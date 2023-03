Le 23 mars prochain, Huawei pourrait bien bousculer le monde de la tech grâce à une fonctionnalité jamais vue jusqu’ici : la connexion satellite sur une montre connectée. Apple a du souci à se faire !

Si Huawei a la réputation de produire des montres connectées à la fois performantes et bien finies, il est jusqu’ici toujours resté dans l’ombre des cadors du marché, à savoir Apple, Samsung ou encore Garmin. Mais en équipant son nouveau modèle de la connexion satellite, le fabricant chinois compte bien redistribuer les cartes et obtenir une place de choix dans le secteur très concurrentiel des montres connectées.

Une concurrente directe de l’Apple Watch Ultra ?

Huawei n’en est pas à son coup d’essai concernant la connexion satellite, puisque son Huawei Mate 50 Series sorti l’année dernière en était équipée. Mais l’arrivée de cette fonctionnalité sur une smartwatch est une première mondiale.

Pour le moment, très peu d’infos ont été révélées à ce sujet. On sait tout de même que la montre pourra envoyer et recevoir des SMS sans même avoir de réseau LTE. Pour savoir si elle pourra également gérer les appels satellites, il faudra donc attendre le 23 mars.

Malgré le peu d’informations disponibles, l’affiche dévoilée nous donne tout de même quelques indices. On y aperçoit en effet la lunette de la montre (partie autour de l’écran) avec des indications qui semblent correspondre aux points cardinaux. Le boîtier ainsi que cette lunette semblent être en métal, peut-être même du titane. Enfin, le bouton situé à 10 heures est particulièrement proéminent et paraît également être en métal.

Ces détails laissent penser que cette montre pourrait adopter un style plutôt robuste, faisant la part belle aux sports extrêmes. Une concurrente directe de l’Apple Watch Ultra ou de la Garmin fenix 7 ? Possible, mais pour cela, il faudra tout de même qu’Huawei présente des nouveautés concernant son système d’exploitation HarmonyOS. Depuis que le fabricant chinois ne peut plus travailler avec Google, la partie logicielle des produits Huawei a toujours été un réel point faible, et ce, malgré des fiches techniques alléchantes.

Huawei WATCH Ultimate teaser confirms launch at March 23 launch#huawei #huaweismartwatch #travietech #travietechians pic.twitter.com/2rcbG2f8i5 — Travie Tech (@TechTravie) March 16, 2023 Trad. Le teaser de la Huawei WATCH Ultimate confirme un lancement le 23 mars !

De nombreuses nouveautés au programme du 23 mars

Lors de la conférence prévue le 23 mars 2023, Huawei devrait présenter de nombreux produits. Outre la Huawei Watch Ultimate, on devrait également découvrir la nouvelle Watch 4. Côté smartphone, Huawei devrait sortir le grand jeu avec la présentation de ses modèles P60 et P60 Pro, mais aussi son Mate X3, un smartphone pliant.

Huawei P60 Series will be introduced on March 23, 2023.



Camera improvise

XMAGE 2.0 + RYGB

3.5X Optical Zoom

50MP Sony IMX888 (1/1.4", variable aperture, OIS) 50MP Sony IMx858 (1/2.51") super wide angle 64MP Omnivision OV64B periscope telephoto#Huawei #HuaweiP60 pic.twitter.com/avDLWpUQst — Sunay Gourkhede (@Tech_Wallah) March 12, 2023 Le futur P60 devrait proposer d’excellentes performances en photo

Pour en savoir plus, rendez-vous le 23 mars !