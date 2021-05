Son usage de plus en plus fréquent en politique

C’est un terme qui est désormais omniprésent dans de nombreuses entreprises. À l’heure de Facebook, Twitter, Linkedin ou encore Pinterest, le Social Media est devenu un composant essentiel de l’activité et de la stratégie numérique.

Si l’expression de « Social Media » vous est sans doute bien connue, en saisir les ressorts, les avantages, mais aussi les risques représentent parfois un véritable défi. Aider une entreprise à en comprendre les bénéfices, un candidat pour une élection à y avoir recours… Les défis sont parfois nombreux. Dans l’article suivant, nous allons donc vous présenter de façon détaillée ce qu’est le Social Media et pourquoi vous ne pouvez désormais plus vous en passer.

C’est quoi la différence avec les réseaux sociaux

Commençons par une question essentielle que vous vous posez peut-être en lisant cet article. Quand on parle de Social Media et de réseaux sociaux, est-ce la même chose ? Tout dépend bien entendu de la définition précise que l’on souhaite donner, tant il s’agit parfois de réalités qui se confondent. Clairement, le social media regroupe donc les réseaux sociaux, mais aussi les médias sociaux.

L’idée est donc de mentionner tous les sites qui permettent de mettre en relation des internautes qui peuvent échanger à travers différents outils. Il s’agit donc aussi des blogs ou encore des applications mobiles. Le terme de social media est aussi couramment employé pour définir une stratégie qui se caractérise par le recours à ces outils. Celle-ci peut être déployée dans différents cadres, comme nous allons vous l’expliquer ci-dessous.

À quoi ça sert le Social Media ?

La deuxième question essentielle à laquelle nous voulons répondre ici est bien sûr l’intérêt du social media. Que cela va-t-il vous apporter à vous ou votre entreprise par exemple ? Au fil des années, nous avons pu voir à quel point le social media prenait une influence grandissante dans notre vie quotidienne. Tous les jours, nous passons de nombreuses heures devant notre ordinateur, notre smartphone ou notre tablette tactile. Le recours aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest…), la lecture des blogs ou encore l’usage d’applications mobile est au cœur de nos usages.

Internet a révolutionné notre vie et le social media constitue un nouveau cycle qui se révèle désormais incontournable. Une entreprise et même de nombreux particuliers, se doivent aujourd’hui d’y avoir recours pour échanger avec le monde, pour se faire connaître, pour être au cœur d’une stratégie de communication, que cela soit comme émetteur ou récepteur.

Historique du Social Media

Bien sûr, il est difficile de dresser un historique complet du Social Media. Cela n’a pas commencé avec Facebook ou Twitter, qui sont des outils relativement récents à l’échelle d’Internet. Ainsi, si on remonte aux origines, on trouve sans doute Ward Christensen et Randy Suess, qui ont conçu le Computerized Bulletin Board System en 1978. Il s’agissait d’un outil permettant d’échanger des informations entre des internautes. C’est le premier site de communication au sens « social media ».

D’un point de vue historique, on trouve aussi les forums de discussion, les Skyblog en France, l’ensemble des réseaux sociaux, de Facebook à MySpace en passant par Diaspora, Viadeo et même des expériences numériques comme Second Life. Certains n’hésitent pas à considérer que SoundCloud, Twitch, TikTok ou encore Flickr sont aussi à ranger dans la catégorie du « Social Media ». Alors que de nouveaux outils voient le jour de façon très régulière, il s’agit bien sûr d’un genre difficile à définir, car en perpétuelle évolution.

Définition du Social Media

Vous l’aurez compris, la terminologie de « Social Media » regroupe une très large quantité de sites qui semblent parfois avoir peu de choses en commun. Si on s’intéresse à une traduction littérale, le social media correspond à l’Internet social, lié à des dimensions comme l’échange ou encore le partage. Cela peut donc prendre la forme de photos, de textes, de vidéos, de musiques et plus largement de fichiers. Mais là où les internautes échangeaient auparavant plutôt de façon directe, en 1 à 1, les choses prennent désormais une vision plus large.

