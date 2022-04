Vous en avez assez des recherches interminables et infructueuses de sites de streaming diffusant le match de foot et ayant été fermés par les autorités ou trop cher pour vous ? On vous propose ici nos sites testés et approuvés pour regarder Real-City.

Ce soir, c’est LDC. On a la chance d’avoir l’affiche la plus alléchante des demi-finales aller de Ligue des Champions : les coéquipiers de De Bruyne accueille ceux de KB9 à l’Etihad Stadium. Peu importe votre camp, vous n’avez qu’une hâte, allumer votre télé ou votre ordi pour regarder ce match décisif et prometteur. Ce genre de rencontre, ça ne se loupe pas ! Pour vous aider, on a répertorié l’ensemble des moyens de profiter du spectacle, payant comme gratuit.

Les sites de streaming qui marchent (vraiment) pour voir City-Real

Les sites de streaming de foot ont la côte. A côté des diffuseurs officiels de la Ligue des Champions, on retrouve d’autres sites gratuits et illégaux. En 2020, on recense chaque mois un quart des internautes ayant eu recours à ce genre de sites de streaming ! Cela s’explique par l’offre toujours plus chère et la multiplication des diffuseurs de la compétition (RMC Sport, Canal+ et BeIn Sport) ainsi que la facilité d’accès à ces sites gratuits. Voici toutes les possibilités de regarder le match, de façon légale ou plus officieuse.

Les diffuseurs officiels des demi-finales de Ligue de Champions

Pour voir comment Benzema va rentrer dans la légende et briguer à coup sûr le Ballon d’or, il y a d’abord les diffuseurs officiels. Ils sont au nombre de deux pour se partager la diffusion du match Real-Chelsea.

RMC Sport permet de visionner un match de LDC par jour pour 25€/mois sans engagement ou 9€/mois pour les clients SFR . Avec, il est aussi possible de visionner la Premier League, deux matchs de LDC par semaine ainsi que l’Europa League et la Conference League.

. Avec, il est aussi possible de visionner la Premier League, deux matchs de LDC par semaine ainsi que l’Europa League et la Conference League. Canal+ et son offre à 25€/mois (offre étudiante à -50%) permet, en plus de la LDC, de vous ouvrir les portes du grand écran avec de nombreuses offres cinéma mais aussi du sport tel que un match de L1 par semaine, les courses de F1 et une affiche de Top 14.

Les enjeux de la demi-finale de LDC entre Man City et le Real C’est LA demi-finale à voir de cette ligue des champions édition 2021-2022. Après avoir renversé Chelsea au bout du suspens en quart, le Real de Madrid est à une marche d’accéder à sa 16e finale (un record). Les premiers de Liga se déplaceront à l’Etihad Stadium pour affronter les leaders de Premier League, Manchester City. Les citizens, finaliste de la dernière édition, n’ont jamais gagné la ligue des Champions et auront à cœur de prouver à leurs supporters que celle de 2022 ne leur échappera pas !

Tous les sites de streaming gratuit pour voir le match City Real

En plus de ces offres payantes, il existe d’autres moyens de regarder son match ! On ne va pas vous mentir, les sites que l’on va vous citer restent illégaux aux yeux de la loi ARCOM qui s’évertuent à tous les supprimer un par un. Notre rôle est de vous donner un aperçu des sites gratuits qui marchent encore, en voici les principaux :

StreamOnSport est le premier site que nous avons testé et validé. Il vous sera simplement demandé d’enlever votre bloqueur de publicité et vous pourrez apprécier la demi-finale gratuitement. Pour accéder au site, retrouvez notre article qui met à jour régulièrement l’adresse ou rendez-vous directement à l’adresse diffusant le match City-real.

est le premier site que nous avons testé et validé. Il vous sera simplement demandé d’enlever votre bloqueur de publicité et vous pourrez apprécier la demi-finale gratuitement. Pour accéder au site, retrouvez notre article qui met à jour régulièrement l’adresse ou rendez-vous directement à l’adresse diffusant le match City-real. LiveTV est un autre site de streaming gratuit et fonctionnel pour la LDC. Ce classique dans le domaine du streaming permet de visionner en HD les matchs de foot en direct – avec léger décalage de 2 minutes. Il est disponible à l’adresse http://livetv449.me.

Attention, il est normal que, parfois, le streaming de votre match subisse des bugs ou même des coupures. Cela est souvent dû à un trafic trop important sur le site. Même problème lorsque l’adresse du lien ne fonctionne plus. Normalement, tous les sites ont été triés et vérifiés juste avant le match, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une fermeture du site, illégal, rappelons-le.

Les autres moyens de voir les matchs de la ligue des Champions

Il existe d’autres options pour visionner ce quart de finale de LDC. Si votre site de streaming préféré ne fonctionne plus ou que tous les accès aux liens que nous vous avons proposés vous sont refusés, la solution est de passer par un VPN (voir les meilleurs VPN du marché). En mettant en place un réseau privé virtuel, vous contournez les blocages des sites de streaming car votre adresse IP sera intraçable.

En ce moment, l’offre de NordVPN et celle de SurfShark sont les plus intéressantes.

Diffusion du match City Real sur Twitter

Le dernier recours pour visionner le match s’appelle Twitter. Sur ce média qui vient d’être racheté par Elon Musk, on peut retrouver des comptes qui mettent en ligne certains sports et notamment la LDC. Tentez votre chance sur le compte MatchEnDirect qui diffuse très régulièrement les matchs de foot.