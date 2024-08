Ce simple geste peut sauver votre smartphone cet été !

Sans le savoir, vous mettez probablement votre smartphone en danger cet été ! Avec les fortes chaleurs, il existe un geste simple à appliquer pour être sûr de ne pas l’abîmer.

L’été est là et la canicule aussi ! Le mardi 30 juillet 2024 a notamment été particulièrement chaud (battant le record de chaleur dans la Sarthe avec 36°C et globalement un peu partout ailleurs) et cette tendance ne devrait pas ralentir.

En effet, à cause du dérèglement climatique, les étés sont amenés à être plus long et plus chaud : une condition météorologique qui nous impacte directement, mais qui touche également nos appareils du quotidien qui ne sont pas prévus pour supporter de telles chaleurs.

Sauvez votre smartphone de la canicule

Cet été, vous serez peut-être tenté d’aller boire un verre en terrasse ou de vous relaxer dans une piscine. Le geste habituel est donc de sortir son téléphone et de le poser soit sur la table, soit sur un fauteuil/rebord non loin de la piscine : c’est une terrible erreur.

En effet, exposés au soleil, les composants de votre téléphone gonflent (notamment la batterie au lithium-ion) et cela a pour conséquence :

Une batterie qui se décharge plus vite,

Des coupes intempestives.

Enfin, il existe un endroit que vous devez éviter à tout prix : la boîte à gants. Cet espace clôt agit alors comme un four et amplifie le phénomène de chaleur déjà présent à l’extérieur.

Ca par exemple : ce n’est pas une bonne idée.

Vous l’aurez compris, le moyen le plus simple de protéger votre smartphone est donc de l’éloigner le plus possible du soleil. Cela peut être soit en lui trouvant un coin d’ombre, soit en le laissant à l’intérieur de votre domicile quand vous allez vous baigner.

Pour les véhicules, vous pouvez équiper vos fenêtres de pare-soleil : cela réduira l’impact du soleil sur votre smartphone.

Quoi qu’il en soit, cet été (comme tous les autres), faîtes bien attention à la chaleur qui pourrait causer des dommages irréparables à vos appareils.