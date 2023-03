Google Traduction

Le boss final des langues étrangères

C’est sans aucun doute le traducteur le plus réputé du Web, et ce n’est a priori pas prêt de changer. Google Traduction s’est imposé au fil des années comme une évidence lorsqu’il s’agit de traduire un petit texte à la vitesse de l’éclair, et il demeure toujours comme l’un des outils de traduction les plus complets de la toile. En effet, il compte plus de 130 langues dans sa base de données !

Une interface que l’on connaît tous par cœur, et qui nous a certainement sauvé la vie plus d’une fois

Il faut dire que cet outil a déjà plus de 17 ans d’expérience à son actif, et que la traduction approximative de ses débuts n’a cessé de s’améliorer en proposant des résultats toujours plus fiables. Et en plus de cela, son appli mobile est sans doute la plus pratique et la mieux optimisée si l’on compare avec ses concurrents DeepL, Reverso ou encore WordReference.

On pourrait néanmoins lui reprocher une traduction encore très robotique, dépourvue de contexte. Et bien qu’il se montre très utile pour traduire des petites phrases au pied levé, il est toujours loin de faire le poids sur le plan éducatif. Mettez-le face à un texte littéraire, et vous risquez d’être déçus par le résultat…

Pour l’essayer, rendez-vous sur Translate.Google.fr.