Oubliez les montres connectées : ce concept fou de smartphone veut d’enrouler autour de votre poignet

Motorola a présenté au MWC un smartphone qui s’enroule autour du poignet et vient se substituer à une montre connectée. Les premiers avis sont tombés : que faut-il en penser ?

Vous appréciez le concept de montre connectée, mais trouvez que l’écran est trop petit pour lire ou écrire vos messages ? Motorola a pensé à vous et a présenté, au MWC, un smartphone Android qui s’enroule autour de votre poignet, devenant non pas une smartwatch mais un bracelet connecté.

Au-delà de l’idée saugrenue, ce concept présente-t-il un véritable intérêt ? On fait le tour des avis.

Un bracelet qui veut révolutionner le monde des smartphones

Du haut de ses 6,9 pouces, ce smartphone qui n’a pas encore de nom, possède une caractéristique qui pourrait être très pratique : il s’enroule très facilement.

Grâce à cela, vous pourrez bien sûr le porter comme un gros « bijou » autour de votre poignet – ce qui ne nous le cachons pas est plutôt disgracieux tant le smartphone prend de la place. Mais vous pourrez surtout utiliser cette fonctionnalité pour plein d’autres usages comme :

Le plier sur le bas et le poser sur une table verticalement pour les selfies,

Le plier en deux vers l’extérieur et le poser sur la table pour s’en servir de doubles écrans (faire des visios ou jouer à la bataille navale : à vous de voir).

Le plier vers l’intérieur et avoir un écran incurvé.

Et sûrement plein d’autres utilisations auxquelles nous ne pensons pas aujourd’hui et qui pourraient se révéler à l’avenir avec les nouveaux usages.

Notons tout de même que l’arrière du smartphone est pourvu d’un tissu qui met surtout en avant le confort du « bracelet »

Quel avenir pour ce smartphone/bracelet ?

Il convient tout de même de rappeler que ce smartphone n’a pour le moment aucun nom, aucune date de sortie et aucun prix. Il y a donc fort à parier qu’il ne sorte jamais en l’état et ne serve que de concept pour présenter leur technologie d’écran enroulable de manière plus concrète qu’un simple écran.

மோட்டோரோலா வெளியிட்ட folded display அசத்தலான புதிய போன்.



Motorola showcased the #flexible smartphone at #MWC24 that bends around your wrist.pic.twitter.com/GqZf819imV — Knowledge Hub (@KHByte) February 27, 2024

Les quelques bugs et problèmes de réactivité évoqués par les personnes qui ont pu le tester durant le MWC sont donc à relativiser et ne trouveront une résonance que plus tard, lorsqu’une annonce de commercialisation sera faite par Motorola (si cela devait arriver un jour).