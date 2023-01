Huawei Watch Buds : une montre 2 en 1 qui cache bien son jeu, avec ses écouteurs intégrés

Le 12 décembre 2022, Huawei a dévoilé sa nouvelle montre connectée : la Huawei Watch Buds. Comme son nom l’indique, ce modèle a la particularité d’abriter une paire d’écouteurs sans fil. Une première sur le marché.

La nouvelle montre connectée de chez Huawei semble tout droit sortie du dernier James Bond. Gadget ou véritable avancée technologique ? On vous donne toutes les infos sur la nouvelle Huawei Watch Buds.

Sur le même sujet : Quelles sont les meilleures marques de montres connectées ?

Huawei Watch Buds, un modèle novateur qui intègre des écouteurs

Le teaser présenté par la marque le 30 novembre dernier avait fait du bruit. On y apercevait vaguement la future montre connectée, et surtout un bouton ainsi qu’un emplacement pour des écouteurs sous l’écran.

Depuis le 12 décembre, on en sait un peu plus sur ce produit qui pourrait faciliter le quotidien de nombre d’entre nous. Avec cette montre, fini d’oublier ses écouteurs en partant au travail, vous aurez tout à portée de poignet.

Huawei Watch Buds teaser, launching on December 2 pic.twitter.com/60kyibwIdX — Deng Li (@MrDengLi) November 30, 2022

Une montre performante mais volumineuse

La montre embarque des caractéristiques techniques dans les standards de la marque. On retrouve un écran OLED de 1,43 pouce, un capteur de fréquence cardiaque, un autre de saturation en oxygène, etc. La montre dispose de 3 jours d’autonomie et fonctionne sous Harmony OS 3.

Si le concept et les caractéristiques évoquées promettent une montre intéressante, sa taille conséquente pourrait refroidir tous ceux qui ont des petits poignets. Ce modèle fait en effet 47 millimètres de diamètre et 15 millimètres d’épaisseur. À titre de comparaison, une Apple Watch Series 8 fait seulement 10,7 millimètres d’épaisseur.

Côté batterie, Huawei annonce 3 jours d’autonomie. La montre pourra également recharger les écouteurs, mais on ne sait pour le moment pas à quel point cela impactera son autonomie. Espérons que les écouteurs pourront également être rechargés d’autres manières.

Les écouteurs intègrent une fixation magnétique sur le couvercle pour être récupérés plus facilement

Un air de déjà-vu A l’été 2022, Nokia tentait déjà l’expérience d’écouteurs sans fil intégrés à l’un de ses appareils avec son feature phone 5710 Xpress Audio. Une innovation qui lui vaut une place de choix dans notre comparatif des meilleures feature phone du marché.

Des écouteurs de qualité ?

Avec des écouteurs de seulement 4 grammes chacun, on s’interroge forcément sur la qualité du son délivrée. On attend les premiers retours à ce sujet avec impatience. Huawei précise, toutefois, qu’ils disposent de la réduction active de bruit.

Pour plus de facilité, les écouteurs pourront être contrôlés en touchant son oreille plutôt que l’écouteur en lui-même grâce à une nouvelle technologie. Pour le moment, aucune information supplémentaire n’a été divulguée à ce sujet. On espère tout de même que le fabricant a trouvé un moyen d’éviter les interférences provoquées par un bonnet ou un chapeau par exemple. Dans le cas contraire, cette fonctionnalité pourrait vite s’avérer impossible à utiliser.

Pour rendre cette technologie performante, il semblerait que Huawei utilise la capacité du corps humain à conduire des quantités très faibles d’électricité. Cette propriété est utilisée dans les écrans tactiles capacitifs qui équipent tous les smartphones du marché. C’est cette particularité qui empêche le fonctionnement non contrôlé de nos écrans au contact d’objets.

Une disponibilité encore inconnue en France

La Huawei Watch Buds n’est actuellement commercialisée qu’en Chine au tarif de 410 euros hors taxe, ce qui reviendrait à environ 500€ TTC en France. Pour le moment, difficile de savoir si ce tarif est justifié. En effet, malgré une fiche technique intéressante, cette smartwatch (comme tous les modèles Huawei) subit encore l’embargo américain et n’est donc pas équipé de Wear OS, le système d’exploitation de Google.

De plus, la concurrence sur le marché des montres connectées est rude. De nombreux modèles aux caractéristiques similaires, voire supérieures, sont disponibles dans cette gamme de prix. On pense notamment à l’Apple Watch Series 8 en finition aluminium, mais aussi la très sportive Garmin Forerunner 955. Retrouvez plus d’informations dans notre comparatif des meilleures montres connectées.

Aucune information n’a fuité sur une possible commercialisation en Europe et en France. Huawei devrait cependant communiquer à ce sujet dans les semaines à venir.