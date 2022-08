Sorti avec un an d’écart, ces deux casques sans fil haut de gamme représentent ce qui se fait de mieux chez Skullcandy en matière d’audio. Outre le temps, une centaine d’euros sur la facture les sépare. Qu’est-ce qu’on y gagne à creuser encore plus son découvert ?

Spécialisée dans les casques et les écouteurs, la firme américaine Skullcandy a fait de l’entrée et du milieu de gamme sa zone de confort. Ceux qui ont arpenté les rayons d’une Fnac au début des années 2010 s’en rappelleront peut-être pour ses casques aux design bariolés pas toujours de bons goûts. Souvenez-vous, vous désiriez ardemment un casque Beats pour Noël. En déballant vos cadeaux, vous êtes tombé sur un curieux exemplaire avec un crâne au lieu d’un B sur l’arceau. Quelle trahison, que vont dire les copains du collège ?

Mettons cette rancœur de côté voulez-vous. En 2019, Skullcandy quitte sa zone de confort avec le Crusher ANC. Un casque sans fil avec réduction de bruit active à 300€. Alléluia, il n’arbore pas un immense crâne sur son arceau. Rebelote l’année suivante avec le Crusher Evo, un casque presque identique, mais sans l’ANC et à 190€.

Skullcandy Crusher ANC (à gauche) et Crusher Evo (à droite)

Fiche techniques des casques Skullcandy Crusher Evo et Crusher ANC

Crusher Evo Type de casque : circum-auriculaire

circum-auriculaire Poids : 312g

312g Étanchéité : Non

Non Bluetooth : 5.0

5.0 Codecs : SBC, AAC

SBC, AAC Autonomie : 40 heures

40 heures Connectique : Jack 3,5mm & USB-C Crusher ANC Type de casque : circum-auriculaire

circum-auriculaire Poids : 308 g

308 g Étanchéité : Non

Non Bluetooth : 5.0

5.0 Codecs : SBC, aptX HD

SBC, aptX HD Autonomie : 24 heures

24 heures Connectique : Jack 3,5mm & USB-C

Design des casques Skullcandy Crusher Evo et Crusher ANC

À première vue, le Crusher Evo semble plus robuste et mieux construit que son compère pourtant plus cher. Si vous donnez les deux à une personne qui ne connait pas ces produits et que vous lui demandiez lequel coûte 300€, elle va peut-être se tromper. Lorsqu’on le manipule et qu’on le secoue, la structure en plastique du Crusher Evo n’émet pas de cliquetis contrairement à celle du Crusher ANC.

Skullcandy Crusher ANC (à gauche) et Crusher Evo (à droite)

Le revêtement en tissu sur le dessus de l’arceau nous induit aussi en erreur. Fin de l’illusion quand on jette un œil au bouton d’alimentation teinté d’un vert assez laid et cheap.

En réalité, quand on regarde de plus près, on remarque que le Crusher ANC a un design plus complexe avec entre autres son logo en relief et la bande argenté juste avant les coussinets. Le dessous de l’arceau du Evo n’a pas une mousse rembourrée, mais un simple revêtement bombé en silicone. Portez les deux pendant une heure et vous sentirez la différence de confort. Pour finir, mentionnons que le Crusher Evo n’a qu’une LED en guise de témoin d’allumage alors que son grand frère en a 4 pour indiquer le niveau de batterie.

Notez que le Crusher Evo vient avec un sac de transport lorsque le Crusher ANC a le droit à une house rigide. Attention, ce sac ressemble beaucoup à un sac imperméable pour les sports nautiques, mais il n’est pas étanche du tout.

Une prise en main quasi identique entre le Skullcandy Crusher Evo et le Crusher ANC

On commence de la même manière pour les deux, une pression longue sur le petit bouton de gauche allume le casque et le met en mode appairage. Après quoi on se dit qu’utiliser l’application Skullcandy n’est pas une mauvaise idée. Laissez-nous vous résumer cette expérience » si j’avais su j’aurais pas venu ». L’application détecte immédiatement les casques, mais il faut s’y reprendre à dix fois sans exagérer pour réussir à les connecter. Et si vous déconnectez le casque, ce cirque recommence. Heureusement, Skullcandy vous épargne de répéter cet effort puisque l’application n’a pas grande utilité. Avec le Crusher ANC vous pouvez juste lui demander de personnaliser le son après un petit test de votre ouïe.

