sur des écouteurs haut de gamme au design surprenant

Sony développe les LinkBuds WF-L900, de nouveaux écouteurs true-wireless au design pour le moins original. Très différents de ses précédents modèles intra-auriculaires de sa gamme WF, ces écouteurs dotés d’une technologie ANC, ont été conçus pour être moins intrusifs.

Le marché des écouteurs sans fil est en plein Boom. Au deuxième trimestre 2021, ce sont 58 millions d’unités qui ont été vendues à travers le monde. Après les excellents WF-1000XM4 de Sony, aujourd’hui devenus une référence sur le marché, on s’attendait à ce que la firme nous annonce les WF-1000XM5. Mais que nenni, selon une fuite sur le compte Twitter de nos collègues TechInsider, la marque travaillerait sur un tout nouveau modèle : les LinkBuds WF-L900. En rupture avec ses modèles précédents qui avaient pourtant séduit les audiophiles, Sony propose un modèle moins intrusif pensé pour ceux qui n’aiment pas introduire un objet dans leur canal auditif.

Un design surprenant

Ce n’est un secret pour personne, les AirPods d’Apple ont longtemps dominé le marché des écouteurs sans fil et c’est l’une des raisons pour lesquelles les concurrents de la marque ont toujours essayé d’imiter le design iconique d’Apple. Le nouveau modèle WF-L900 de Sony lui, déroge complètement à la règle. À tel point que personne ne l’avait vu venir ! Ce modèle mystérieux n’a même jamais été aperçu dans le catalogue de la firme japonaise.

Les LinkBuds WF-L900 prennent la forme de deux cercles imbriqués dont l’un est percé au centre et fait penser à une sorte de donut. Il semblerait que la partie en forme de donut repose contre le conduit auditif et que l’embout en silicone le maintient en place. Dotés de la technologie de réduction de bruit active (ANC), des microphones de type « feed-forward » et « feed-back » se situeraient à l’extérieur et à l’intérieur des écouteurs. Mais le fonctionnement de l’ANC n’en reste pas moins mystérieux : quelle sera son efficacité compte tenu de la conception “open fit” du modèle qui laisserait passer le son extérieur ? Difficile de s’en rendre compte pour le moment.

Autre point surprenant, aucun bouton n’est visible sur les images. Où se trouve donc la surface tactile qui permettrait de contrôler les écouteurs ? Chaque LinkBud sera équipé d’un capteur de proximité. Cette fonctionnalité que l’on retrouve aujourd’hui sur pleins d’autres modèles d’ecouteurs sans fil, met en pause la musique lorsque l’utilisateur retire les écouteurs de ses oreilles.

Couleurs et boîtiers des WF-L900

Aucunes autres caractéristiques techniques n’ont été dévoilées pour le moment. Cependant les images montrent que deux coloris différents seront proposés pour les LinkBuds : noir et blanc dans un rendu mate et moucheté. Pas de surprise concernant le boîtier de recharge qui semble sobre et compact. Sur les images nous pouvons observer un bouton sur le devant de celui-ci qui doit très certainement pouvoir permettre de l’ouvrir. À ce jour, aucune date de lancement n’a été annoncée par Sony. On espère en tout cas que ce nouveau modèle haut de gamme sera aussi performant que les WF-1000XM4.