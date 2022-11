Le Google Pixel 7 est sorti au mois d’octobre 2022. Et pourtant, les aficionados de Tech se tournent déjà vers l’automne 2023 et son remplaçant : le Pixel 8. Nous avons sélectionné pour vous toutes les rumeurs et informations qui circulent à propos du prochain flagship de Google.

Depuis 2016 et la sortie du premier Google Pixel, c’est à chaque automne le même rituel du côté de la Silicon Valley : la présentation du nouveau smartphone Google. Ce smartphone s’est construit année après année une solide réputation de photophone au rapport qualité prix intéressant. En sera-t-il de même pour sa prochaine version ? C’est ce que nous allons tâcher de découvrir.

C’est quoi, le Google Pixel 8 ?

Le Pixel 8 est le futur flagship de la célèbre firme Google. Il devrait sortir en 2023 et être décliné en deux versions distinctes : le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro. Ces deux smartphones ont respectivement pour nom de code Shiba et Husky. Et oui, après les très félins Panther et Cheetah pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, le fabricant américain a cette fois choisi de mettre à l’honneur ces célèbres races canines.

Si le Pixel Pro fait partie des smartphones haut de gamme, le Pixel standard se distingue, lui, par son prix généralement abordable. Google a en effet choisi de le rendre accessible au plus grand nombre, à l’image des Chrome Book, ces ordinateurs portables vendus à un tarif généralement très compétitif.

Et si Google proposait un téléphone pliable ? Des rumeurs de plus en plus insistantes font état d’un futur Google Pixel Fold du côté de la Silicon Valley. Pour l’instant, aucune information n’a fuité concernant sa commercialisation, mais il pourrait bien faire son arrivée sur le marché dès 2023. Pour en savoir plus, retrouvez notre article dédié au Google Pixel Fold.

Quel design attendre pour le Google Pixel 8 ?

Depuis le Pixel 6, Google mise sur la continuité puisque le Pixel 7 arborait un design quasiment identique. Seule la barre transversale destinée à recevoir les capteurs photo avait légèrement changé d’aspect. On s’attend à ce que Google continue sur cette lancée et n’apporte qu’un léger lifting à sa prochaine version. Et pour cause, cette fameuse barre marque l’originalité des smartphones de Mountain View et fait désormais partie intégrante du style Google.

La barre transversale recevant les capteurs est devenue un élément distinctif de Google

Quelles spécifications techniques ?

Si les informations sont pour l’instant peu nombreuses au sujet des spécifications du Pixel 8, les dernières rumeurs permettent tout de même d’en dresser un portrait-robot.

Le Google Pixel 7 avait déçu avec son Tensor G2, un processeur censé exceller notamment dans l’apprentissage automatique, mais qui dans les faits avait beaucoup déçu. Il présente en effet des performances nettement inférieures au Apple A16 Bionic ou au Snapdragon 8 Plus Gen 1. Pour y remédier, le Pixel 8 sera équipé du tout dernier Chipset Tensor G3. Celui-ci est développé par Samsung et est dénommé Zuma en interne. Réalisé grâce au nouveau procédé de gravure GAAFET 3nm de Samsung, il devrait présenter des performances bien supérieures au Tensor G2. Il devrait également être équipé d’un modem 5G G5300 également développé par Samsung.

Ce tout nouveau processeur sera vraisemblablement associé à une mémoire vive de 12 Go sur le modèle Pro mais aussi sur le modèle standard. Pour mémoire, le Google Pixel 7 Pro dispose déjà de 12 Go de RAM. En revanche, le Google Pixel 7 ne dispose que de 8Go de RAM.

Pixel 8 and Pixel 8 Pro Reportedly in Development Following Specification Leak#Google Pixel 8 and #GooglePixel 8 Pro are likely to have the codenames "Husky" and "Shiba" based on publicly available code sources



Both the “Husky” and the “Shiba” are said to have 12GB of RAM pic.twitter.com/EQHJfSbUD0 — Agile Digital (@AgileDigital3) November 13, 2022

Il se murmure que la définition des écrans resterait la même, à savoir 2268 x 1080 pixels pour Shiba et 2822 x 1344 pixels pour le Husky. À moins que le Pixel 8 Pro n’arbore un écran de 3120 x 1440 pixels comme l’indique une rumeur ? Il s’agirait alors d’un écran QHD.

