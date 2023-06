Sony explique son retard dans le cloud gaming : une chance pour Microsoft et son rachat d’Activision

Kenichiro Yoshida, directeur général de Sony, a récemment confié les raisons du retard de sa société dans le cloud gaming.

Alors que Microsoft surfe sur le cloud gaming avec son game pass et son offre faramineuse de jeux, Sony semble être en retard sur ce domaine. La firme japonaise a présenté lors de son dernier showcase la Project Q : une console portable / accessoire de la PS5 fonctionnant grâce au Remote Play.

Si Sony a échappé au pire en voyant la CMA, l’autorité de la concurrence au Royaume-Uni, interdire le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, la société nippone reste tout de même en retrait sur le cloud gaming (malgré son PlayStation Now) et ne semble pas prête de proposer un service similaire au game pass…

Kenichiro Yoshida, le PDG de Sony, évoque notamment deux problèmes majeurs rencontrés par sa société pour se lancer pleinement dans le cloud gaming :

« Les périodes sombres pour les jeux en cloud ont été un problème pour Microsoft et Google, mais il est important que nous puissions utiliser ces heures [plus calmes]pour l’apprentissage de l’IA. »

Pour le moment, le cloud gaming se heurte encore à des zones blanches. En France par exemple, 1% du territoire reste, pour le moment, sans aucun réseau. La fibre optique, quant à elle, ne représente que 57% des abonnements internet en France et reste essentielle pour espérer faire tourner des gros jeux comme Elden Ring, God of War : Ragnarok ou prochainement Final Fantasy XVI…

Cependant, ces problèmes sont progressivement amenés à être résolus et c’est précisément la raison pour laquelle la CMA a refusé le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft.

Pour rappel, Activision Blizzard est le studio de jeu derrière : Call of Duty, World of Warcraft, Heartstone, Diablo, Spyro et Crash Bandicoot.