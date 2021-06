Peut-être ouvrez-vous fréquemment des documents divers : administratifs, professionnels, etc. À ce titre, le fameux PDF ou Portable Document Format est extrêmement pratique lorsqu’il s’agit de partager des fichiers. Il sert en effet à préserver sa mise en page dans un format universel, lisible sur n’importe quel terminal. En revanche, le logiciel pensé par Adobe System, disponible sur tous les systèmes d’exploitation, s’avère beaucoup plus rigide quant aux options de modification. Ainsi, des dizaines de sites et de logiciels gratuits ont vu le jour pour compresser ou modifier des documents (PDFCompressor, PDF24 Tools, Soda PDF). Néanmoins, les plus riches en fonctionnalités proposent des abonnements payants. C’est le cas de Smallpdf dont l’utilisation s’avère aussi simple que variée. Un très bon outil alternatif à Adobe Acrobat Pro dont nous vous présentons aujourd’hui l’interface, les multiples usages et bien entendu, les prix !

« Smallpdf vise à rendre la vie des gens et des entreprises plus facile lors de leurs manipulations de PDFs et d’autres types de documents électroniques. » Smallpdf

Interface Smallpdf : prise en main et manipulations ultrarapides depuis 2013

Avec ce type de produit, on est d’accord que le besoin utilisateur est simple : aller vite ! Traiter un maximum de fichiers depuis n’importe quel appareil et n’importe quel logiciel sur une interface ergonomique. De ce côté, Smallpdf propose une prise en main instantanée, aussi bien en ligne sur desktop que sur application mobile. Notons d’ailleurs que, sur Android, l’appli obtient une note faramineuse de 4,8/5 pour plus d’1 million de téléchargements. C’est tout de même assez rare pour être souligné. Très intuitive en effet, l’interface est bien organisée, dont le panel de couleurs arc-en-ciel enfantin sied au minimalisme des pages. D’autre part, l’on peut choisir parmi une vingtaine de langues, dont le français.

Ainsi, en deux ou trois clics maximum, vous accédez à n’importe quel outil du site. Chaque fois, le logiciel zurichois vous propose de choisir un fichier depuis votre terminal, Google Drive ou encore Dropbox, en passant dès que vous le souhaitez par le sempiternel glisser-déposer.

Vous pourrez ensuite bichonner votre PDF comme bon vous semble, qui restera à disposition dans la base de données de Smallpdf. Un réel plaisir de travailler en accéléré sur des tâches ordinairement rébarbatives dans notre pays bien connu pour sa paperasse kafkaïenne !

Près d’une vingtaine de fonctionnalités à utiliser quotidiennement

On apprécie le fait d’avoir quasiment toutes les fonctionnalités rassemblées sur une des pages de Smallpdf. Même pas besoin de scroller pour toutes les voir. Elles sont rangées en cinq catégories : compresser, diviser/fusionner, éditer/signer, convertir, protéger :

compresser (en petit ou très petit format) ;

(en petit ou très petit format) ; diviser (extraire des pages, séparer en chapitres) ;

(extraire des pages, séparer en chapitres) ; fusionner (en choisissant l’ordre des pages) ;

(en choisissant l’ordre des pages) ; lire et modifier (dessiner, surligner, superposer du texte) ;

(dessiner, surligner, superposer du texte) ; Convertir PPT en PDF et vice-versa

et vice-versa JPEG en PDF et vice-versa Excel en PDF et vice-versa

et vice-versa Word en PDF et vice-versa

et vice-versa numéroter les pages

les pages supprimer des pages

des pages faire pivoter un document

un document signer un PDF

PDF verrouiller/déverrouiller un PDF

Fonctions classiques : compresser, diviser, fusionner, supprimer, etc.

Pour vous faire une petite idée, voici à quoi ressemble l’interface pour les outils « compresser » et « supprimer ».

Les frontières entre les outils sont poreuses. Par exemple, depuis la fonction « supprimer des pages » vous pouvez également les déplacer dans le document, ou les faire pivoter de 90°. En outre, un petit zoom vous permet de ne pas vous tromper si vous manipulez beaucoup de contenu. Utilisez-le bien, car lorsque vous avez supprimé une page, le raccourci CTRL+Z ne fonctionne pas, et il faudra tout recommencer !

Concernant la compression, il vous suffit de choisir le fichier PDF dont vous voulez réduire la taille sans perdre en qualité. La version pro propose une réduction de 75%, laquelle ne fonctionne pas toujours. Pas d’inquiétude, la plateforme n’est réticente à compresser le format d’un document que lorsqu’il est déjà très léger.

Ajoutez l’extension à chrome et accédez à la modification PDF depuis Gmail

C’est sur ce genre de détails que se distingue un excellent logiciel. En intégrant Smartpdf aux extensions chrome, on retrouve l’icône multicolore directement sur nos conversations Gmail. Cet accès est extrêmement pratique pour qui a l’habitude d’envoyer 5 ou 6 e-mails entre deux réunions !

Intégrer des icônes PDF sur votre site Web

Votre visiteur pourra donc l’utiliser à partir d’une icône PDF pour modifier ses documents sans recourir à un logiciel à part, comme Acrobat Reader. Un gain de temps considérable pour les utilisateurs, qui peut sensiblement augmenter votre trafic et votre taux de conversion. Personnellement, nous y avons inséré le lien PDF d’une thèse de littérature de plus de 500 pages : malgré un temps de téléchargement de quelques secondes, le logiciel a pu le traiter sans problème !

