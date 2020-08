Happiest Baby vient d’annoncer la sortie en France de SNOObear, une peluche intelligente conçue pour aider un bébé à s’endormir en douceur et plus facilement. Explications…

Pour les parents, le sommeil d’un bébé est important. Lorsqu’enfin le nouveau-né dort, le calme revient à la maison. Il est cependant souvent difficile que ce dernier trouve rapidement le sommeil lorsqu’on le couche dans son berceau. L’entreprise américaine Happiest Baby a donc conçu SNOObear, une peluche intelligente reproduisant en partie la vie utérine donnant une sensation de confort rassurant facilitant l’endormissement, mais aussi la durée du sommeil de bébé.

SNOObear reproduit l’environnement utérin

Pour un bébé, l’utérus de sa mère était l’environnement le plus calme et rassurant qu’il ait connu. La naissance et les multiples stimulations de l’environnement sont un stress pour lui. Cela se traduit par des difficultés à trouver le sommeil, mais aussi une durée des nuits plus courtes. En reproduisant partiellement l’environnement utérin, SNOObear va véritablement aider bébé à dormir mieux, plus rapidement et plus longtemps. Un véritable soulagement pour les parents et une vie de nourrisson plus agréable.

Reproduction des sons et des mouvements de l’utérus

Comme l’expliquent les pédiatres, lorsqu’un bébé est dans l’utérus de sa mère, il entend des sons comme, par exemple, celui de la circulation sanguine, semblable au bruit fait par un aspirateur. Ce sont ces bruits blancs que la peluche intelligente SNOObear va reproduire auprès du bébé. Pour un nouveau-né, écouter ces bruits est rassurant et apaisant. La peluche va reproduite 6 sons apaisants.

SNOObear donne des résultats très intéressants

Selon les essais effectués par Happiest Baby, SNOObear aiderait 80 % des bébés à trouver le sommeil en à peine 5 minutes. Les bruits blancs sont émis pendant une durée de 30 à 60 minutes. Passe ce délai, la peluche intelligente restera en veille pendant 3 heures et, si bébé pleure pendant ce délai, la peluche émettra de nouveau les sons si apaisants pour le nourrisson. Un appareil indispensable donc dans la chambre d’un bébé tout comme un babyphone vidéo. Notez que vous pourrez choisir entre 3 niveaux sonores. La peluche peut se fixer aussi bien à une poussette qu’un siège auto ou du lit du bébé. SNOObear doit effectivement être placé hors de portée des enfants de moins d’un an.

Disponible dès maintenant au prix de 54,95 euros

Happiest Baby, dans son communiqué de presse, précise que la peluche connectée SNOObear est disponible, dès à présent, en commande sur son site web ici. Son prix de vente est de 54,95 euros.