Cela permet de retrouver des personnes qui ont les mêmes passions, de discuter de l’actualité, de se faire de nouveaux amis… Dans le domaine professionnel, les entreprises peuvent y développer leur e-réputation, trouver de nouveaux clients, mais aussi éventuellement recruter des employés à travers des plateformes comme Linkedin et Viadeo.

Pourquoi avoir recours au Social Media ?

D’un point de vue de l’intérêt du Social Media, tout dépend bien sûr dans quel camp vous vous situez. Si vous êtes un particulier, vous pouvez y avoir recours pour échanger avec des proches, trouver des informations sur vos centres d’intérêt ou contacter une marque avec laquelle vous souhaitez échanger, pour une plainte, un achat ou une question.

Mais il est évident que le terme de « Social Media » s’utilise le plus souvent dans une dimension liée au webmarketing. Pour une entreprise, c’est l’occasion d’améliorer son image de marque, de discuter de façon plus directe avec les consommateurs. Cela permet de réduire les frictions dans la relation marque – client, en établissant un contact qui peut être plus instantané et surtout plus personnalisé. Les réseaux sociaux sont donc potentiellement un grand avantage pour de nombreuses entreprises.

Avantages du Social Media

Si l’on doit s’interroger sur les avantages du social media, c’est bien entendu du point de vue d’une marque, d’une entreprise. Cela permet donc de rendre les produits ou les services plus visibles. Les outils de communication ne sont plus limités à une ligne téléphonique, à du courrier papier ou encore à un mail, des méthodes qui manquent parfois de la souplesse et de l’agilité nécessaire aux entreprises.

Il est aussi possible d’établir une relation plus directe avec les clients, qui peut même devenir amicale. Une grande entreprise se dote d’une aura de proximité quand il est possible de la contacter en quelques clics, de découvrir ses produits de façon instantanée ou presque et d’avoir des réponses facilement. Le service client entre donc dans une nouvelle dimension grâce au social media. Un site peut aussi faire augmenter son trafic, sa popularité et bien sûr son référencement sur les moteurs de recherche comme Google.

Inconvénients et limites du Social Media

Sur le papier, le Social Media peut donc ressembler à la solution idéale pour n’importe quelle entreprise qui veut investir numériquement et toucher de nouveaux consommateurs. Attention toutefois, cela ne va pas sans quelques défis qui peuvent se révéler très dangereux. En effet, le « bad buzz » n’est jamais loin. Une communication mal gérée peut très vite se retourner contre les entreprises. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de faire preuve de prudence, mais aussi de professionnalisme en s’appuyant sur un « Social Media Manager », à même de piloter les stratégies que l’entreprise veut mettre en place.

Par ailleurs, il est nécessaire d’avoir une approche différente. On ne peut pas rester dans la communication institutionnelle sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas le canal idoine pour publier un communiqué annonçant un nouveau produit par exemple. Il faut donc s’emparer des codes des outils pour les utiliser de la façon la plus pertinente possible. Avant de se lancer dans le social media, il est donc nécessaire d’avoir à l’esprit qu’il s’agit d’un canal d’expression positive, qui peut être vue comme un vecteur d’amélioration pour une entreprise, mais aussi un lieu d’exposition et de commentaires qui peuvent se révéler négatifs sous certaines conditions.

Son usage de plus en plus fréquent en politique

Dans le domaine professionnel, le social media trouve aussi d’autres usages au-delà des entreprises. C’est notamment le cas de la politique. Au fil des campagnes, les réseaux sociaux et les sites personnalisés se sont imposés comme un nouvel outil indispensable pour de nombreux candidats et leurs équipes. C’est bien entendu des États-Unis qu’est venue cette tendance lourde. Mais les réseaux sociaux, s’ils sont un terreau fertile pour rassembler des militants et fédérer les bonnes volontés, se révèlent aussi être particulièrement ardus à gérer dans un contexte électoral. Législation, critiques des adversaires, excès des passions… Il peut parfois s’agir d’un cocktail explosif tant les émotions prennent parfois le pas sur la raison.