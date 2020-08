Smartphone Pliable : Les Meilleurs Téléphones Pliables 2020

On prendrait facilement le Galxy Z Flip pour un miroir de poche ; ce smartphone pliable a cet aspect pratique bien ancré dans son design, brillant par son verre Gorilla Glass 6 à l’arrière et élégant par sa petite taille. Il est surtout extrêmement satisfaisant à ouvrir et refermer. Contrairement au Galaxy Fold, il n’a pas l’air d’une tablette voulant se faire aussi petite que le smartphone. Replié, il se glisse dans toutes les poches. Côté pliure, sa robustesse rassure quand on l’ouvre ou le referme un peu brusquement, même si la jointure semble moins rigide au fur et à mesure du temps. Attention toutefois à la charnière qui ne garantit pas l’étanchéité que l’on pourrait en attendre (autour de IP 68). D’autre part, on ne trouve pas de prise jack mais un port USB-C sur l’arrêt du bas. Enfin, il est possible de choisir l’angle d’ouverture en fonction des usages.