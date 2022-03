Les sites de Streaming foot qui fonctionnent deviennent de plus en plus rare. Avec la nouvelle loi Arcom et l’accélération des processus de fermeture de site illégaux, il devient difficile de trouver son bonheur et voir ses matchs sans passer par l’achat d’un abonnement.

Voilà notre rôle : vous éviter de perdre 10 ans à chercher en vain le site qui vous permettra de vous poser dans votre canapé sans avoir à reupload la page du site toutes les 5 secondes. En plus, ce soir, le match Real Madrid-PSG est l’affiche la plus alléchante des 8e de finale retour de la ligue des champions. Programmé à 21h00, ce match couperet confrontera deux des meilleures équipes du monde pour une place en quart de finale. Un tel événement, avec avantage aux visiteurs, français qui plus est, ça ne se loupe pas.

Tous les sites de streaming qui marchent vraiment pour voir la LDC

Pour pouvoir voir en direct la qualification parisienne — enfin on l’espère –, la question des sites de Streaming le diffusant se pose. Pour vous répondre, on a passé au crible l’ensemble des sites existants et avons répertorié les meilleurs et ceux qui marchent vraiment.

Les diffuseurs officiels du match Real-PSG

Pour voir cette affiche, vous pouvez d’abord vous pencher sur Canal+ ou RMC Sport, les diffuseurs officiels du match. Il faudra pour cela souscrire à un abonnement de 20€/mois (12€49/mois pour les -26 ans). Cher pour un seul match — surtout que pour Canal+, seul un match de LDC est diffusé chaque semaine. Mais c’est le prix à payer pour avoir une bonne qualité et une bonne fluidité de vidéo.

Les sites de streaming gratuit pour voir le match retour de LDC

Si vous n’avez pas le budget ou le temps de vous abonner, pas de panique, il existe de nombreux sites de Streaming faciles d’accès et gratuits pour regarder votre match en HD et en français. Malgré la loi Arcom, les sites arrivent à survivre en changeant d’adresse régulièrement. Nous vous avons donc listé toutes les URL disponibles grâce à notre grande expérience de ces sites !

Vous pouvez d’abord tenter votre chance sur LiveTV, le site le plus connu pour le Streaming sportif. Il permet de voir le match en HD sans frais tant que vous faites attention à bien fermer les pop-ups. Son lien : footlive449.me.

Un autre site, moins connu, qui fonctionne ce soir : CricHD. Il permet de voir en live votre match sur les principaux diffuseurs sans qu’il n’y ai trop de trafic et donc de latence. Le lien de ce site : https://fc6.crichd.com/new-home7

Attention, il est possible que le Streaming subisse des bugs à cause d’un trafic trop important sur ces sites, pouvant faire sauter l’image et vous déconnecter du match. De plus, ces derniers sont illégaux puisqu’ils réutilisent une image réservée aux diffuseurs officiels de la ligue des champions. Ainsi, leur utilisation est à vos risques et périls et les bugs qui surviennent est le coût de la gratuité.

Les autres moyens de voir Real-PSG

Un autre moyen pour visionner le match et contourner les blocages des sites de Streaming gratuit par vos FAI est de passer par un VPN : ainsi, vous aurez la possibilité d’aller sur des sites étrangers qui marchent ou ceux français, bloqués en France. Retrouvez notre top des meilleurs VPN pour Chrome ou bien les meilleurs VPN gratuit pour Windows.

Enfin, une dernière possibilité pour tout savoir de l’actualité des sites de streaming est de retrouver des comptes twitter qui proposent aussi des diffusions du match comme MatchEnDirect.