Côté taux de rafraîchissement, le Pixel 7 Pro atteignait les 120 Hz. On imagine que Google pourrait reconduire les 120 Hz pour le Pixel 8 Pro et même les étendre au Pixel 8 standard.

La QHD ou Quad HD Parfois appelée 2K, cette résolution correspond à 4 fois celle d’un écran en haute définition standard (1280×720 pixels). Elle correspond donc à 2560 x 1440 pixels. On la retrouve sur quelques smartphones mais aussi sur de nombreux écrans d’ordinateurs Gaming.

Côté photo, rien de nouveau ?

Les caractéristiques photo des Google Pixel sont toujours très attendues, ce téléphone s’est fait une place de choix parmi les meilleurs photophones du marché. Le smartphone propose en effet des clichés d’excellente qualité, en particulier grâce à un traitement de l’image remarquable. Le mode caméra permet également de très bonnes vidéos.

Le Google Pixel 7 est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif x5 de 48 mégapixels (seulement le Pro) et un capteur grand-angle de 12 mégapixels. Il nous avait notamment bluffé par la qualité de ses photos de nuit, son mode unblur qui permet de rattraper les photos floues et la beauté des vidéos 4K.

On espère l’arrivée d’un téléobjectif plus performant sur le prochain Pixel 8

On imagine que le Pixel 8 disposera de spécifications similaires. On espère simplement un zoom optique un peu plus puissant à l’instar du Galaxy S22 qui possède un zoom x10.

Une meilleure batterie au programme ?

La plupart de nos smartphones ne dépassent pas les deux jours d’autonomie et le Pixel 7 ne fait pas exception. Alors pour s’affranchir de quelques recharges, on espère que Google fera un effort sur la capacité de batterie des prochains Shiba et Husky. On serait même comblés si cette meilleure autonomie pouvait aller de pair avec une recharge plus rapide et une plus grande longévité.

Quelles fonctionnalités pour le Google Pixel 8 ?

Tout comme le futur Galaxy S24, le Pixel 8 sera livré avec Android 14, .Le prochain smartphone de chez Google devrait profiter des dernières avancées du célèbre système d’exploitation comme le Predictive Back Gesture, la prise en charge du codec 8K AV1, ou l’utilisation plus aisée de disques durs externes grâce à la prise en charge du format NTFS.

La fonctionnalité la plus attendue devrait cependant être l’arrivée de la connexion satellite. À l’instar du iPhone 14, le Google Pixel 8 pourrait faire partie des premiers appareils Android à en être équipé.

Combien coûteront les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ?

Le tarif des Google Pixel en est l’un des principaux arguments de vente. Il se place en effet à mi-chemin entre l’iPhone d’Apple et les entrées de gamme de chez Xiaomi et autre Redmi. Pour le moment, aucune information n’a fuité à ce sujet. Cependant, on imagine que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne subiront qu’une légère augmentation de tarif du fait de l’inflation.

Pour rappel, la version actuelle du Pixel est affichée à :

649€ pour le Pixel 7

899 pour le Pixel 7 Pro

On table donc pour un prix proche des 700€ pour le Pixel 8 et 950€ pour le Pixel 8 Pro.

Aucune date n’a été annoncée concernant la sortie du prochain Google Pixel. En revanche, la firme de Mountain View s’est toujours montrée très ponctuelle concernant la sortie de ses nouveaux modèles. À l’exception du Pixel 5 présenté au mois de septembre, tous les modèles de la gamme ont été dévoilés au mois d’octobre. On estime donc qu’il faudra patienter jusqu’à la mi-octobre 2023 pour être fixé sur les réelles spécifications du prochain smartphone Google.

