Soldes : la plus belle TV 4K Samsung est à moins de 1000€ sur la Fnac

La Samsung TQ55LS03B, également connu sous le nom de « The Frame », se distingue comme un élément jamais vu dans l’univers des téléviseurs. Empruntant l’esthétique d’un tableau, cette smart TV est aussi 4K et possède un écran QLED, mais le meilleur est qu’elle est en promotion !

Si les versions antérieures du concept de TV/tableau de Samsung ont été délaissées par les amateurs d’image qui critiquaient à juste titre une qualité d’image insatisfaisante, ici, il n’en est rien.

Afin de satisfaire les rageux, le constructeur coréen a pris les devants en dévoilant une nouvelle version équipée de la technologie QLED et offrant une résolution 4K. Toutefois, il n’a pas renié l’aspect distinctif de ce modèle, à savoir son orientation artistique marquée. Et si cet OVNI vous tente, ça tombe bien, une belle promo est disponible sur la Fnac !

TV LED Samsung The Frame : la télé Arty à -34% pour les soldes

Le téléviseur The Frame 2023 marie habilement technologie et esthétique de manière inégalée par tout autre téléviseur. Sa silhouette a été affinée, sa dalle mate est conçue pour absorber les reflets lumineux, et l'ajout de nouveaux cadres personnalisables permet d'obtenir un rendu encore plus élégant.



Sur la Fnac, alors que la TV LED Samsung The Frame est proposée habituellement à 1 499€, elle passe pour ces soldes en dessous de la barre des 1 000€.

À savoir qu’en commandant The Frame sur la Fnac, vous pouvez également bénéficier de 4 mois offerts sur Deezer Premium ou Deezer Famille au choix, et la livraison gratuite.

TV LED Samsung The Frame, un téléviseur séduisant, mais qui vaut quoi ?





Le point fort indéniable de la TV LED Samsung The Frame réside dans son design. Le téléviseur de Samsung ne se contente pas de représenter un tableau, il a été conçu avec cette intention. Ainsi, lors de l’achat, vous avez la possibilité de choisir la couleur du cadre qui entourera le châssis du téléviseur.

Le cadre par défaut est en noir, mais il est également possible d’opter pour un cadre blanc ou en chêne moyennant un supplément. Ce cadre magnétique se fixe facilement sur la charnière de l’écran et peut être remplacé selon les préférences. Si vous n’aimez pas les téléviseurs traditionnels, la discrétion de The Frame est un atout.

En ce qui concerne la qualité d’image, la version 2023 est excellente. De jour comme de nuit, avec la définition 4K sur cette dalle de 55 pouces, on ne peut qu’être impressionné par le niveau de détails et le rendu des couleurs.

La TV des artistes.

Contraste, richesse et éclat des couleurs, netteté et détails des images, tout y est ! Sans oublier la technologie HDR qui magnifie les contenus compatibles. De même, les œuvres d’art qui transforment l’écran en tableau lorsqu’il est en veille sont magnifiques.

À noter, qu’après la période d’essai, les images sont payantes. La connectique est également à la hauteur grâce au célèbre boîtier externe One Connect, qui simplifie le branchement en nécessitant qu’un câble pour être connecté au téléviseur. Grâce à la technologie Q-Symphony, vous pouvez exploiter les haut-parleurs du téléviseur pour offrir une expérience sonore puissante et enveloppante.

Les plus Design,

Originalité du concept,

Performances & technologies,

Capteur de luminosité. Les moins Consommation élevée.

Tout ce qu’on peut donc vous dire, c’est que l’expérience visuelle et sonore immersive est juste parfaite et à un prix en dessous de 1 000€ c’est juste du pain béni !

Fiche technique de la TV LED Samsung The Frame

Taille de l’écran (pouces) 55 « Taille de l’écran (cm) 138 cm Type de rétro-éclairage QLED Ecran incurvé Non Définition 4K (UHD) Couleur Noir

