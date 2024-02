3 accessoires pour smartphone étonnants qui vont changer votre façon de l’utiliser en 2024

Le salon de la tech de Barcelone (MWC) s’est tenu du 26 au 29 février et a présenté un grand nombre d’accessoires et de fonctionnalités pour transformer votre smartphone et ses usages : on fait le point.

Les smartphones étaient clairement mis à l’honneur durant le salon de Barcelone. Et si l’on ne reviendra pas ici sur le concept de téléphone-bracelet enroulable de Motorola, d’autres marques ont dévoilé des nouvelles technologies pour habiller et trouver des nouvelles utilisations à votre smartphone. Nous en avons retenu trois.

Conduire sa voiture avec le regard grâce à une application

C’est sûrement la plus grosse innovation de ce top : Honor a créé une application qui permet de contrôler sa voiture à distance via le regard.

Tout droit sorti d’un James Bond, ce gadget fonctionne grâce à un système d’Eye Tracking (suivi de regard) et d’IA. Concrètement, il y a 4 boutons sur l’appli, qu’il suffira de regarder pour les actionner :

Allumer le moteur,

Éteindre le moteur,

Marche avant,

Marche arrière.

Bien sûr, cette application n’est pas faite pour être utilisée sur la route et servira surtout quand vous êtes dans un parking aux places serrées et que vous ne voulez/pouvez pas entrer dans votre véhicule sans taper la portière sur celle du voisin.

Il s’agit également d’un grand pas en avant pour les technologies d’Eye Tracking.

Le smartphone caméléon

Infinix a présenté un smartphone au dos particulier. Il ne s’agit pas d’une simple plaque en plastique ou en carbon mais composé d’une dalle embarquant la technologie E-ink Prism. Cette technologie faisait partie de notre flop du CES 2023 lorsqu’elle concernait les voitures, mais prend tout son sens sur un smartphone.

En résumé, il s’agit de pigments qui changent de couleur en fonction du courant qui les traverse : ce qui vous offre donc la possibilité de transformer l’esthétique de votre smartphone quand bon vous semble.

Le retour de Blackberry sur iPhone

Le dernier accessoire est clairement le moins essentiel et le plus gadget. La marque Clicks a présenté un clavier pour iPhone qui vous permet de revivre avec nostalgie la grande époque des téléphones à clavier physique.

À une époque où les grandes marques semblent réinventer le smartphone à clapet avec les écrans pliables, une question peut se poser : le futur de ces appareils existait-il déjà dans les années 2000 ?