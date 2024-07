La sonde Iopool Eco (2024) pour une piscine connectée et une eau parfaite !

Vivez d’amour et d’eau fraîche, avec le bon PH grâce à la sonde connectée dernière génération : ÉcO de iopool !

C’est fou, les piscines. On pourrait facilement se dire qu’au fond, ce n’est rien qu’un bête carré d’eau fraîche, mais, en réalité, il faut toujours garder un œil sur le niveau, la température, mais également la qualité de l’eau, du moins si on veut en profiter dans les meilleures conditions. Sauf qu’avec la pluie, le soleil, les oiseaux, les insectes, rien n’est jamais stable très longtemps, et il peut être assez difficile de savoir quand et comment réagir pour garder une piscine impeccable.

Pour ne plus vous y perdre et devoir jouer au petit chimiste, on a pris des nouvelles de Iopool, qui sévit depuis plus de cinq ans dans les piscines et les spas avec la sonde connectée EcO. Et bonne nouvelle : l’entretien d’une piscine n’a jamais été aussi simple ! On vous briefe sur ce produit haut-de-gamme pour de véritables baignades en eau (vraiment) parfaite. Suivez mon regard ci-dessous.

Nota Bene : nous avons testé le modèle dédié aux piscines et spas traités au chlore, au brome ou à l’oxygène. Pour les piscines au sel, il faut se procurer un autre modèle nommé EcO Start Salt + connect.

Les plus Un service client au top,

Basse consommation d’énergie,

Installation facile. Les moins Rien à signaler.

Caractéristiques

Marque : IOPOOL

Portée Bluetooth : ≈ 10 mètres

Dimensions : ‎22 cm de long

Compatibilité : Chlore, Brome et Oxygène actif

Poids : > 150 grammes

Temps d’installation : 3 minutes

Abonnement : Non

Connexion : Bluetooth et Wi-Fi (en option)

Durée de vie : 3 à 4 années/saisons max (mais remplacement pour 99€ au lieu de 250€)

Capteurs : Température, pH et ORP

Garantie constructeur : ‎2 ans (batterie et capteurs inclus)

Prix : 249€

Dans la boîte d’EcO de Iopool

1 Sonde EcO

1 cuillère iopool

1 Guide de démarrage

1 passerelle Bluetooth > Wi-Fi Iopool cOnnect (en option)

10 bandelettes d’analyses 6-en-1

EcO : la sonde qui analyse parfaitement l’eau stagnante !

EcO de Iopool, c’est une sonde d’une vingtaine de centimètre de long, que vous allez laisser flotter dans votre bassin (ou le skimmer), discrètement, à la manière d’un simple thermomètre de piscine, afin de laisser agir ses trois capteurs électro-chimiques, lesquels mesurent :

la température de l’eau ;

de l’eau ; la capacité de désinfection (ORP – potentiel d’oxydo-réduction) , un indicateur clé du niveau d’assainissement global de votre piscine ;

, un indicateur clé du niveau d’assainissement global de votre piscine ; le pH (potentiel hydrogène) qui donne le niveau d’acidité.

Vous recevrez un rapport plusieurs fois par jour sur votre smartphone connecté.

Bien entendu, le but est de vous orienter dans un second temps sur les traitements qui vous permettront de vous offrir, à vous et à vos invités, une eau bien claire, sans algues, et sans risques pour la peau et les diverses muqueuses du corps.

Nota Bene : EcO n’intègre pas directement de capteurs d’alcalinité et de dureté, car les réactifs chimiques qu’ils nécessiteraient augmenterait beaucoup les coûts et besoins de maintenance. C’est pourquoi le pack inclut des languettes d’analyse 6-en-1 que l’application Iopool va pouvoir analyser via des photos grâce à un algorithme dédié.

Les produits chimiques pour un équilibre parfait

Pour un pH stable, mais également un bon niveau de calcaire et de minéraux, Iopool prévoit toute une gamme de produits à dissolution contrôlée, et quasiment sans résidus, à savoir :

le chlore rapide ;

le chlore lent ;

le rehausseur d’acidité (pH-) ;

le rehausseur de basicité (pH+) ;

l’alcalinisant.

Bien sûr, il est possible d’utiliser vos anciens produits, mais Iopool recommande sa propre gamme, à prix compétitif, pour un minimum de poussières et une précision absolue dans les conseils prodigués par la sonde.

Application Iopool pour un suivi aux petits oignons

Avec une sonde connectée, l’idée est de n’être jamais perdu sur la gestion de l’eau de la piscine. Vous n’avez qu’à télécharger l’application conviviale gratuitement sur iOS ou Android et appairer votre smartphone à la sonde via Bluetooth (ou Wi-Fi si vous optez pour le pack EcO Start & Connect).

Vous obtiendrez :

l’historique de vos données (par heure/jour/semaine) ;

des conseils personnalisés en fonction de la localisation de votre bassins, ses dimensions et ses accessoires ;

un guide en mode pas à pas pour chaque traitement à effectuer ;

un accès multi-utilisateur pour demander à votre voisin de consulter l’état de votre piscine en votre absence, voire d’administrer les traitements nécessaires ;

un gestionnaire de stocks, qui peut proposer et lancer une commande des produits d’entretien dès que nécessaire.

Avant / Après l’utilisation de IOPOOL dans la piscine du test.

Pourquoi acheter la sonde EcO de Iopool ?

Iopool, c’est un ensemble de produits haut-de-gamme qui profitent d’un gros travail sur le rapport qualité/prix (sans parler des promos régulières, actuellement à seulement 209€ !). Cela commence par une durabilité intéressante des sondes connectées, lesquelles tiendront facilement 3 ou 4 saisons, à partir du moment où l’EcO reste à l’eau pour ne pas endommager les capteurs, et qu’elle soit mise à hivernation dès que les flots de votre bassin descendent sous les 15 C°.

La bonne nouvelle, c’est qu’une fois en fin de vie, votre EcO peut être remplacée pour 99 € seulement, ce qui représente plus de 60% d’économies. En effet, la version EcO Upgrade 2024, plus étanche grâce à un joint silicone, et 4 vis en inox sur le capuchon supérieur pour démonter facilement la sonde, vous permet de remplacer manuellement la batterie, et/ou la partie sonde, sans avoir à changer la coque, ni la carte électronique.

Nous, on vous conseille évidemment de tenter, d’autant plus qu’outre la garantie de 2 ans qui inclut la batterie et les capteurs (ce qui est assez rare, si ce n’est inédit dans le domaine), on est sur une formule « satisfait ou remboursé dans les 30 jours » !