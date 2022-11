Déjà supprimée une première fois en 2020, puis réintroduite en 2021, la fonction « Sondage » sur Messenger a définitivement été enterrée. En effet, depuis 2022 et l’arrivée d’une nouvelle mise à jour, il n’est plus possible de créer des sondages dans des groupes de conversation Messenger, la messagerie instantanée de Facebook.

Pourquoi l’option de sondage n’est-elle plus disponible sur Messenger ?

Bien pratique, cette fonctionnalité avait été lancée en 2016 et était très appréciée des utilisateurs. Mais souhaitant réduire la taille de son application pour la rendre plus légère et plus rapide, Facebook a dû faire des sacrifices. Ses développeurs ont dû revoir complètement le code de l’application, alourdi au fil des ans par toujours plus d’options. Il a pu être réduit de 84 %, passant de 1,7 million de lignes de codes à 360.000 !

Ainsi, de nombreuses fonctionnalités ont été écartées comme celle qui permettait de créer des sondages, en deux-trois clics seulement, via l’icône « +». Chacun des membres du groupe pouvait ensuite répondre à la question posée en appuyant sur un simple bouton et accéder aux résultats du sondage.

Cette reprogrammation s’inscrit dans une unification des différents réseaux de la marque : Instagram, WhatsApp, Facebook et donc Messenger voient progressivement leur architecture se simplifier et s’harmoniser.

Adieu, petit sondage…

Pas de sondage sur Messenger mais sur… Facebook !

Comme vu précédemment, la suppression de l’option Sondage sur Messenger vient d’une problématique propre à l’application de messagerie. Aussi Facebook conserve-t-elle encore la possibilité de créer des sondages, sur mobile comme sur ordinateur.

La fonctionnalité reste disponible pour les groupes et pages Facebook qui souhaiteraient échanger avec leurs membres, leur poser des questions et savoir ce que pense la communauté de tel ou tel sujet. Évidemment, un groupe Facebook n’est pas le plus adapté pour des échanges spontanés et ne fait pas le poids face à une messagerie. Néanmoins, le groupe Facebook peut constituer un complément viable à la conversation Messenger, si l’utilisation du sondage demeure primordiale dans vos échanges.

Les alternatives au sondage sur Messenger

Le sondage sur Messenger n’est plus disponible (du moins pour le moment), il faudra s’y faire. Mais cela ne n’empêche pas de créer et de partager des sondages avec ses amis. Il est même possible de le faire… sur une conversation Messenger ! Enfin, pas directement. En vérité, il existe des tas de sites qui proposent la création de sondages et de formulaires : Google Forms, Doodle, JotForm et plein d’autres.

T’as d’beaux sondages, tu sais ?

Il vous suffit de créer votre sondage sur l’un de ces outils (certains sont payants mais la plupart proposent des versions gratuites qui permettent de réaliser des formulaires simples). Copiez ensuite le lien de ce formulaire, collez-le dans votre discussion Messenger et le tour est joué ! Les plus perfectionnistes retrouveront même sur ces plateformes davantage de fonctionnalités que sur Messenger, qui ne proposait aucune option de mise en forme.

Il n’est désormais plus possible de créer des sondages via l’application Messenger depuis une mise à jour récente. Pourquoi je ne peux plus faire de sondage sur Messenger ? Facebook a réécrit le code de son application afin de la rendre plus légère et conforme aux nouvelles normes européennes. Les sondages ont-ils complètement disparu du système Facebook ? Non ! Heureusement, il est toujours possible de créer des sondages dans des pages ou des groupes Facebook.