Sur mobile, Smallpdf peut numériser

En plus d’être responsive, l’interface de Smallpdf intègre une fonctionnalité supplémentaire sur mobile. En effet, en ouvrant l’application, vous serez apte à numériser un document à partir de votre appareil photo. À ce titre, vous bénéficiez de l’option « plusieurs pages » et d’une lampe de poche si jamais vous manquiez de luminosité pour capturer votre image. Juste après, vous pourrez facilement modifier le document avec des outils simples. Ainsi, vous disposez des fonctions « rogner« , « pivoter« , « ajouter un filtre« , « réorganiser » et même « ajouter« , si jamais vous avez oublié une partie du document. Vous retrouvez les mêmes manipulations pour les images déjà enregistrées sur votre smartphone.

L’e Signature : un gain de temps considérable

Cette fonctionnalité nous a résolument bluffé, tellement elle nous a paru pratique. En quelques instants, vous pouvez régler des démarches qui auraient pris plusieurs jours dans d’autres circonstances. En effet, vous pouvez désormais signer et apposer vos initiales sur un fichier numérique grâce à votre souris ou votre stylet (le logiciel lisse un peu les imperfections). Si vous avez un peu de mal, pas d’inquiétude : les boutons « revenir en arrière » et « effacer » vous permettent de recommencer autant de fois qu’il le faut. D’ailleurs, une fois que vous avez obtenu le tracé idéal, vous pouvez le sauvegarder et toujours garder le même. Encore plus authentique qu’une signature à la main (que vous pourriez numériser aussi) ! Mais ce n’est pas tout !

Si le document nécessite plusieurs signatures, il suffit de l’envoyer aux individus concernés qui pourront eux-mêmes bénéficier de la plateforme pour réaliser cette tâche. De votre côté, la passerelle vous notifie dès que le document est complété. Un délice si vous avez beaucoup de collaborateurs ou si vous entamez des démarches administratives un peu lourdes.

Sécurité des données garantie par le cryptage SSL

Vous vous posez sans doute la question : est-ce bien indiqué de traiter des fichiers possiblement confidentiels en ligne à tire-larigot ? À cette interrogation des plus pertinentes, la plateforme répond par une protection de votre vie privée via le cryptage de vos documents. La connexion au site est entièrement sécurisée, ce qui garantit des transferts de fichiers sans risque d’interception ou de corruption. En effet, le niveau de chiffrage SSL est ce qu’il y a de plus aux normes actuellement, de niveau bancaire et gouvernemental. Par ailleurs, tous les fichiers téléchargés se voient supprimés dans l’heure qui suit la dernière manipulation.

Utilisation et tarifs de Smallpdf : traitez vos fichiers électroniques à toute vitesse

Quelles différences entre les versions gratuite et professionnelle ? Chacune a ses avantages dont vous pourrez aisément tirer profit.

Utilisation gratuite limitée, mais suffisante pour un usage domestique

Nul besoin de vous faire un compte pour utiliser la plateforme. Vous profitez d’un accès gratuit en ligne à raison de deux tâches par jour. En soi, c’est plutôt permissif, mais à certaines conditions. D’abord, à partir du moment où vous téléchargez un document à modifier, le logiciel considère que vous effectuez la première tâche. Si vous annulez les manipulations en cours, c’est perdu. D’autre part, deux modifications de nature différente sur un même document compteront pour deux tâches quotidiennes. Sachez également que les outils sont un peu moins avancés sur la version gratuite : pour une compression à – 40%, vous pouvez aller jusqu’à – 75% avec abonnement. Enfin, la bonne nouvelle est que si vous téléchargez l’application mobile, la numérisation fonctionne !

Utilisation professionnelle : pour des options avancées en illimité

Très facile à mettre en place, l‘abonnement à 10€/mois ou 90€/an (-25%) ne nécessitera qu’une inscription avec une adresse e-mail et un paiement par carte bancaire ou PayPal. Vous bénéficiez de 7 jours d’essai, avec un rappel 5 jours avant échéance (on aurait préféré la veille, mais on comprend). Libre à vous, dans un second temps, d’ajouter des renseignements sur votre profil : nom, prénom, entreprise, etc. Cela étant, il vous faudra tout de même procéder à une confirmation de votre adresse e-mail pour accéder à l’ensemble de la plateforme. Vous compterez alors parmi les 100 000 entreprises et de 200 millions de personnes à travers le monde qui utilisent Smartpdf Pro. Petite astuce : vous pouvez partager vos identifiants avec votre conjoint(e), famille ou ami très proche afin de rentabiliser l’outil dans le cadre d’un usage domestique sans contrainte.

Invitez vos équipes instantanément

Enfin, si vous souhaitez partager Smallpdf avec un confort optimal dans le cadre de l’entrepreneuriat, il existe également une solution à 7,5 € par mois pour chaque nouvel utilisateur. Ainsi, non seulement chaque membre de l’équipe pourra se connecter à partir de sa propre adresse mail, mais en plus, l’outil centralise les comptes, paiements et factures afin de s’y retrouver facilement. Si votre boîte implique beaucoup de turn-over, cette flexibilité vous sera fort utile !