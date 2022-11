La vie est un éternel recommencement, les rumeurs au sujet des smartphones aussi. Si la sortie du Samsung Galaxy S23 se précise, les rumeurs concernant son remplaçant vont déjà bon train. Voici ce que devrait nous réserver le flagship du fabricant coréen pour le début d’année 2024.

Plus d’un an avant sa sortie, les premières informations concernant la future star de Samsung commencent à fuiter. Et pour cause, le Galaxy S24 est très attendu, car il fait partie d’une prestigieuse lignée. Les smartphones Samsung font en effet partie des meilleurs appareils du marché depuis de nombreuses années, notamment avec la gamme Ultra qui correspond au sommet de la gamme Galaxy. Si les rumeurs devraient s’intensifier dans les mois à venir, faisons le point sur ce que Samsung pourrait nous proposer.

Un design toujours plus abouti

Depuis quelques années, Samsung mise sur la continuité d’un design à la fois épuré et coloré. D’après HoiINDI, un créateur de rendu, Samsung pourrait continuer dans cette lancée avec un dessin plus abouti que jamais. On y retrouve un écran sans bord, des capteurs photo intégrés avec sobriété et une discrète signature.

Après la folie des grandeurs, les fabricants de smartphones semblent tendre vers une diminution de la taille des smartphones. Ce phénomène peut voir le jour grâce au constant amincissement des bords d’écrans.

Une fiche technique toujours plus impressionnante

Il y a fort à parier que le Samsung Galaxy S24 sortira encore une fois le grand jeu au niveau de ses spécifications. En effet, S24 a bien souvent le rôle de porte-étendard du savoir-faire de l’entreprise coréenne. Entre améliorations des capteurs photo, mais aussi de la ram ou du processeur, les pistes d’améliorations sont nombreuses. On espère notamment une meilleure batterie, ou au moins une autonomie prolongée grâce à une meilleure gestion du processeur, à l’instar de l’iPhone.

Un écran incurvé sur les 4 côtés ?

Jusqu’ici, les technologies ne permettaient pas la production en masse d’écrans incurvés sur les 4 côtés. Mais cela pourrait bien être sur le point de changer. On peut également espérer une hausse de la résolution de l’écran, d’autant plus que la prochaine version d’Android devrait supporter la vidéo en 8K.

Un capteur photo révolutionnaire de 200 mégapixels

Pour l’instant, les informations techniques concernant le futur smartphone de Samsung sont maigres. On imagine cependant que l’on retrouvera le capteur photo de 200 mégapixels récemment dévoilé. Nommé Isocell HP3, le premier capteur d’une telle taille est un petit bijou de technologie. Il combine en effet plusieurs procédés nouveaux permettant notamment une réduction de la taille des pixels. Cette réduction est loin d’être anodine puisqu’elle permet de réduire la taille du capteur.

Le capteur est également équipé de la solution de mise au point automatique nommée Super QPD. Cette solution procure à chaque pixel une capacité de mise au point de type détection de phase. Elle garantit une mise au point automatique plus rapide et surtout plus précise qu’auparavant. Pour finir, la technologie Tetra²pixels qui permettra la combinaison de plusieurs pixels en un permettra de gagner en luminosité dans des conditions de basse lumière.

Le capteur photo Isocell HP3 pourrait équiper d’autres géants du marché de la téléphonie mobile comme Motorola ou Xiaomi. Reste désormais à savoir quel fabricant arrivera à tirer le meilleur de ce capteur aux vastes possibilités.

Pour résumer, ce capteur permettrait de prendre des clichés avec un niveau de détail supérieur à l’iPhone. Côté vidéo, cette caméra permettra d’enregistrer des vidéos à l’aspect cinéma grâce notamment à la bonne gestion du focus.

Le capteur Isocell HP3, plus fin que les précédents, permettrait à Samsung d’assurer un design tout en finesse

Un processeur Snapdragon pour le S24

Pour le S22, Samsung avait misé sur un processeur Exynos 2200 en Europe. Il semblerait que le fabricant coréen change son fusil d’épaule pour le S23 et le S24 en uniformisant son offre. Tous les S24 devraient être équipés d’un processeur Snapdragon de dernière génération. Celui-ci devrait proposer des performances de haut niveau, associé à une ram en augmentation.

Précurseur du Wi-Fi 7

C’est l’une des grandes nouveautés qui devraient équiper le S24 : le Wi-Fi 7. Cette nouvelle norme du réseau sans fil en est encore au stade du développement. Mais on sait déjà qu’elle proposera des vitesses de connexion affolantes. On parle en effet de 40 Gbits/seconde ! Le Wifi 7 pourra également fonctionner sur 3 fréquences distinctes, à savoir le 2,4 Ghz, le 5 Ghz et le petit nouveau : le 6 Ghz.

Les spécifications de cette nouvelle technologie de Wifi devraient permettre d’étendre encore plus les usages et de multiplier les possibilités.

Bientôt un téléphone Samsung sans carte Sim ?

C’est Apple – comme souvent – qui a commencé le premier à proposer à la vente des téléphones sans emplacement pour carte SIM. Si cette évolution est pour le moment réservée aux USA, nul doute qu’elle arrivera en France dans les prochaines années. Pour l’instant, aucune information ne circule à ce sujet concernant les modèles Samsung, mais on imagine que le constructeur coréen prendra tôt ou tard la même direction.

Et si le S24 intégrait un écran à côté des capteurs ?

Jusqu’à aujourd’hui, les nouvelles gammes de smartphones de chez Samsung étaient présentées en février de chaque année. Mais il se murmure que les choses pourraient changer pour le Samsung S23 avec une présentation le 22 décembre 2022 pour les premières livraisons début janvier 2023. Cela pourrait signifier que le Samsung Galaxy S24 sortirait en janvier 2024.

À quel prix sera commercialisé le Galaxy S24 ?

Évidemment, aucune information n’a encore fuité. En revanche, on sait que le S22 est actuellement commercialisé à 859€ ou 909€ en fonction des versions. Compte tenu de la récente inflation et du cours de l’euro face au dollar, les prix devraient augmenter significativement. On peut s’attendre à un tarif compris entre 950€ et 1000€ en fonction des spécifications techniques.