Étant donné que le Crusher ANC propose de la réduction de bruit active et un mode transparence, l’application pourrait permettre d’adapter leurs intensités respectives. Cela la rendrait un tant soit peu utile. Ironiquement, le Crusher Evo a une option de plus que le Crusher ANC : le choix entre trois modes d’égaliseurs. Impossible de le changer avec les commandes du casque il faut passer par l’app, autant vous dire qu’on va laisser celui par défaut.

Les performances des casques Skullcandy Crusher Evo et Crusher ANC

Commençons par la grosse particularité de ces produits : la présence de moteurs vibrants dans les haut-parleurs. Ces derniers vibrent au rythme de basse à une intensité que l’utilisateur peut choisir grâce à une glissière sur l’oreillette gauche et à son volume d’écoute. On remarque assez vite que le Crusher ANC intègre des moteurs beaucoup plus puissants. Pour vous en rendre compte, il suffit de les pousser au maximum, le volume à 60% et de lancer Dynasties and Dystopia de Denzel Curry. Si le Crusher Evo est déjà impressionnant, le Crusher ANC vous submerge de basses comme si vous vous teniez un peu trop près d’une enceinte. Augmentez encore le volume et ça devient du grand n’importe quoi. La finesse n’est vraiment pas à l’ordre du jour, mais on s’amuse bien.

Les deux casques réussissent bien à rendre plus spectaculaire l’écoute de morceaux riches en basses. Si vous écoutez du classique, la gamme Crusher n’a honnêtement pas d’intérêt. Ces moteurs haptiques peuvent contribuer au maintien de l’immersion dans un film ou une série. Un genre de home cinema du pauvre.

La qualité du son : presque match nul

Si l’on constate bien que les deux casques Crusher proposent un son plus précis que le Skullcandy Venue, nous n’avons pas senti de différences notables entre la version Evo et la version ANC. Dans les deux cas, on a le plaisir de voir que les basses haptiques n’étouffent pas trop les médiums et les aigus. Notez que le Crusher ANC intègre le codec Bluetooth aptX HD qui compresse moins le son que le codec AAC du Crusher Evo. Ce qui permet de profiter de morceaux avec une qualité supérieure au MP3 si vous en avez sous la main ou si vous êtes abonné à la plateforme Tidal.

Et pour les appels ?

Sur cet aspect, le Crusher Evo s’incline. Son micro a plus tendance à saturer et souffre davantage des nuisances de l’extérieur. Le Crusher ANC n’est pas non plus excellent. Comme avec le Evo, on entend un souffle constant dans les enregistrements du micro.

La réduction de bruit active en bonus

Cet argument de vente ne nous a pas vraiment convaincus dans la pratique. Habitués des écouteurs sans fil haut de gamme qui intègrent aussi cette fonction, nous avons trouvé le Crusher ANC moins efficace que ces derniers. En outre, le mode ANC génère une sorte de souffle qui reste audible en fond lorsqu’on joue de la musique en dessous des 40% du volume. Même chose avec le mode transparence. D’ailleurs, ce souffle ne disparaît pas complètement quand ces modes sont désactivés. Cela nous étonne, car le Crusher Evo qui n’a aucun mode ne nous gêne pas avec ça.

Lequel choisir entre ces deux casques sans fil Skullcandy ?

Pour 110€ d’écart, il y a bel et bien un plus : plus de confort, plus de puissance dans les moteurs haptiques, un meilleur codec Bluetooth, une meilleure qualité d’appel et deux fonctionnalités supplémentaires (ANC et mode transparence). Néanmoins l’apport de ces dernières reste discutable. Bon nombre d’écouteurs TWS proposent une meilleure ANC ainsi qu’un mode transparence plus performant sans embêter l’utilisateur avec un souffle pénible. Prenez les autres améliorations, intégrez-les dans une nouvelle version du Crusher Evo avec une quarantaine d’euros en plus sur la note et là on parle.

Face aux autres casques dans sa gamme de prix, le Skullcandy Crusher ANC fait pâle figure. Citons par exemple le Bose QuietComfort 45, le Sony WH-1000XM4 ou le Bose NC 700. Ce trio le surclasse en matière de qualité sonore, de réduction de bruit et de personnalisation de l’expérience. Les basses qui vibrent c’est amusant, mais il faut plus que ça pour avaler les 300€ sans s’étouffer. La proposition du Crusher Evo pour son prix nous paraît bien plus pertinente.