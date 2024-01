Soldes Apple : le MacBook Air est à moins de 1000€ sur la Fnac

Si vous pensiez vous offrir la qualité Apple pour votre prochain ordinateur portable, c’est le moment ou jamais. Lancé en 2020, ce MacBook continue de séduire et devrait continuer sur sa lancée grâce à une réduction de 17%.

Les soldes sont lancées depuis mercredi et on peut vous dire qu’il existe de petites pépites à se procurer. Explorez et profitez d’offres avantageuses sur une variété de produits et d’appareils haut de gamme. Actuellement, le PC portable MacBook Air bénéficie d’une remise de 17% sur la Fnac. Sorti en 2020, ce modèle emblématique d’Apple conserve son attrait, comme en atteste sa note de satisfaction de 5 étoiles sur 5.

Apple MacBook Air 13 » 2020 : le PC portable à -17% sur la Fnac

Le portable le plus fin et léger d’Apple subit une transformation majeure grâce à la puce Apple M1. Cet ordinateur de la marque à la pomme bénéficie

De performances processeur jusqu’à 3,5 fois supérieures ,

, D’une carte graphique jusqu’à 5 fois plus rapide ,

, Et d’une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 9 fois supérieure grâce à notre Neural Engine le plus avancé.

Le MacBook Air arbore une autonomie exceptionnelle et un design silencieux, sans ventilateur. Il représente une puissance considérable dans un format toujours aussi léger.

Le MacBook Air est en promotion chez la Fnac en ce début de soldes. Proposé habituellement à 1 199€, il passe actuellement en dessous de la barre des 999€. Le PC portable est éligible à la livraison rapide, assurant une réception gratuite à votre domicile en quelques jours ou même en 24h avec la carte Fnac+. Vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois.

Apple MacBook Air 13 » 2020 : ça vaut encore le coup ?

Tout comme le Mac Mini et le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air est le premier à bénéficier du nouveau processeur Apple M1, conférant ainsi une endurance et une puissance considérablement supérieures par rapport aux modèles précédents équipés de processeurs Intel.

La transition vers le processeur Apple M1 du MacBook Air est une véritable réussite. Cet ultraportable d’Apple n’a désormais plus à rougir face au MacBook Pro, au point même de lui faire de l’ombre. Le MacBook Air M1, plus léger, opère dans un silence remarquable.

Bien qu’il ne soit pas doté de la Touch Bar, cette absence est loin d’être un critère décisif. Le MacBook Air M1 se positionne comme le meilleur ultraportable d’Apple et indéniablement l’un des meilleurs sur le marché.

Les plus Performances,

Écran parfaitement calibré,

Absence de ventilateur,

Autonomie,

Rigidité et finition du châssis,

Touch ID pratique au quotidien,

Qualité Apple. Les moins Seulement deux ports USB-C/Thunderbolt.

Fiche technique de l’Apple MacBook Air 13 » 2020

Modèle du processeur Apple M1 8-core Processeur Neural Engine 16 cœurs Caractéristiques de l’écran Ecran avec technologie IPS ; résolution native à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs; Luminance de 400 nits; Large gamme de couleurs (P3); Technologie True Tone Capacité de stockage 256 Go Taille de l’écran (pouces) 13,3 « Dimensions 30.41 x 21.24 x 0.41 cm

Le MacBook Air M1 se distingue par sa légèreté et son fonctionnement d’une discrétion remarquable, opérant dans un silence comparable à celui d’une cathédrale. Malgré l’absence de la Touch Bar, le MacBook Air M1 se positionne comme le meilleur ultraportable d’Apple et indubitablement l’un des meilleurs sur le marché. Vous pouvez vous le procurer durant les soldes sur le site de la Fnac pour moins de 1000€. Foncez !