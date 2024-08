Samsung a enfin trouvé une utilité à son smartphone pliant

Le Samsung Galaxy Z Flip est un smartphone pliant qui a bouleversé l’industrie des téléphones, mais après « l’effet wow » : l’utilité semblait alors difficile à trouver, ce n’est plus le cas maintenant.

Particulièrement esthétique et compact, les smartphones pliants ont progressivement intégré notre quotidien. Malheureusement, les publicités comme les utilisateurs peinaient à leur trouver un véritable usage en dehors de la facilité à prendre des selfies et de leur petite taille (facile à ranger dans un sac)…

Mais depuis peu, les smartphones pliants (et notamment les Samsung Galaxy Z Flip) ont trouvé une véritable utilité auprès de la police.

A lire aussi notre comparatif des meilleurs smartphones pliables

Une caméra intégrée plus que pratique sur les Samsung Z Flip

Comme le décrit Samsung dans sa note de blog, la marque coréenne va équiper les forces de l’ordre américaines de Samsung Galaxy Z Flip ! L’avantage de ce smartphone est qu’il est facilement pliable et donc intégrable à l’équipement des policiers pour servir de « bodycam ».

Les plus de 2 ans de test ont permis à la marque de modifier le bouton externe (habituellement utilisé pour gérer le volume) pour en faire un déclencheur rapide de vidéo. Ainsi, le policier n’a pas à déplier son téléphone pour lancer l’enregistrement, mais simplement à appuyer sur un bouton.

A quoi servent les bodycams ?

Sur le principe, ces caméras embarquées ont deux fonctions :

Protéger les policiers : filmant l’intégralité d’une interpellation, ces caméras peuvent capter le moment où un policier se ferait agresser et lui servir de preuve.

: filmant l’intégralité d’une interpellation, ces caméras peuvent capter le moment où un policier se ferait agresser et lui servir de preuve. Protéger les interpellés : le même constat est applicable pour les personnes interpellées. Si le policier venait à commettre une erreur, celle-ci serait alors filmée et pourrait alors servir de preuve. À noter que les forces de l’ordre sont tenues d’activer leur vidéo avant une interpellation et que la personne concernée peut demander ladite vidéo.

En somme, cet accessoire est, sur le principe, une bonne protection pour les forces de l’ordre et pour les citoyens. L’amélioration de l’équipement via Samsung est donc une très bonne nouvelle pour la justice et la transparence des interpellations.