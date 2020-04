La Eufy Video Doorbell 2K (2020) est plus simple et plus économique

La Eufy Video Doorbell 2K et la Ring Video Doorbell 3 sont deux modèles de sonnettes connectées avec vidéo assez similaires en apparence, mais qui cachent de véritables différences. Petit comparatif des deux modèles pour vous aider à mieux choisir…

Il existe de nombreux modèles de sonnettes connectées, certaines offrant de nombreuses fonctionnalités, d’autres sont plus limitées. Nous avions déjà réalisé en 2020 un comparatif des meilleures sonnettes connectées avec vidéo. Cette fois, nous nous attardons sur deux modèles phare, l’une de la marque Eufy qui sortira au mois de mai en France et le tout dernier modèle de la marque Ring tout juste sorti dans l’hexagone. Nous avons comparé les deux modèles pour vous permettre de bien choisir la sonnette vidéo qui vous convient réellement en fonction de vos besoins et de vos attentes.

La Ring Video Doorbell 3 (2020) est très populaire

Ring a su s’imposer avec son modèle antérieur et la nouvelle Ring Video Doorbell 3 propose de nouvelles améliorations bienvenues sans changer le prix. La sonnette connectée fonctionne très bien avec les enceintes connectées Alexa d’Amazon. La version 3 est désormais compatible avec le WiFi 5,0 GHz (en plus de 2,4 GHz). Amélioration intéressante, le portier connecté propose des zones de confidentialité audio et vidéo pour mieux respecter la vie privée dans certaines zones que vous pouvez définir. La Ring Video Doorbell 3 est disponible sans fil, mais aussi avec option filaire alimentée par batterie. Il est même possible de personnaliser la façade.

Commercialisée au prix de 199 euros la sonnette vidéo n’est cependant pas compatible avec Google Assistant. On regrette aussi de devoir passer par un abonnement pour pouvoir accéder aux enregistrements et que le carillon de sonnette doive être acheté séparément. Notez qu’une version Ring Video Doorbell 3 Plus sera prochainement disponible aussi pour 30 euros de plus. Le modèle Plus propose le pré-roll qui permet d’avoir accès aux quatre secondes de vidéo avant le déclenchement de l’alerte.

Eufy, la filiale d’Anker est, pour beaucoup de spécialistes, un gage de qualité. Sa sonnette connectée Video Doorbell 2K est un produit de premier choix plus simple, mais relativement complet pour la majorité des cas. Plus économique que la Ring Video Doorbell 3, la sonnette vidéo de Ring ne requiert pas non plus d’abonnement et propose des options de stockage local. Fait intéressant elle est compatible avec Amazon Alexa, mais aussi avec Google Assistant. Le carillon de sonnette est lui inclus.

L’un des points négatifs de la sonnette Eufy Video Doorbell 2K est qu’elle n’existe qu’en version filaire. Par ailleurs, le portier vidéo ne propose pas non plus de véritable support IFTTT. Certains utilisateurs ont noté des problèmes avec la qualité de la capture des mouvements ainsi que des fonctionnalités de l’intelligence artificielle. La sonnette connectée sera disponible dès le mois de mai 2020 en France. Elle est actuellement vendue au prix de 136 dollars aux Etats-Unis où elle est déjà disponible soit environ à 125 euros. Un tarif qui la place résolument dans le meilleur rapport qualité/prix.

Ring Video Doorbell 3 / Eufy Video Doorbell 2K : quelles sont les différences ?

Filaire ou non filaire ?

Si vous cherchez un modèle non filaire alors tournez-vous vers le Ring Video Doorbell 3. Le modèle d’Eufy ne propose qu’une version filaire.

Extras / tout inclus

C’est l’un des points forts de la sonnette Eufy, son prix inclut tout à la différence du modèle Ring. Avec ce second modèle, il vous faudra effectivement payer un supplément pour le carillon, mais aussi payer un abonnement pour accéder aux enregistrements.

Compatibilité assistants personnels ?

Les deux modèles sont compatibles avec les enceintes connectées Amazon Alexa. Cependant, seule la sonnette vidéo signée Eufy offre une compatibilité avec Google Assistant.

Différences techniques entre les deux modèles

Alors que la Ring Video Doorbell 3 propose une résolution HD 180p, celle du modèle Eufy Video Doorbell est de 2K HD. Les deux modèles proposent un champ de vision de 160 degrés ainsi qu’un mode nuit à infrarouge. Les deux sonnettes offrent une connexion WiFi à 2,4 GHz, mais le modèle Ring propose aussi une connexion à 5,0 GHz. Notez que le modèle Eufy est plus compact et propose 4 Gb de stockage eMMC.

Prix des Eufy Video Doorbell 2K vs Ring Video Doorbell 3 : laquelle choisir ?

Les deux modèles de portiers vidéo proposent donc des caractéristiques assez différentes. Il semblerait que la qualité de la détection du modèle Ring Video Doorbell 3 soit de meilleure qualité même si des tests comparatifs approfondis sont à réaliser. Le choix d’un modèle ou de l’autre se fera donc au niveau des différences techniques, mais aussi bien évidemment au niveau du prix. Force est de constater que la sonnette Eufy Video Doorbell 2K à 125 euros offre un bien meilleur rapport qualité-prix. Le modèle Ring à 199 euros est plus cher, mais est intéressant pour sa meilleure détection, la possibilité de configurer des zones de confidentialité et le fait qu’il fonctionne sans fil.