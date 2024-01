Soldes Apple : le prix de l’iPad 9 est en chute libre sur la Fnac

Un iPad à moins de 400€ c’est presque du jamais vu en neuf et pourtant pour ces soldes, la Fnac baisse le prix de la tablette phare du géant américain pour notre plus grand plaisir !

Dévoilé en 2021, l’iPad 9 d’Apple symbolise un renouveau pour les tablettes tactiles de la marque. Depuis l’écran jusqu’à l’appareil photo, en passant par l’autonomie, le design et la qualité sonore, chaque aspect a été repensé par la firme de Cupertino dans le but de moderniser ses appareils et de maintenir sa position de référence dans ce domaine. La tablette tactile notée 5/5 est en promotion sur la Fnac, on vous explique tout.

iPad 9 d’Apple : la tablette tactile à -11% sur la Fnac

À l’origine au prix de 439€, l’iPad 9 64 Go est actuellement disponible chez la Fnac au prix réduit de 389€, grâce à une remise de 11%. La tablette tactile est éligible à la livraison rapide, assurant une réception gratuite à votre domicile en quelques jours ou même en 24h avec la carte Fnac+. Vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois.

iPad 9 d’Apple : la tablette tactile la moins chère vaut-elle le coup ?

L’iPad 9, à l’instar de ses prédécesseurs, se distingue par sa conception soignée, ses lignes élégantes et ses finitions exemplaires. Côté design, on ne peut pas reprocher grand-chose à l’iPad 9. Du côté de l’écran, même topo, grâce au True Tone et d’une luminosité meilleure que les anciennes tablettes, l’iPad 9 fait très bien l’affaire surtout à ce prix-là !

L’interaction s’effectue à travers un écran de 10,2 pouces, affichant une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution de 2160 x 1620 pixels. Malgré son design conventionnel, l’iPad de 9e génération dissimule sous son enveloppe l’A13 Bionic, une puce déjà présente dans les iPhone 11 lors de leur lancement.

Certains pourraient voir cela comme une opportunité de réutiliser du matériel plus ancien, tandis que d’autres, dont nous faisons partie, noteront qu’il s’agit d’un très bon composant. Ainsi, il demeure parfaitement capable de fournir une puissance suffisante pour répondre à tous les besoins.

Peut-on affirmer que l’iPad 9 est la tablette de premier choix dans sa catégorie ? Absolument. L’empreinte du succès d’Apple repose depuis toujours sur son talent à harmoniser un matériel de qualité avec un logiciel performant, et cet iPad en incarne quasiment le symbole parfait.

Les plus Excellentes performances,

L’expérience iPadOS 16,

Design,

Très bonne autonomie,

Large choix d’accessoires,

Prix accessible,

Qualité Apple. Les moins Prix des accessoires,

Charge un peu trop lente.

Fiche technique de l’iPad 9 d’Apple

Résolution de l’écran 2160 x 1620 Taille de l’écran (pouces) 10,2 « Définition Ecran rétina Définition HD (720p) Capacité de stockage 64 Go Dimensions 250.6 x 174.1 x 7.5 mm

Avec la présence d’iPadOS 16, l’iPad 9 offre une polyvalence complète, ce qui le rend adapté aux utilisateurs en quête de productivité en déplacement. En l’associant à un étui-clavier et une souris, il peut même accompagner les étudiants dans les amphithéâtres ou les professionnels en déplacement. En résumé, il est fortement recommandé à ceux qui souhaitent vivre l’expérience iPad sans dépenser une fortune. Vous pouvez vous le procurer dès maintenant à la Fnac, et ce, pendant toute la période des soldes !