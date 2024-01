Soldes Cookeo : le robot cuiseur chute sous les 200€ sur Darty

Le Cookeo de Moulinex est en méga promo sur Darty et passe sous la barre des 200€. Vous allez enfin pouvoir faire des recettes de chef garanties 0 ratage (ou alors, vous n’êtes vraiment pas doué).

Si vous avez déjà utilisé un Cookeo pour cuisiner, vous savez pourquoi il est n°1 des ventes. Pour tous les autres, il est encore temps de remédier à cette problématique. Le Cookeo est un multicuiseur intelligent qui vous permet de préparer à peu près tous les plats possibles et imaginables. Son secret tient à ses nombreux programmes de cuisson et à son écran qui cache une multitude de recettes préprogrammées.

Et exceptionnellement, durant les soldes d’hiver, Darty propose une réduction impressionnante sur le Cookeo + qui chute sous les 200€.

Le Cookeo +, le n°1 des ventes à moins de 200€ chez Darty

Si cette version du Cookeo est le modèle le plus simple de Moulinex, il reste le modèle plus vendu en France. Et on comprend pourquoi ! Un vrai allié de cuisine, il mijote, rissole, dore, cuit à la vapeur et cuit sous pression, et ce, dans une seule et même cuve.

Un appareil d’autant plus apprécié lorsqu’il passe sous les 200€ chez Darty. En effet, le Cookeo + est à 179,99€ seulement sur le site de Darty au lieu de 249,99€. À vous les 80 recettes préprogrammées faciles et surtout rapides !

Malgré l’absence d’écran tactile, ce modèle conserve la même puissance que le modèle Touch. Capable d’assurer 6 modes de cuisson différents, il comprend également 80 recettes préprogrammées. Vous allez pouvoir varier les plaisirs régulièrement !

Les plus Prix attractif,

80 recettes incluses,

Grande cuve (6L),

Gain de temps,

Cuisine saine,

Programmable,

Nul besoin de surveiller la cuisson,

Application gratuite très complète,

Design et solide. Les moins Encombrant,

Lourd,

Ne pèse pas les aliments.

Etchebest si vous voyez cet article (on a le droit de rêver), vous avez de la concu.

Pourquoi acheter le Cookeo+ de Moulinex ?

Sorti en 2012, le tout premier Cookeo de chez Moulinex a contribué à faciliter la cuisine en permettant l’automatisation de certaines tâches comme la cuisson. Outre ses recettes intégrées à l’écran, il est facile d’utilisation et d’entretien.

Le multicuiseur aux 6 modes de cuisson différents

Le célèbre multicuiseur de chez Moulinex se distingue par ses nombreux modes de cuisson. On retrouve par exemple les modes vapeur, cuisson sous pression, mais aussi le maintien au chaud. Bref, il fait tout, sauf peser vos aliments.

Des plats de chef en un rien de temps

Lors des premières utilisations du Cookeo, l’un des aspects les plus déconcertants réside dans les temps de cuisson proposés. En moins de temps qu’il ne faut pour dire « casserole », vos ingrédients se transforment en un festin digne d’un chef étoilé.

Pour vous donner un exemple concret, il faut habituellement 2h30 pour concocter un pot-au-feu sans Cookeo. Mais avec, le temps est largement réduit et passe à 50 minutes. Les saveurs restent les mêmes, vous gagnez juste un temps précieux.

Le Cookeo + est aussi pratique que facile à nettoyer

Avec le Cookeo + de Moulinex, fini la vaisselle interminable de toutes vos poêles et casseroles. La cuve du multicuiseur est recouverte d’un revêtement anti-adhésif pour un nettoyage facilité.

Pour rendre le Cookeo encore plus complet et performant, Moulinex propose une série d’accessoires comme une machine de mise sous vide et un kit de réparabilité qui vous permettra une utilisation pendant 15 ans !

Bref, vous l’aurez compris, mis à part son poids et le fait qu’il soit quelque peu imposant (on ne juge pas un livre à sa couverture), c’est un réel compagnon de cuisine qui vous fera changer d’avis si vous n’êtes pas un cordon bleu. On vous laisse maintenant profiter de l’offre et déguster enfin de bons petits plats !