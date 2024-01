Soldes LG : -250€ sur le lave-linge connecté incontournable seulement jusqu’à lundi chez Conforama

LG est une star niveau machine à laver et ça tombe à pic, Conforama propose une offre sur son lave-linge connecté qui va vous changer la vie.

Votre lave-linge vous fait la misère et vous avez envie d’investir sans débloquer votre PEL ? On a peut-être la solution pour vous. Alors que tout le monde ne jure que par les lave-linge de la marque LG, Conforama propose durant ces soldes d’hiver, une très belle promotion sur le lave-linge hublot ET connecté F34R50WHS 13 kg.

Lave-linge hublot LG F34R50WHS : 649,99€ pour une machine écologique et intelligente

Avec une réduction de 28% sur Conforama, ce lave-linge LG possède une capacité de 13 kg qui détecte de manière intelligente le type de textile avec précision. Le lave-linge ajuste les mouvements du tambour, intenses ou délicats, pour un soin du linge toujours plus affiné et une réduction de l’usure prématurée du linge.

Un lave-linge intelligent donc, et durable ! Parce que oui, ce lave-linge a obtenu la classe A sur les trois catégories de l’étiquette énergétique.

Affiché habituellement au prix de 899,99€ sur Conforama, le lave-linge hublot LG F34R50WHS est en soldes à 649,99€ soit une réduction de 28%.

En plus de cette promotion, Conforama vous propose deux offres spéciales. 50€ remboursés sur votre garantie ainsi que 5% sur votre carte Confo+. Tout bénéf !

Attention, la promotion sur ce lave-linge LG n'est valable que jusqu'au 22 janvier 2024 !

Lave-linge hublot connecté LG F34R50WHS : ça vaut quoi ?

LG est une des meilleures marques sur le marché des machines à laver, comme nous vous l’expliquions plus haut, il est rare de voir une machine de la marque être déposée en SAV. C’est quand même l’un des points forts de ce lave-linge, mais c’est loin d’être le seul.

Une machine intelligente

La technologie AI Direct Drive opère une détection intelligente du type de textile avec une grande précision. En conséquence, le lave-linge adapte les mouvements du tambour en fonction de la nature du tissu, que ce soit pour des mouvements intensifs ou délicats.

Cela se traduit par un soin du linge +++, tout en contribuant à réduire l’usure prématurée des vêtements. Vous pouvez ainsi profiter de vos vêtements plus longtemps.

Un moteur intelligent

Le moteur à induction LG Direct Drive fonctionne en transmission directe avec le tambour, excluant l’utilisation de courroie ou de poulie. Cette conception non seulement diminue les risques de panne, mais élimine également les bruits de friction pendant l’essorage. Avec ses 6 mouvements de tambour distincts, ce système offre un soin du linge exceptionnellement adapté et inégalé.

Système vapeur pour un linge plus sain

Grâce à la vapeur, votre linge profite d’une hygiène renforcée. Le cycle Anti-allergie s’avère particulièrement efficace, éliminant jusqu’à 99,9% des acariens et pollens susceptibles de déclencher des allergies.

Une machine incassable

La cuve intérieure du tambour ainsi que les aubes de lavage sont fabriquées en acier inoxydable. Cette matière présente une résistance supérieure par rapport au plastique et offre des avantages en termes d’hygiène, limitant le développement des bactéries.

Bref, c’est sans hésiter un très bon lave-linge sur le marché qui mérite toute votre attention !

Les plus Très silencieux,

Classe énergétique A++,

Grand tambour,

Design,

Espace du dessus exploitable,

Technologie LG,

Qualité des matériaux. Les moins RAS.

Caractéristiques du lave-linge hublot LG F34R50WHS

Lave-linge Pose libre Chargement Frontal (hublot) Capacité 13 kg Vitesse d’essorage max Entre 400 et 1400 tr/min Technologies 6 Motion Direct Drive • AI DD • Steam Confort Fin differée

Pesée électronique

Désactivation du son Dimensions déballé 850 x 600 x 615 mm (HxLxP) Poids déballé 73 kg

Ne tardez pas, car cette promotion n’est valable seulement jusqu’au 22 janvier ! Il ne vous reste que quelques jours…